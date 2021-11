A Marcela Tinayre le dijeron que “no” y está enojada

Marcela Tinayre, que pasó una temporada en París y desde allí salió al aire con su programa, Las rubias, no tendría el visto bueno del canal para irse ahora a Miami. Y eso habría generado su enojo.

La buena onda entre Tinayre y Kuarzo, canal por donde se emite su programa, habría llegado a su fin. ¿Por qué? Porque la conductora quiere viajar a Miami y salir al aire desde allá, pero a las autoridades de la señal esto no les parece un buen plan y eso desató su indignación. Así lo reveló Rodrigo Lussich ayer en Intrusos (América). “La guerra secreta entre Marcela Tinayre y su canal”, dijo y aseguró que la hija de Mirtha Legrand está muy enojada por las restricciones que le quieren imponer.

Luego de contar que Tinayre pasó una temporada en París este año, en donde se dedicó a pasear, estar con amigos -y así lo mostró a través de videos y selfies- y desde donde salía de manera virtual al aire en su programa, Lussich detalló el motivo del enfrentamiento.

Tinayre les dijo a las autoridades que se iba a Miami y por eso necesitaba coordinar con ellos todo el tema de salir de forma virtual desde los Estados Unidos, pero para su sorpresa se encontró con una respuesta que no esperaba. “La respuesta en principio ha sido no”, reveló el conductor del ciclo de espectáculos y agregó: “Se entiende que lo terminarán negociando, pero le han hecho pasar un trago amargo a Marcelita”.

“Martín no le haría eso a su amiga”, intervino Adrián Pallares. “Lo que dice la gente que la rodea es que la orden de no autorizar a Marcela (a viajar) la dio Martín Kweller”, siguió Lussich, en referencia al presidente de Kuarzo Entertainment, y dio el posible motivo: “Dicen que Kweller está cansado de pagar reemplazos y que si se cae la señal tiene que poner un reemplazo acá”. Cómplices con la conductora, todos los integrantes de Intrusos lanzaron una consigna para defenderla: “Free Marcela”.

Una temporada en París

“París es mi lugar en el mundo. Estoy haciendo Las rubias desde acá. Me agarró la Messimanía, no les puedo explicar lo que es esto. Está por todos lados”, comentó hace un tiempo la conductora en una charla con Los ángeles de la mañana (eltrece).

Instalada en ese momento en Francia, la hija de Mirtha Legrand contaba que esperaba ansiosa el reencuentro con Juanita y con Ámbar, quien también se iba a instalar en París, pero ella para estudiar una carrera vinculada con el arte.

En ese entonces, había confesado lo difícil que era para ella aceptar que su nieta mayor -su gran compañera- iba a vivir tan lejos. “Todos los días escribo algo: no vayas a tal lado, no hagas lo otro. Me asusta porque está lejos de su país. Es una chiquita súper inteligente, pero una ciudad cosmopolita es una ciudad cosmopolita. Decí que acá están sus tíos que la vieron crecer. Va a ir a una universidad muy competitiva y, si bien queremos que estudie, tampoco queremos que tenga esa presión del hacha sobre la cabeza. Le dije: ‘Si esto no va, probamos en otro lado, quiero que estés bien y feliz’. Ella ha viajado muchísimo conmigo, habla francés correcto y conoce la ciudad a la perfección”, había expresado.