Una fiesta y una discusión en Punta del Este: por qué la China Suárez y Nacho Viale terminaron su relación

Un picante comentario de Marcela Tinayre sobre la China Suárez volvió a poner sobre la mesa la relación que la actriz mantuvo hace 10 años con Nacho Viale. “Yo no la conozco tanto, ni la sigo”, aseguró la conductora de Las Rubias este miércoles en Intrusos, mientras opinaba sobre el conflicto entre su exnuera, Wanda Nara y Mauro Icardi.

Sin embargo, enseguida contó una anécdota que describió claramente cómo era su relación con la actriz. “Yo la conocí cuando se acababa de ir de Casi Ángeles. Estaba en mi casa de Uruguay y había algo que me llamaba la atención: que todos los días era ‘porque fulano, porque sultano’. Entonces un día le dije: ‘Flaca, estamos veraneando. A mí me importa un carajo lo que te pasó. Resolvelo con alguien, pero toda mi casa no va a estar pendiente de esto”, reveló harta de escucharla protestar.

Este comentario trajo a escena el noviazgo entre Suárez y el nieto de Mirtha Legrand y los motivos por los cuales la relación entre ellos no terminó de la mejor manera. “Los voy a trasladar al año 2010″, lanzó Pía Shaw este jueves al mediodía en Los ángeles de la mañana, antes de recordar esta historia de amor. “Se conocen, empieza una relación muy linda que dura dos años. Él era un ganador absoluto. En agosto de 2011 tienen una crisis, se separan pero deciden remarla y se van a Miami a pasar Navidad con Nico Vázquez y Gime Accardi”, relató la panelista.

Sin embargo, el conflicto que llevó a la ruptura final no fue en Estados Unidos sino en la casa que la familia Tinayre tiene en Punta del Este. “De ahí se van a pasar Año Nuevo a Uruguay y ahí se pudre”, reveló Shaw, contextualizando el comentario de la madre de Nacho. Sin más misterios, la panelista continuó su relato: “ El día del cumpleaños de Nacho Viale se pudre, discuten fuerte. A tal punto de que ella se quiso ir a dormir y él le dijo: ‘Es mi cumpleaños, yo voy a seguir festejando’. Ella se fue del cumpleaños, y él siguió festejando. Al otro día, ella agarró las valijas y se fue de Punta del Este ”, expresó dando cuenta del fuerte carácter de la actriz que por ese entonces tenía apenas 19 años.

“Ella se vuelve y él se queda en Uruguay. En el medio, ella le dice: ‘¿Cuándo pensás viajar para hablar?’ Y él le dice: ‘Yo no voy a ir, estoy de vacaciones’. Ahí se da por terminada la charla”, indicó la periodista, recreando palabras textuales de los protagonistas. Sin embargo, Suárez decidió dejar su orgullo de lado y viajó nuevamente al país vecino para aclarar la situación: “Antes de que él vuelva, ella finalmente viaja un fin de semana para charlar y es ahí cuando deciden dar por terminada la relación”, indicó.

En cuanto a las versiones que aseguran que la actriz había engañado al productor con Nicolás Cabré, advirtió: “Esto no se sabía públicamente, por eso queda como que ella le metió los cuernos con Cabré. Automáticamente cortan y ella empieza la otra relación”.

Sin creerle demasiado, las panelistas empezaron a hacer cuentas dudando de la aseveración de Shaw. Sin embargo, una pregunta de Ángel De Brito descolocó a su panel: “Nacho Viale también salió con Pampita. ¿Por qué terminó la relación? ¿Por qué Juana Viale no se la fuma a Pampita? Averigüen”, disparó el conductor, dejando la data para otro programa.