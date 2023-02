Vanilla Ice recordó la propuesta de matrimonio que recibió de Madonna y explicó por qué decidió rechazarla: “Fue una locura”

escuchar

Robert Matthew Van Winkle, más conocido como Vanilla Ice, habló de cómo fue su relación sentimental con Madonna, que nació a comienzos de los 90, precisamente cuando el rapero había adquirido mucha popularidad gracias al single “Ice Ice Baby”. La pareja salió durante ocho meses, pero de acuerdo a lo revelado por el músico en el podcast de Jenny Hutt, Just Jenny, la Reina del Pop quería casarse y no dudó en proponérselo.

“ Las cosas iban demasiado rápido, y yo pensaba: ‘¿Qué?’ Creía que éramos los hombres los que supuestamente teníamos que hacer eso [proponer matrimonio] y además no entendía lo que pasaba. Le dije que esperara, que íbamos muy rápido, que recién estaba comenzando y que era demasiado joven para casarme ”, recordó Van Winkle, quien tenía 20 años cuando se puso de novio con Madonna, entonces de 30.

“Fue una locura”, remarcó el rapero y añadió: “Cuanto más lo pienso ahora, más loco me parece”. Vanilla Ice y Madonna se conocieron cuando la cantante de “Like a Virgin” asistió a un concierto de su colega en la ciudad de Nueva York. “La vi bailando entre la gente y me intimidaba su fama”, expresó. “Recuerdo que después fue a mi camarín, me saludó y me miró con ojos seductores y yo pensé que estaba malinterpretando la situación porque me parecía que era demasiado grande para mí”. Sin embargo, Madonna se sentía atraída por Van Winkle, y el cofundador de la compañía discográfica SBK Records, Charles Koppelman, le contó al rapero que la estrella, quien venía de divorciarse del actor Sean Penn, estaba interesada en salir con él.

Madonna con Vainilla Ice Berliner Studio/BEI/Shutterstock

Así, concertaron una cita y lo que sucedió luego no fue del agrado del rapero. “Todo se puso raro, no sabía bien lo que pasaba, mi vida era como una bola de nieve. Si piensan que Justin Bieber pasó por momentos de locura, no tienen ni idea de lo que atravesé yo, mi bola de nieve se sacudió por completo”. Vanilla Ice contó que para verse en público tenían que usar disfraces, pero que en sus casas su relación era “normal”. De todas formas, la pareja se resintió por la exposición de Madonna.

“Cuando le sacás a un noviazgo el factor de la estelaridad, entonces termina siendo una relación entre dos personas igual a la de cualquier otra pareja”. Por lo tanto, cuando la cantante editó su famoso libro Sex en 1992, Vanilla Ice se sintió traicionado. “El libro era medio promiscuo”, disparó el rapero. “Y además yo aparecía ahí, pero no había consentido eso. No quería formar parte de eso. Le pregunté cómo pudo haberme hecho algo así, porque pude haberla demandado. Le dije que no me gustaba la controversia, que no la necesitaba, que era mejor tomar caminos separados” .

Luego de esa discusión, Madonna lo llamó en reiteradas ocasiones. “No estaba feliz, estaba mal, y yo tenía que cortarle el teléfono varias veces, pero eso fue todo (...). Sigo pensando que es una leyenda, una de las grandes artistas de todos los tiempos”, expresó Van Winkle, quien terminó casándose con la empresaria Laura Giaritta en 1997 y divorciándose en 2016.

El film biográfico de Madonna, en pausa

Madonna y la actriz Julia Garner, quien estaba en tratativas para interpretarla

Entre las recientes novedades cinematográficas, se comunicó que la biopic de Madonna, dirigida por la propia estrella, se puso en pausa de manera indefinida . El film que iba a registrar el largo camino como artista de la diva del pop, sobre el cual ella tenía absoluto control creativo, no entrará en instancias de preproducción. Ni Madonna ni la presunta actriz protagónica, la talentosa Julia Garner, se pronunciaron al respecto, pero los rumores sobre este impasse están vinculados al tour de la cantante.

La artista anunció que encabezará una gira mundial que la tendrá muy ocupada a lo largo de los próximos meses y quienes trabajan junto a ella aseguran que su energía está puesta ciento por ciento en el tour, que llegó a agotar entradas en importantes ciudades como Londres, París y Nueva York. De esta forma, aunque la cantante está también muy comprometida con llevar adelante su biopic (de hecho, fue muy exigente respecto a la intérprete que iba a personificarla y llevó a cabo un arduo proceso de casting), su rol como directora le demanda una gran cantidad de tiempo que es incompatible con las responsabilidades de la gira.

Madonna: The Celebration Tour es el nombre de dicha gira que comenzará en el verano boreal y que ya tiene agendadas más de treinta ciudades. El anuncio se dio a conocer a través de un video que se hizo viral, que representa una especie de guiño a la película Truth or Dare (1990). Producida por Live Nation, el tour de 35 ciudades comenzará en Canadá, en el Rogers Arena de Vancouver, y tendrá paradas en Detroit, Chicago, Nueva York, Miami y Los Ángeles, antes de desembarcar en Europa. Allí, Madonna ya tiene actuaciones programadas en Londres, Barcelona, París y Estocolmo, entre otras. El tramo anunciado de la gira concluirá en Ámsterdam el 1° de diciembre.

LA NACION