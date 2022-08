Wanda Nara llegó a la Argentina y habló sobre la posibilidad de cruzarse con la China Suárez

Wanda Nara llegó hoy a la Argentina y revolucionó Ezeiza. Con una gran cantidad de valijas y acompañada por su peluquero Kenny Palacios, la mediática -que vino al país por compromisos laborales- confirmó que será parte del jurado de Quién es la Máscara (el nuevo talent show conducido por Natalia Oreiro) y desmintió estar en crisis con Mauro Icardi.

Tras aterrizar tres horas después de lo pautado (el vuelo tenía que aterrizar 7.30 de la mañana, pero por la neblina fue desviado a Montevideo, Uruguay), la empresaria se mostró muy simpática con los fanáticos que se acercaron a saludarla, pero no así con la prensa que la esperaba en el lugar. “Todo muy bien”, dijo Wanda apenas se enfrentó con las cámaras del programa Socios del espectáculo sin querer hablar demasiado.

Wanda Nara, en Ezeiza Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Desde hace semanas, los rumores de que Wanda y Mauro Icardi están atravesando una nueva crisis suenan fuerte. De hecho, se dijo también que su madre, Nora Colosino se separó de su última pareja y que Zaira Nara tiene lo propio con Jakob Von Pleassen. Sin embargo, Nara no quiso hablar al respecto y desmintió la información de manera poco convincente. “¿Están juntos con Mauro?”, preguntó el cronista de eltrece sin vueltas. “Sí, todo muy bien”, dijo la rubia sin dar más declaraciones.

Wanda Nara llegó en un vuelo demorado por la neblina Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Wanda Nara arribó a la Argentina con su peluquero Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Enseguida, el periodista aprovechó para preguntarle por ese video que se filtró hace unos días, en donde se ve a un chico besarle su escote en un boliche de Ibiza. “No es un fan, es muy amigo de nosotros y trabaja con Zaira”, explicó en referencia a Eddie Rodríguez, el peinador de su hermana.

Mientras Wanda daba vueltas por el estacionamiento del aeropuerto buscando el auto que la iba a buscar, una gran cantidad de personas se acercaron a ella para saludarla y sacarse selfies. Situación que la ayudó a eludir las preguntas picantes de la prensa. “Estás un poco intenso. Me dejás, porfi. Estoy siempre online, siempre respondo”, le dijo la rubia al cronista cuando este le volvió a preguntar por su relación con el futbolista del PSG.

Wanda Nara se mostró distante con los noteros que se acercaron a preguntarle sobre su relación con Mauro Icardi Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Tampoco quiso hablar sobre el descargo que hace unos días hizo en sus redes sociales luego de que circularan fotos de ella en Ibiza sin filtro y en topless. “No hay nada para contar, es lo que escribí”, expresó un tanto molesta mientras buscaba su auto para irse rápido. “Estuvimos una hora en el avión esperando y después terminamos en Montevideo porque había neblina así que un poco demorado el vuelo. Fui a visitar a Nati, soy muy buena compañera”, bromeó en referencia a Natalia Oreiro, quien será la conductora de Quién es la máscara, el nuevo talent show de Telefe del cual Nara será parte.

“¿Pusiste condiciones para estar en Quién es la máscara?”, indagó el periodista. “No, ninguna condición”, respondió de manera escueta. “Porque viste que debajo de la máscara puede haber cualquier personaje”, acotó el movilero. “Ah sí, obvio pero no tengo ninguna condición. Vamos a ver a quién me pusieron”, señaló. No conforme con su respuesta, el reportero fue directo al grano y mencionó que la China Suárez sería una de las convocadas para ser parte del ciclo como cantante. “Mirá qué bien, me alegro por ella”, lanzó al pasar.

Wanda Nara será parte del jurado de Quién es la máscara, el nuevo programa de Telefe Prensa Telefe

“¿Sos buena descubriendo?”, insistió el cronista. “Soy muy buena, por algo me llamaron”, indicó con tono irónico y ante una nueva pregunta sobre cómo sería encontrarse con la actriz, Wanda se quejó: “Estás intenso, sorry”.

Tras aclarar que solo estará unos días en el país para “arrancar con las promociones” y que luego volverá más adelante para el programa, la mujer de Icardi reveló que está “muy contenta” con todos los que serán parte de este ciclo, en especial con su conductora, Natalia Oreiro, y con Karina “la Princesita”, quién será parte del jurado.

Quien parece que también tiene una propuesta para ser parte de este programa es su amigo y estilista, Kenny Palacios; quien viajó con ella en esta visita relámpago a Buenos Aires. Aunque algunas versiones indican que el peinador y maquillador habría sido convocado además para la segunda temporada de El hotel de los famosos. Mientras él prefirió no confirmar nada, Wanda dijo que “es libre para elegir”, aunque si se suma al reality de eltrece dejará de ser su fiel compañero. “Dejará de serlo si elige otro camino. Yo estoy feliz de que la gente que yo quiero crezca en lo suyo”, remató dando cuenta que no tendría problemas en que la deje por el reality.