La muerte de un comediante: Diego Peretti protagoniza su ópera prima, entre gags y un tono a historieta

Diego Peretti es uno de los actores más queridos de la Argentina. A lo largo de una carrera que supera las tres décadas, Peretti demostró una enorme solvencia en infinidad de géneros, que van de la comedia al drama, pasando por la aventura e incluso la acción. Y con poco más de 60 años cumplidos, Diego se encuentra ante un nuevo desafío: dirigir su primera película, escrita y también protagonizada por él mismo. De esa manera, pronto llegará a las salas La muerte de un comediante.

El film gira alrededor de Juan Debré, interpretado por el propio Peretti. Debré es un famoso actor que en pantalla encarna a un héroe amante de la aventura, mientras que en su propia vida, el hombre tiene serios problemas de personalidad. Y cuando al protagonista le diagnostican una enfermedad terminal, él decide abandonarlo todo para viajar a Bélgica, cuna de una popular historieta que lo influenció, para intentar darle un significado final a su vida. En el camino, Debré se enfrentará a inesperados desafíos, se acercará a una cautivante mujer, y protagonizará episodios que lo llevarán más al terreno de la ficción que al de la realidad.

Malena Villa también actúa en La muerte de un comediante FABIAN MARELLI

Anclada en Bruselas, La muerte de un comediante tiene mucho que ver con Tintín, el conocido aventurero que el autor Hergé creó a finales de los años veinte, y que junto a Astérix, Spirou o Lucky Luke, se convirtió en ícono de la historieta francobelga. De hecho, el atuendo de Peretti en el trailer del film, remite al de los hermanos Hernández y Fernández, personajes muy reconocidos de los álbumes de Tintín. Por otra parte, el título del largometraje y la ropa de héroe central, también remite a La muerte de un viajante, de Arthur Miller.

La muerte de un comediante fue producida por la comunidad Orsai. Bajo una estructura similar con la que fue realizada La uruguaya. Hernán Casciari coordinó un sistema de producción colectivo que agrupó a 10.190 microproductores que invirtieron sumas mínimas, pero que dieron por resultado la ejecución de este esperado film.

La mala noticia sobre Los Simuladores

Entrevista a Diego Peretti y Federico D’ lía Santiago Filipuzzi

Hace pocas semanas, Diego Peretti y Federico D´Elía, protagonistas de Los simuladores, se refirieron a la tan ansiada película sobre ese grupo de hombres que resuelven todo, y las noticias fueron muy poco alentadoras. Pese a que la legión de fanáticos que dejó la serie todavía mantiene las esperanzas de ver a sus ídolos en la gran pantalla, ambos intérpretes terminaron de manera tajante con las expectativas del público, por lo menos por ahora.

Los Simuladores archivo

En esa oportunidad, D’Elía y Peretti charlaron con LA NACIÓN y dieron por tierra con la posibilidad de llevar la historia de Los simuladores al cine. “¿En qué estado se encuentra la película de Los simuladores, de la que tanto se ha hablado?”, fue la pregunta que disparó la tajante respuesta. “Stand by, absolutamente. Está parada. No se hace”, reaccionó D´Elía. Pero luego aclaró: “En un principio no se va a hacer la película porque Paramount no tiene los recursos para hacerla, entonces todo queda en la nada. Ahora estamos saliendo de la situación contractual que teníamos con Paramount. Ese es el punto en el que estamos”, sumó.

Consultado sobre lo que puede llegar a suceder, luego de terminada esa situación contractual, el actor agregó. “No sé. Pensá que pasaron veintipico de años desde que terminamos de hacer Los simuladores y siempre el deseo de hacer una película estuvo, pero ya estamos más grandes, tenemos muchas mañas y pasaron muchas cosas en el medio. Sinceramente, no sé qué puede pasar. Hoy mentiría tanto si digo que la vamos a hacer como que no”, cerró.