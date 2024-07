Víctor Hugo Morales defendió la reelección de Nicolás Maduro y lanzó dardos contra Milei, Caputo y “la derecha”

Escuchar

El lunes por la mañana, el periodista Víctor Hugo Morales esgrimió su opinión respecto de las elecciones presidenciales en Venezuela, comicios que según datos provistos por el Consejo Nacional Electoral tuvieron a Nicolás Maduro como vencedor frente a Edmundo González Urrutia -51,2% contra 44,2% respectivamente. En su su columna radial, Morales defendió el triunfo del mandatario sudamericano y apuntó contra Javier Milei, Luis Caputo y “la derecha latinoamericana”.

El conductor de La Mañana en AM 750 compartió en su cuenta oficial de X -antes Twitter- algunos fragmentos destacados de su editorial. A lo largo de ella, Morales sostuvo que “decir que ganó Maduro es recoger un dato oficial de Venezuela” mientras que “decir que ganó la oposición es recoger cualquier cosa”. “Si dicen que ganó la oposición, lo dicen en el sentido que manifestaba Alfredo Serrano Mancilla. Posverdad, el derecho a mentir. Vale decir cualquier cosa”, acusó.

Para el periodista, faltar a la verdad constituye un hecho “violento” tanto en Venezuela como a nivel internacional. “Y nosotros tenemos política de derecha muy violenta aquí. Hay inmensos rufianes de los medios y de la política”, sostuvo. Luego utilizó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, como ejemplo: “Caputo hablando de Venezuela. Imagínense. Un ladrón denunciado como tal por el presidente [Javier Milei] que ahora lo puso de ministro. Es inaudito”.

El titular del Palacio de Hacienda no fue el único objeto de críticas. Más adelante, Morales también haría una breve mención a la figura del jefe de Estado: “Milei, antes de que se conocieran los datos, ya decía que había ganado la derecha de una manera aplastante. ¿Dónde contó los votos? ¿Quién contó los votos para él? ¿Quién se lo dijo? Operó bochornosamente desde adentro de la Embajada de Argentina en Caracas en estas elecciones a favor de la derecha”.

Lo mismo ocurriría con el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien anticipó más temprano que no reconocería ningún dato electoral que no fuera verificable. “¿De dónde sale el presidente de Chile a decir que los datos son otros? ¿Qué datos leyó? ¿A quiénes leyó? Es muy violento”, dijo en una crítica similar a la destinada al líder de La Libertad Avanza (LLA) y completó: “Nosotros somos cautelosos al observar lo que pasa en Venezuela. Habrá otro recuento, será necesario hacerlo”.

“Duele que nos tiren esa violencia, el de la obra de teatro. Uno la siente permanentemente, siente que hay violencia en cada una de las expresiones de los periodistas y los políticos de la derecha, que nos toman como imbéciles, que nos quieren llevar por delante y lo consiguen muchas veces” , criticó el periodista. Sobre el final de su columna, Morales afirmó que a los políticos de derecha “ha dejado de importarles cualquier síntoma de verdad que puedan detectar en la vida política”.

“Nos pegan muy duro todo el tiempo con sus mentiras, con sus bravuconadas, con las imbecilidades que son capaces de decir”, enfatizó. Y finalizó con un dardo para María Corina Machado, líder del movimiento Vente Venezuela y a quien el régimen de Maduro inhabilitó para participar de la contienda electoral. “Es una derecha que también provoca la repugnancia gusana de quienes han sido capaces de pedir, como la tal [Corina] Machado, que Estados Unidos invada Venezuela. La prefieren así, esa Venezuela que tuvo a un [Juan] Guiadó que fue designado por el Congreso de los Estados Unidos. Es demasiada la violencia”, cerró.

De Lacalle Pou a Blinken, los líderes que cuestionaron la legitimidad del resultado en Venezuela

Luego de conocerse una supuesta “tendencia irreversible” en favor de Maduro, diferentes líderes y mandatarios de la región manifestaron reparos hacia la transparencia del escrutinio, otros desconocieron el resultado y hubo pocos que salieron a felicitarlo por la proclamación que extendería su mandato hasta 2031.

Uno de los primeros en cuestionar los resultados difundidos por el CNE fue el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien se expresó en el mismo sentido que su par chileno. “Así no. Era un secreto a voces. Iban a “ganar” sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él”, recriminó el mandatario.

Así no! Era un secreto a voces. Iban a “ganar” sin perjuicio de los resultados reales.

El gobierno de Costa Rica, por su parte, compartió un comunicado desde la cuenta oficial del Poder Ejecutivo en donde indicaron que no reconocen los resultados de las elecciones. “El gobierno de Costa Rica repudia categóricamente la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la cual consideramos fraudulenta. Trabajaremos con los organismos internacionales para lograr que se respete la voluntad del pueblo venezolano”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó su “seria preocupación” de que el resultado electoral anunciado en Venezuela no refleje la voluntad del pueblo. “Tenemos la seria preocupación de que el resultado anunciado no refleje la voluntad o los votos del pueblo venezolano”, declaró Blinken en Japón, donde realiza una visita. Su declaración se dio a conocer después de que el organismo electoral proclamó la victoria del Maduro.

Por parte del gobierno de Perú, se expresó el canciller Javier González-Olaechea. “Condeno en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela. El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano”, posteó en su cuenta oficial de X.

Asimismo, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también desestimó el resultado electoral venezolano. “Venezuela merece resultados transparentes, certeros y apegados a la voluntad de su pueblo. Recibimos con muchas dudas los resultados anunciados por el CNE. Por eso, son imprescindibles los informes de las misiones de observación electoral, que hoy más que nunca, deben defender el voto de los venezolanos”, consideró.

Condeno en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela.



