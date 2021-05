Víctor Hugo Morales: “Creo que nunca en mi vida me voy a recuperar de los efectos del coronavirus”

En marzo, Víctor Hugo Morales dio positivo en coronavirus y desarrolló una neumonía bilateral y complicaciones que obligaron a su internación durante casi dos meses. El periodista fue dado de alta hace un par de semanas, aunque hoy estima que “nunca” va a recuperarse de los efectos que el Covid-19 tuvo sobre su salud.

En diálogo con Dady Brieva para El Destape Radio, el conductor contó cómo atravesó los difíciles momentos en los que su vida estuvo en riesgo. “La verdad es que no tuve conciencia de lo grave que estaba. Mi familia lo sabía pero yo no, hasta que pasó lo más severo”, reconoció.

A los 73 años, Morales siente que su cuerpo sufrió un gran desgaste y señala que no está siendo fácil recuperarse. “Esto es verdaderamente devastador. Los pies no los puedo despegar del piso correctamente y tengo secuelas de órganos que se han deteriorado, que se han debilitado por el tiempo que estuve internado”, explicó.

Y continuó: “Dady, te aseguro que en mi cuerpo yo siento que el Covid es absolutamente devastador. Yo creo que nunca en mi vida me voy a recuperar de sus efectos. Lo que el Covid instaló en mí lo puedo más o menos manejar, equilibrar un poco, tener una mejoría por acá, pero aparece otra cosa por allá. Todos los días tenés una novedad negativa: cuando no aparecés con un ojo en compota rojo que no podés entender por qué, aparecés con un dolorcito de la próstata. Todo se ha debilitado”, relató Morales.

El periodista se confesó “bien de ánimo”, y mostró resignación respecto a su situación. “Me tocó una de las cosas más negativas de este tiempo. Estoy vivo y lo puedo contar, la saqué barata”, valoró.

Y señaló: “Yo era un tipo con una salud extraordinaria hasta noviembre del año pasado. Eso empezó a deteriorarse un poco, una cuestión del corazón que con un marcapasos ya estaba bien y después vino el Covid”, remarcó el conductor, antes de afirmar que no piensa rendirse ante las secuelas y asegurar que pone todo su esmero para seguir recuperándose.

LA NACION