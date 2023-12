escuchar

Los medios volvieron a hablar de Violeta Lo Re cuando se supo que junto al ex Gran Hermano Agustín Belforte habían denunciado públicamente por estafa a Gastón Ariel Mercanzini, el hombre que le arrojó una botella a Javier Milei luego de asumir la presidencia y fue funcionario de la provincia de Entre Ríos desempeñándose como director de Cultura en Concepción del Uruguay. LA NACION conversó con Lo Re sobre lo sucedido tiempo atrás con Mercanzini y por qué se alejó del mundo del espectáculo. También recordó su época mediática al lado de Ricardo Fort y su paso por Bailando por un sueño.

“Hace años estábamos de gira en Concepción del Uruguay y cuando llegamos, pocas horas antes de estrenar, suspendieron el espectáculo. A último momento. Este hombre, Mercanzini, que nos había contratado, no había pagado nada . No se hizo cargo de nada. Al final, el productor de Buenos Aires sacó plata de su bolsillo para pagarnos. Me acuerdo que le hicimos una denuncia mediática a Mercanzini. Fue un repudio público, pero no pasó nada. Habrá sido en 2010″, rememoró la bailarina y actriz.

-Tenés una cuenta de Twitter en la que escribís sobre política, ¿estás muy pendiente de lo que sucede?

-No uso mucho esa red social ahora. En una época quizá tenía un costado más determinado en mi ideología política, pero no me caso con nadie. Me enamoro de los proyectos y candidatos, en lo que ofrecen y lo que dan. Vamos a ver qué pasa ahora, con este nuevo gobierno, pero no soy de uno ni del otro. Quiero que las personas que hagan las cosas bien, del partido que sea, sigan adelante. Y las personas que hacen las cosas mal, que se vayan; no me gusta, pero insisto, no me caso con nadie.

Violeta Lo Re con uno de sus hijos

-¿Por qué te alejaste del medio?

-Me corrí un poco de los medios para cuidar a mi familia. A veces parezco open mind, pero la verdad es que soy bastante reservada y tradicional. Tengo cuatro hijos: dos mayores de 20 y 22 que son de mi marido, Víctor Stortini, y son mis hijos del corazón; y los dos nuestros, de esta nueva familia ensamblada que son Vito de 6 años y Santino de 7. Digo que son mellizos con delay.

-¿Entonces le dijiste chau a la actriz y bailarina?

-Me encantaría volver a hacer radio y televisión, comunicando. Ahora que los chicos están más grandes puedo empezar a pensar más en mí porque hay un poquito menos de demanda, pero de todas maneras son chiquitos y yo soy muy madraza y estoy bastante encima de mis hijos.

-¿Tenés otra actividad?

-Sí, tenemos la empresa familiar que arrancó mi marido y yo me acoplé en los últimos años. Se llama Materialeshoy y estamos en Pilar, vendemos materiales para construcción tanto tradicionales como en seco. Y corro con los chicos de un lado al otro, llevándolos al colegio, a hacer sus actividades, ayudándolos con las tareas. Pero tengo ganas de volver a trabajar en el medio.

-¿Qué recuerdos tenés de esos años?

-Lo mediático fue muy abrumador en esa época . Fue tal la explosión que tuvimos con Ricardo (Fort) de la noche a la mañana que fue agobiante en un momento. Amo la comunicación y por eso después estudié periodismo y tuve varios programas de radio. El último fue en Pilar, en donde vivimos, y se llamaba Maternidad siglo XXI; tratábamos todo lo relacionado a la maternidad y la paternidad, estos roles que asumimos de por vida.

-También tuviste un criadero de gallinas ponedoras, ¿qué pasó con eso?

-Se llamaba La huevada y nos fue muy bien. Mi marido es empresario y en pandemia probamos con una granja de gallinas ponedoras y yo misma repartía huevos en Nordelta y toda la zona Norte. Estuvo muy bueno y explotó porque en pandemia todos pedían delivery y gracias a eso pudimos salir adelante porque el corralón estuvo mucho tiempo cerrado. Después la venta de materiales empezó a crecer y decidimos unificar energías y ponerlas ahí. Así que ahora ayudo en el negocio y me dedico a la familia.

-¿Cómo conociste a tu marido?

-Conocí a mi marido en un momento en el que estaba decepcionada del amor y desde el día que nos vimos no nos separamos más. Creemos que somos el uno para el otro, con todo lo bueno y lo malo que traemos. Sentimos que somos una gran familia, una gran pareja y un gran equipo y vamos para delante con amor y respeto. En un momento en el que se está desdibujado el concepto de familia, me parece importe reivindicarla. Nos conocimos en Nordelta, yo estaba con unos amigos y esa noche íbamos a ir a la inauguración de un boliche. Fuimos al súper y en el sector de frutas y verduras uno de mis amigos saludó a Víctor, nos presentó, después coincidimos en la fiesta y nos quedamos hablando toda la noche. Desde ese día no nos separamos más. En realidad, tuvo que viajar una semana y a la vuelta me llamó y desde entonces estamos juntos. Yo estaba decepcionada del amor y desconfiaba. Pensaba ‘qué quiere este chico’. Quería ver hasta dónde le daba la nafta (risas) y le dio y le sobró.

