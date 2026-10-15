U2 vuelve a la Argentina: cuándo y dónde tocará y qué músico tendrá de invitado

A casi diez años de su última visita, U2 volverá a la Argentina en 2027. La banda irlandesa liderada por Bono se presentará el 23 y el 25 de marzo en el estadio Monumental de River Plate, como parte de su gira mundial “The Greatest Show on Earth”.

Además de la presentación de sus nuevos temas y del recorrido que harán por sus grandes éxitos, el show contará con un invitado especial: Beck.

U2 viene a la Argentina luego de presentar su nuevo disco Carnaval De Luz Viviane Sassen - Archivo U2

Este nuevo paso de U2 por la Argentina marcará el reencuentro de la banda con el público local después de casi una década. Sus últimos shows en el país fueron el 10 y el 11 de octubre de 2017 en el Estadio Único de La Plata, en el marco de “The Joshua Tree Tour”, la gira que celebró los 30 años de aquel disco.

La visita llegará después del lanzamiento de Carnaval de Luz, su decimosexto álbum de estudio, previsto para el 13 de noviembre. Será su primer disco de canciones inéditas desde Songs of Experience, de 2017, y tendrá una marcada presencia del español. El grupo, que acaba de cumplir 50 años de trayectoria, ya presentó dos adelantos, “Street of Dreams” y “Silencio”, cuyos videos fueron filmados en la Ciudad de México.

El arte del nuevo disco de U2, Carnaval De Luz Archivo U2

Cómo comprar las entradas

Las entradas para los dos recitales de U2 en River se venderán exclusivamente a través de All Access. La preventa para clientes Santander Visa comenzará el miércoles 21 de octubre, a las 10, con el beneficio de seis cuotas sin interés.

La venta general se habilitará el viernes 23 de octubre, también a las 10, a través de la misma plataforma.

50 años de una historia que empezó en Dublín

El 25 de septiembre, U2 cumplió medio siglo de trayectoria. El origen de la banda se remonta a una convocatoria que Larry Mullen Jr. colocó en la cartelera del colegio Mount Temple de Dublín: buscaba músicos para formar un grupo. Bono, The Edge y Adam Clayton respondieron al aviso y participaron del primer ensayo, que se hizo en la cocina de la casa del baterista en 1976. Antes de adoptar su nombre definitivo, en 1978, el conjunto se llamó Feedback y The Hype.

Larry Mullen Jr. presente durante el recital sorpresa de U2 por sus 50 años en el colegio Mount Temple de Dublín Rich Fury - PA Wire DPA

Para celebrar el aniversario, los cuatro integrantes regresaron a Mount Temple y sorprendieron a cientos de estudiantes con un recital. Allí interpretaron algunos de los clásicos de su repertorio y tocaron por primera vez en vivo “Silencio”, uno de los adelantos de su próximo álbum.

El escenario se montó en el patio del colegio y la lista de temas incluyó siete canciones, con “With or Without You” como bis. La música también atrajo a quienes estaban en los alrededores. Incluso, un grupo de trabajadores de una obra cercana pudo seguir el recital desde las alturas.

Carnaval de Luz, el nuevo disco de U2

U2 arrancó el año con muchas novedades y ahora se prepara para salir de gira

El 13 de noviembre, U2 lanzará Carnaval de Luz, su decimosexto álbum de estudio y el primero integrado por canciones nuevas desde Songs of Experience, de 2017. El trabajo tendrá doce temas, entre ellos los dos singles que ya se conocen, “Street of Dreams” y “Silencio”, y llegará después de los EP Days of Ash y Easter Lily, publicados a comienzos de este año.

Entre los colaboradores figura Brian Eno, uno de los productores que acompañaron al grupo en distintas etapas de su carrera. En esta oportunidad, participó en la composición y aportó sintetizadores en tres canciones. También intervinieron Martin Garrix, coautor de “Glorify”, y Ryan Tedder, responsable de la producción adicional de “Silencio”.

El repertorio incluye además “The Mirror Maker (Rosalía)”, cuyo título hace referencia a la cantante catalana. El cierre quedará en manos de “Torn”, una colaboración con Johnny McDaid, de Snow Patrol, que contará con la voz de la recientemente fallecida estrella de la música country, Dolly Parton.