Uno por uno, los detalles y el estado de los proyectos de Orsai cuestionados: más de tres millones de dólares y números en rojo

“Un recorrido por los cinco proyectos audiovisuales de Orsai: los logros, los números, lo que salió bien, lo que no, y lo que queda pendiente”, así presentan desde la comunidad el resumen de sus proyectos. La idea sonaba interesante: muchos productores ponen plata para producir películas, series o guiones, votan decisiones sin depender de grandes plataformas y se dividen los retornos. Sin embargo, en los últimos días se hizo pública una denuncia de unos cuarenta asociados que pusieron dinero para las producciones y que reclaman la rendición de gastos, tras asegurar que no solo no recibieron ganancias (sabían que era una posibilidad) sino que tampoco recuperaron lo invertido.

En el texto, antes de detallar los números de proyecto audiovisual realizado, la comunidad creada por por Hermán Casciari recuerda cómo nació la modalidad para financiar las películas: “En diciembre de 2020, cuando abrimos la participación de La uruguaya, nadie sabía si era posible hacer una película sin productoras tradicionales, sin plataformas por detrás y sin intermediarios: solamente con una comunidad que aporta dinero, vota decisiones y acompaña el proceso desde adentro”. En la web dan a conocer los números generales, aunque especifican que la información del detalle les será proporcionada a los asociados que la soliciten, incluso hay un formulario para su pedido.

La uruguaya

Dirigida por Ana García Blaya, cuenta la historia de Lucas, un escritor que atraviesa la crisis de los cuarenta y viaja a Montevideo a cobrar el dinero por la venta de uno de sus libros y se encuentra con Magalí. El film se estrenó en el 2023, está disponible en Disney+ y contó con la participación de 1697 socios que aportaron un promedio de 300 dólares, recaudando un total de 600 mil dólares. Orsai puso 51 mil dólares más para la finalización. Según la web, la venta de la producción audiovisual a la plataforma de streaming sirvió para cubrir lo invertido y devolver el total de los aportes. En cine, la película tuvo unos 42 mil espectadores. “No quedan pendientes: es el proyecto redondo, el que abrió el camino”, explican.

Sola en el paraíso

El documental registra el día a día de la actriz Justina Bustos, que luego de viajar a la Isla Mauricio para trabajar en un film, quedó confinada durante un mes en un hospital tras dar positivo de Covid. Se estrenó en 2024 en el Bafici. Para su producción fue necesaria la intervención de unos 938 socios que aportaron un promedio de 96 dólares, juntando un total de 90 mil dólares y los cinco mil faltantes los puso Orsai. La película se puede ver en la plataforma española Filmin que pagó poco más de siete mil dólares para su adquisición. Ese dinero ya fue repartido entre los aportantes.

Además, lo que se recaude de las liquidaciones de la mencionada plataforma y de las visualizaciones en Youtube, según la web, será distribuido oportunamente entre los aportantes. Es decir, que en esta producción no solo no hubo ganancias, sino que aún no se llegó a recuperar lo invertido.

La muerte de un comediante

“El desafío más grande”, así es como presentan la película protagonizada por Diego Peretti que se estrenó hace menos de un año. Para su realización, Orsai logró reunir 10.190 participantes que juntaron casi dos millones de dólares (US$1.850.000 exactamente) y la productora puso los 164 mil restantes. La mayor parte de los gastos se atribuye a que parte del rodaje se realizó en Bruselas.

Lo recaudado estuvo muy lejos de llegar a cubrir todo lo invertido. Según la web de Orsai, se cobraron y repartieron entre los asociados 22 mil dólares que pagó HBO Max para distribuir la película en Europa del Este y poco más de 62 millones de pesos (alrededor de 40.000 dólares) de la taquilla de cine. Es decir, que las ganancias solo alcanzaron a cubrir una mínima porción de lo invertido. De todas formas, se espera seguir recaudando ya que el largometraje aún está en venta para su distribución local.

Canelones

La película estrenada en cines en agosto de este año está basada en un cuento de Hernán Casciari. Se trata de un thriller que cuenta la historia de dos amigos que son perseguidos por un hombre que decide vengarse por una broma que hicieron de jóvenes. El elenco está integrado por Verónica Llinás, Darío Barassi, Agustín Aristarán y César Bordón, entre otros artistas. Fue pensada como una serie, pero luego de una votación en la que participaron los aportantes, se adaptó a un largometraje, por lo que su realización fue en dos etapas. Para su creación, participaron unos 5495 socios que juntaron poco más de un millón de dólares.

Unos 17 mil espectadores la vieron en cine y lo recaudado aún está en fase de liquidación. Actualmente se puede ver a través de la plataforma Flow. En la web de Orsai, por cuestiones de calendario, ya que es muy reciente su estreno, aún no se puede ver cuánto dinero generó el film.

Cinco guiones

“1250 personas financiaron la escritura, en vivo y por streaming, de cinco historias con cinco equipos. Los cinco guiones existen. Uno se vendió. Los otros cuatro se pueden descargar. El del Dibu terminó en Netflix”, explican sobre el proyecto experimental desde la web de Orsai. Los guiones “en venta” son El rayo de Arquímedes de Pedro Saborido; la miniserie El fin del mundo de Ana García Blaya y Chiri Basilis; Jaque al rey de Felipe Pigna, y El deseo de las madres, con guion de Tamara Tenembaum. El quinto, y el que se materializó en una producción audiovisual luego de una votación realizada por la comunidad, es Emi On Off, hecho por Hernán Casciari y Liniers, que forma parte de Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo.

Los cinco libros se hicieron con el aporte de 1250 socios que recaudaron 200 mil dólares, mientras que Orsai sumó 42 mil. El guion basado en la infancia del arquero de la Selección se vendió a Netflix por 25000 dólares y las ganancias se repartieron entre los productores asociados que se llevaron veinte dólares cada uno (cuando su aporte promedio había sido de 160). Aún quedan disponibles para su venta y producción las otras cuatro historias, por lo que el proyecto no está cerrado aún y los números no son definitivos.

Sumando todos los proyectos, las cuatro películas más los cinco guiones, hubo 19.570 aportes [“la mayoría de los socios participaron poniendo dinero en dos o tres producciones”, dijo Ariel Gil Ces, abogado de los denunciantes] que reunieron entre todos y a lo largo de estos años más de tres millones y medio de dólares. Solo quienes participaron de la primera producción (La uruguaya) recuperaron el total de lo invertido, mientras que el resto de los participantes (unos 18 mil) no llegó a cubrir sus aportes. Aún queda una amplia diferencia entre lo recaudado y lo ganado, aunque los números todavía pueden variar ya que muchos de los productos audiovisuales se encuentran a la venta o en proceso de liquidación.

En diálogo con LA NACION, Gil Ces explicó: “Pedimos una rendición de cuentas. Está claro que se puede ganar, perder o empatar, pero no es el punto de discusión; el punto de la denuncia es la poca claridad de los gastos”. Además, se mostró abierto a un posible acuerdo siempre y cuando “los productores asociados recuperen la plata”.

El descargo de Hernán Casciari

El descargo de Hernán Casciari

“No acepto que se hable de estafa. Jamás vamos a hacer eso”, sentenció Casciari en un video que compartió a través de sus redes sociales para referirse a la denuncia el fin de semana. “Tenemos alrededor de siete u ocho proyectos siempre al mismo tiempo y hubo uno que salió mal. Eso es todo lo que pasó. No supimos hacerlo bien, estuve creo que todo el año 2025 pidiéndole disculpas a los aportantes, a los socios de ese proyecto, mano a mano, incluso, uno por uno. Nos equivocamos en un montón de cosas, se los dije, pero nos equivocamos de buena leche, por querer encontrar formas diferentes de hacer las cosas alrededor de los proyectos culturales”, remarcó, en tanto compartió un código QR para acceder a las planillas con los gastos de las obras audiovisuales cuestionadas, como Canelones, La uruguaya y La muerte de un comediante.