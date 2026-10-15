Martín Fierro de la Música: todos los ganadores y la estatuilla de Oro para Abel Pintos

Tras más de tres horas y media de ceremonia, los Martín Fierro de la Música celebraron este miércoles su primera edición y coronaron a Abel Pintos con la estatuilla de Oro.

Entrada la medianoche del jueves se puso el broche a estos premios que debutaron dentro de la escudería de Aptra, luego de una gala que comenzó con un escenario en la calle y el ingreso de artistas por la alfombra roja y continuó con la extensa premiación.

Premios Martín Fierro de la Música 2026 Prensa MF

Los Martín Fierro de la Música no resultaron concebidos con los parámetros habituales de otros galardones de este rubro (las ediciones de álbumes, por ejemplo). En cambio, tuvieron un cruce transversal de categorías sin buscar establecerse en nichos. La dinámica también tuvo su particularidad porque, a diferencia de otros premios musicales con galas de auditorio y muchos shows musicales, esta tuvo las características de los clásicos Martín Fierro de la tevé; incluso, con la preponderancia de los artistas de El Nueve, que se encargó de la transmisión televisiva y por streaming, desde su canal de YouTube. “Chicos, ahí la vi a Wanda Nara conversando con L-Gante ¿habrá pasado algo?“, decía Edith Hermida, que a pesar de ser conductora de los premios junto a Hernán Drago, no podía dejar de lado su alma de chimentera.

Angela Leiva y Euge Quevedo en el show de apertura de los Martín Fierro de la Música 2026 Prensa MF

En primera persona

Abel Pintos: “Dios es música, así que gracias a Dios y a la música”, dijo cuando recibió el Martín Fierro de Oro.

“Siempre quise decir esto: ¡Gracias Aptra!”, dijo María Becerra, la primera en subir al escenario a recibir una estatuilla, por el rubro Mejor show en vivo. Y cuando ganó en la categoría Mejor álbum, dijo: “Quimera fue un álbum que me salvó. Habrán sabido que pasé por un par de temitas de salud y estuve a nada de tocar el arpa. Así que reviví como el ave Fénix. Hice este álbum que me sacó mucho del dolor. Soy más fuerte de lo que yo pensaba”.

L-Gante: “La verdad, un honor. Este momento para mi es muy significativo. Está mi mamá presente y muchos colegas importantes. La música tiene un gran significado. Ha sido salvación y muchas cosas importantes. Tanto para mí como para mucha gente que pudo salir adelante de todo lo malo. Con respecto y humildad se llega a todos lados”

La Mona Jiménez, al recibir un premio por su trayectoria: “Después de pasar tantos momentos tristes, cuando los milicos me hacían razias [en las actuaciones], nunca bajé los brazos. Esto me da vida para seguir haciendo canciones”.

El Chaqueño Palavecino recibió uno de los premios a la trayectoria de los Martín Fierro de la Música 2026 Prensa MF

Chaqueño Palavecino: “Vengo de un rincón ninguneado. Nos podía faltar todo menos la música. Es un privilegio poder agradecer a todos los que han estado en estos 42 años (de trayectoria)”, dijo al recibir la estatuilla que honraba su carrera.

WANDA NARA GANÓ UN MARTIN FIERRO A LA MÚSICA: “BAD BITCH ES UNA HIMNO ACÁ Y EN OTROS PAÍSES”. pic.twitter.com/3kvAWTise3 — Real Time (@RealTimeRating) October 15, 2026

Wanda Nara, por su canción “Bad Bitch”: “Hago tantas cosas que me había olvidado que también canté. Hay que animarse a todo. Agradezco a mis colegas músicos que están esta noche”.

“Es raro que te digan que sos la mejor banda. Somos una banda. Pero es lindo el reconocimiento, hace 30 años que tocamos”, Joaquín Levinton, cuanto Turf se consagró como Mejor Grupo.

Juanse: “Primero agradecerle a la persona que me acompaña en las buenas y en las malas: nuestro señor Jesucristo. Nunca voy a dejar de dar testimonio”. Y luego le dedicó el premio a Luis Alberto Spinetta.

Los Pimpinera, premio de Platino, de los Martín Fierro de la Música 2026 Prensa MF

En la alfombra roja

La previa de esta entrega fue una alfombra roja de más de dos horas que tuvo mucho movimiento en el ingreso y en los camarines, con cuatro anfitriones, Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo. La fiesta hasta copó la vereda de la calle Cerrito, frente a Tango Porteño, a pocos metros del obelisco, donde también se montó un escenario para música en vivo.

La Mona Jiménez yJuanse en la Alfombra Roja de los Martín Fierro de la Música Prensa MF

Desde allí sonaron grupos y solistas como santafesino Uriel Lozano, Lázaro Caballero, el grupo Ráfaga y las Bandana, minutos antes del comienzo del show. La Mona Jiménez y Juanse hicieron su entrada estelar en un auto clásico. Una manera de llamar la atención para un premio que recién comienza.

Todos los ganadores

Mejor show en vivo: María Becerra, Quimera Show 360° en River

Mejor Álbum: Quimera, de María Becerra

Mejor Canción: Luck Ra y Miranda!, “Tu Misterioso alguien”

Mejor Colaboración: Turf y Lali, “Loco un poco”

Mejor Artista Urbano: L-Gante

Mejor Artista de música tropical masculino: Uriel Lozano

Productor musical: Big One

Mejor concepto Visual: Emanero

Mejor Artista Revelación Masculina: Luciano Creiner y Valentino Merlo

Mejor Artista Revelación Femenina: Candu Domínguez

Mejor Artista Revelación DJ: Øostil

Mejor Artista Tropical Femenina: Dalila

Mejor Banda: Turf

Luck Ra Prensa MF

Mejor Artista de Tango: Jorge Vázquez

Mejor Artista Melódico: Matías Nápoli

Mejor Artista DJ: Javier Sucker

Mejor Artista Pop: Lali Espósito

Mejor Artista de Rock Alternativo: Charly García

Mejor Artista de Cuarteto: Ulises Bueno

Mejor Artista de Música Infantil: El Reino Infantil

Mejor Grupo o Banda de Música Tropical: Ráfaga

Mejor Banda de Cuarteto: Desakta2 y Eugenia Quevedo

Mejor Artista Masculino: Abel Pintos.

Mejor Artista Femenina: María Becerra.

Mejor Música de Comerciales (Jingles): Saphirus

Mejor Cortina Musical de TV: LAM

Mejor Manager Artístico: Marcelo Figoli

Martín Fierro de Platino: Pimpinela

Leyenda de leyendas: Charly García

Mención Especial: Alejandro Lerner

Premio a la trayectoria (Rock): Juanse

Premio a la trayectoria (Tropical Cuarteto): Carlos La Mona Jiménez

Premio a la trayectoria (Folklore): Chaqueño Palavecino

Premio a la trayectoria (Música popular): Palito Ortega

Premio a la trayectoria (Melódico Pop): Patricia Sosa

Mención especial Canción Viral: Wanda Nara