Víctor Hugo Morales fue operado y la intervención fue más complicada de lo esperado: “Estuve intubado”

A través de una charla telefónica realizada ayer con sus compañeros de La Mañana, el programa que conduce en la AM750, Víctor Hugo Morales contó que tuvo que someterse a una cirugía programada por una hernia que le generaba molestias desde hace un tiempo. Más allá de llevar tranquilidad sobre su salud, el periodista reveló que la intervención fue un poco más complicada de lo esperado y que incluso tuvieron que intubarlo.

“Estoy bien. Fue una operación larga, como de tres horas. Ahora me estoy enterando que estuve intubado incluso porque siento los labios con una sensación distinta ”, dijo desde el hospital, en donde continúa recuperándose acompañado de su mujer. “Esta información completa el panorama de que la operación era un poquito más ‘interesante’ de lo que yo pensaba”, agregó.

Morales no quiso dejar de agradecer al equipo médico que lo atendió, aunque prefirió guardar la identidad de su médico hasta tanto este lo autorice a decir su nombre. “Estuve en manos de un experto formidable. Quiero pedir permiso para nombrarlo porque los médicos suelen ser muy austeros, pero me parece que hizo una labor estupenda”, expresó.

“Aquí estoy, creo que se me escucha bien”, continuó en su relato, mientras sus compañeros aseguraban que lo escuchaban perfecto. “ El problema es la falta de un poquito de sensibilidad en los labios, por lo que si no hay una vocalización como corresponde sabrán perdonarme ”, añadió.

Morales, de 75 años, volvió a estar internado dos años después de padecer un complicado cuadro de Covid, por el cual desarrolló una neumonía bilateral. “Esto es verdaderamente devastador. Los pies no los puedo despegar del piso correctamente y tengo secuelas de órganos que se han deteriorado, que se han debilitado por el tiempo que estuve internado”, explicó en su momento, una vez que le dieron el alta.

“Yo creo que nunca en mi vida me voy a recuperar de sus efectos. Lo que el Covid instaló en mí lo puedo más o menos manejar, equilibrar un poco, tener una mejoría por acá, pero aparece otra cosa por allá. Todos los días tenés una novedad negativa: cuando no aparecés con un ojo en compota, rojo que no podés entender por qué, aparecés con un dolorcito de la próstata. Todo se ha debilitado”, comentaba sobre su estado de salud.

Su renuncia a C5N

Este año, Víctor Hugo Morales dio por terminada su etapa laboral en C5N

A comienzos de marzo, Morales comunicó que iba a dejar su programa en C5N, el cual se emitía en la franja horaria de 19 a 20, de lunes a viernes, y se llamaba La hora de Víctor Hugo.

“Llegado este año el canal hizo un ofrecimiento que no me dio ninguna alegría porque me reducía muchísimo la participación, justamente, en un año electoral”, contó, en una publicación de su Instagram personal, al explayarse acerca de las razones que lo llevaron a renunciar. “No voy a especular con qué pudo haber motivado eso, sino que lo voy a tomar en términos televisivos”, dijo, entonces, respecto de la decisión del medio de reducir su participación en la pantalla a un formato semanal.

Al mismo tiempo, buscó mitigar los rumores que hablaban de una salida abrupta motivada por incumplimientos de pago. “No es real que haya una deuda. El canal no me debe un peso. No es cierto lo que se ha difundido”, aclaró en un intento de dar por zanjado el asunto.

Actualmente, Víctor Hugo Morales trabaja como conductor en Radio AM 750 y es relator de fútbol en la plataforma Relatores, un espacio de relatores y relatoras de fútbol que, luego de un paso por Radio Nacional, llegaron a la señal del grupo Octubre.

