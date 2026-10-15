Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música: un look osado, polémica por su premio y el respaldo de María Becerra

Pese a su breve recorrido en la industria musical, Wanda Nara fue una de las grandes protagonistas de la primera ceremonia de los Martín Fierro de la Música. La conductora y empresaria acaparó las miradas apenas llegó gracias a su llamativo look. Además, el reconocimiento que recibió por “Bad Bitch”, cuya entrega ya se conocía antes del inicio de la gala, dividió las aguas, generó polémica y la convirtió en tendencia en X.

Wanda Nara recibió el Martín Fierro de la música a la canción viral por "Bad Bitch"

La ceremonia se realizó anoche en el teatro Tango Porteño, con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida y transmisión de elnueve. En una noche en la que Abel Pintos se llevó el Martín Fierro de Oro y María Becerra recibió el premio a mejor álbum por Quimera, Wanda también encontró su espacio entre los protagonistas.

Antes de ingresar, la prensa la rodeó para preguntarle por el reconocimiento. “¿Qué sentís que te van a dar un premio entre tantos artistas?”, le consultó uno de los cronistas. “Mucha alegría, somos del mismo equipo. Muy contenta”, respondió ella, exultante.

Una elección osada para una premiación

La conductora de MasterChef Celebrity eligió un conjunto de Stella McCartney que llamó la atención por su impronta casual y su osadía. Combinó un body negro muy cavado, de mangas largas y con un aplique en el escote, con un jean ancho en el que se destacó un detalle calado y brillos bordados a la altura de las caderas. Completó el look con un sobre negro, zapatos al tono y el pelo suelto.

Un discurso que dio que hablar

El discurso de Wanda Nara en los Martín Fierro de la música

Wanda Nara recibió un reconocimiento a la canción viral por “Bad Bitch”. Al anunciarlo, Hermida puso el foco en el cambio de época, en la circulación de la música en las plataformas digitales y en el papel de los usuarios a la hora de multiplicar su alcance. “Hay canciones que encuentran en las redes una segunda vida y consiguen convertirse en parte de la conversación diaria”, aseguró.

Al subir al escenario, la empresaria apeló al humor para hablar de su incursión en la música. “Hago tantas cosas que me había olvidado de que en un momento también canté y fui muy feliz, hice feliz a mucha gente”, expresó. Luego reivindicó el tema premiado con una frase que llamó la atención: “Creo que ‘Bad Bitch’ es un himno acá y en otros países”.

“Agradezco a mis colegas músicos que están esta noche”, continuó y mencionó a Lali, Cazzu, La Joaqui, Tini Stoessel y María Becerra como “fans de ‘Bad Bitch’”. Por último, agradeció a su equipo y a Maxi por haberla animado a dar ese paso. “Fue una canción hecha con amor que inspira a las mujeres a ser un poquito más bad”, aseguró.

Wanda Nara celebró su Martín Fierro con L-Gante

Antes de despedirse, agradeció a APTRA y celebró la incorporación de una nueva estatuilla a su repertorio. “Y uno más a mi colección y besito para todos. Los amo”, cerró.

La palabra de María Becerra y el apoyo de Lerner y Cantilo

Una vez que la ceremonia llegó a su fin, le preguntaron a María Becerra su opinión sobre el premio y su respuesta fue categórica. “La amo. Qué persona más icónica, la adoro”, expresó. Cuando el cronista recordó que Wanda había definido a “Bad Bitch” como “un himno acá y en otros países”, la cantante coincidió: “Claro que sí”.

María Becerra abrió el podio de ganadores de los Martín Fierro de la Música 2026 Gerardo Viercovich - LA NACION

“¿Se lo merece para vos el premio?”, le consultaron luego. “Sí, es una regia. Ella es vecina mía”, respondió. Y sumó un comentario sobre sus encuentros en el barrio: “La veo todo el tiempo caminando por el barrio (...) La amo. Es un ícono”.

Alejandro Lerner también respondió cuando le preguntaron por el galardón a la empresaria. “Wanda es multifacética, es una empresaria y es talentosa”, expresó. “Valoro la valentía de una persona que dice ‘me voy a jugar a cantar una canción’ y nunca se sabe dónde va a terminar. Y si la premian será por algo”, agregó.

Fabiana Cantilo también celebró el reconocimiento. “Que lo disfrute, me parece genial”, reaccionó cuando le contaron que la conductora iba a recibir un premio.

Las repercusiones

Su presencia y su paso por el escenario se trasladaron rápidamente a las redes sociales, donde su nombre fue tendencia en X. Su look, el reconocimiento y el discurso alimentaron la conversación alrededor de su participación en la gala.

El premio también fue tema de conversación en el programa que Moria Casán conduce en eltrece. Allí, Gustavo Méndez, integrante de Aptra y panelista del ciclo, explicó que Wanda había recibido una “mención especial” y que el reconocimiento no había sido producto de una votación.

“Lo de Wanda siempre provoca una indignación y, al mismo tiempo, una mezcla de admiración. Dicen: ‘¿qué hace esta mujer acá, como alguien que viene de afuera y la aplauden?’. Hace todo para eso”, analizó Casán.

La conductora también se detuvo en el discurso de Nara y en su referencia a sus “colegas” músicos. “Ella sabe. Arma el discurso para que digan ‘¿qué le pasa a esta?’. Y siempre genera eso, sabe cómo marketinear”, concluyó.