Martín Fierro de la Música: todos los ganadores y la estatuilla de Oro para Abel Pintos
Se realizaron por primera vez, en una sala de tango porteña; hubo casi treinta categorías en competencia y premios especiales
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Tras más de tres horas y media de ceremonia, los Martín Fierro de la Música celebraron este miércoles su primera edición y coronaron a Abel Pintos con la estatuilla de Oro.
Entrada la medianoche del jueves se puso el broche a estos premios que debutaron dentro de la escudería de Aptra, luego de una gala que comenzó con un escenario en la calle y el ingreso de artistas por la alfombra roja y continuó con la extensa premiación.
Los Martín Fierro de la Música no resultaron concebidos con los parámetros habituales de otros galardones de este rubro (las ediciones de álbumes, por ejemplo). En cambio, tuvieron un cruce transversal de categorías sin buscar establecerse en nichos. La dinámica también tuvo su particularidad porque, a diferencia de otros premios musicales con galas de auditorio y muchos shows musicales, esta tuvo las características de los clásicos Martín Fierro de la tevé; incluso, con la preponderancia de los artistas de El Nueve, que se encargó de la transmisión televisiva y por streaming, desde su canal de YouTube. “Chicos, ahí la vi a Wanda Nara conversando con L-Gante ¿habrá pasado algo?“, decía Edith Hermida, que a pesar de ser conductora de los premios junto a Hernán Drago, no podía dejar de lado su alma de chimentera.
En primera persona
Abel Pintos: “Dios es música, así que gracias a Dios y a la música”, dijo cuando recibió el Martín Fierro de Oro.
“Siempre quise decir esto: ¡Gracias Aptra!”, dijo María Becerra, la primera en subir al escenario a recibir una estatuilla, por el rubro Mejor show en vivo. Y cuando ganó en la categoría Mejor álbum, dijo: “Quimera fue un álbum que me salvó. Habrán sabido que pasé por un par de temitas de salud y estuve a nada de tocar el arpa. Así que reviví como el ave Fénix. Hice este álbum que me sacó mucho del dolor. Soy más fuerte de lo que yo pensaba”.
L-Gante: “La verdad, un honor. Este momento para mi es muy significativo. Está mi mamá presente y muchos colegas importantes. La música tiene un gran significado. Ha sido salvación y muchas cosas importantes. Tanto para mí como para mucha gente que pudo salir adelante de todo lo malo. Con respecto y humildad se llega a todos lados”
La Mona Jiménez, al recibir un premio por su trayectoria: “Después de pasar tantos momentos tristes, cuando los milicos me hacían razias [en las actuaciones], nunca bajé los brazos. Esto me da vida para seguir haciendo canciones”.
Chaqueño Palavecino: “Vengo de un rincón ninguneado. Nos podía faltar todo menos la música. Es un privilegio poder agradecer a todos los que han estado en estos 42 años (de trayectoria)”, dijo al recibir la estatuilla que honraba su carrera.
WANDA NARA GANÓ UN MARTIN FIERRO A LA MÚSICA: “BAD BITCH ES UNA HIMNO ACÁ Y EN OTROS PAÍSES”. pic.twitter.com/3kvAWTise3— Real Time (@RealTimeRating) October 15, 2026
Wanda Nara, por su canción “Bad Bitch”: “Hago tantas cosas que me había olvidado que también canté. Hay que animarse a todo. Agradezco a mis colegas músicos que están esta noche”.
“Es raro que te digan que sos la mejor banda. Somos una banda. Pero es lindo el reconocimiento, hace 30 años que tocamos”, Joaquín Levinton, cuanto Turf se consagró como Mejor Grupo.
Juanse: “Primero agradecerle a la persona que me acompaña en las buenas y en las malas: nuestro señor Jesucristo. Nunca voy a dejar de dar testimonio”. Y luego le dedicó el premio a Luis Alberto Spinetta.
En la alfombra roja
La previa de esta entrega fue una alfombra roja de más de dos horas que tuvo mucho movimiento en el ingreso y en los camarines, con cuatro anfitriones, Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo. La fiesta hasta copó la vereda de la calle Cerrito, frente a Tango Porteño, a pocos metros del obelisco, donde también se montó un escenario para música en vivo.
Desde allí sonaron grupos y solistas como santafesino Uriel Lozano, Lázaro Caballero, el grupo Ráfaga y las Bandana, minutos antes del comienzo del show. La Mona Jiménez y Juanse hicieron su entrada estelar en un auto clásico. Una manera de llamar la atención para un premio que recién comienza.
Todos los ganadores
Mejor show en vivo: María Becerra, Quimera Show 360° en River
Mejor Álbum: Quimera, de María Becerra
Mejor Canción: Luck Ra y Miranda!, “Tu Misterioso alguien”
Mejor Colaboración: Turf y Lali, “Loco un poco”
Mejor Artista Urbano: L-Gante
Mejor Artista de música tropical masculino: Uriel Lozano
Productor musical: Big One
Mejor concepto Visual: Emanero
Mejor Artista Revelación Masculina: Luciano Creiner y Valentino Merlo
Mejor Artista Revelación Femenina: Candu Domínguez
Mejor Artista Revelación DJ: Øostil
Mejor Artista Tropical Femenina: Dalila
Mejor Banda: Turf
Mejor Artista de Tango: Jorge Vázquez
Mejor Artista Melódico: Matías Nápoli
Mejor Artista DJ: Javier Sucker
Mejor Artista Pop: Lali Espósito
Mejor Artista de Rock Alternativo: Charly García
Mejor Artista de Cuarteto: Ulises Bueno
Mejor Artista de Música Infantil: El Reino Infantil
Mejor Grupo o Banda de Música Tropical: Ráfaga
Mejor Banda de Cuarteto: Desakta2 y Eugenia Quevedo
Mejor Artista Masculino: Abel Pintos.
Mejor Artista Femenina: María Becerra.
Mejor Música de Comerciales (Jingles): Saphirus
Mejor Cortina Musical de TV: LAM
Mejor Manager Artístico: Marcelo Figoli
Martín Fierro de Platino: Pimpinela
Leyenda de leyendas: Charly García
Mención Especial: Alejandro Lerner
Premio a la trayectoria (Rock): Juanse
Premio a la trayectoria (Tropical Cuarteto): Carlos La Mona Jiménez
Premio a la trayectoria (Folklore): Chaqueño Palavecino
Premio a la trayectoria (Música popular): Palito Ortega
Premio a la trayectoria (Melódico Pop): Patricia Sosa
Mención especial Canción Viral: Wanda Nara
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