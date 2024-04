Emma Stone, contrariada por no poder usar su verdadero nombre: “Me encantaría poder hacerlo”

Escuchar

Hasta mediados del siglo pasado era común que las grandes estrellas de Hollywood -y algunas vernáculas también- utilizaran nombres de fantasía. Muchas veces, lo hacían por “consejo” de sus agentes o de los estudios para los que comenzaban a trabajar, y muchas otras, porque consideraban que sus verdaderos nombres carecían del glamour necesario. Solo por nombrar dos ejemplos, Marilyn Monroe desechó Norma Jeane Mortenson Baker y, por estas pampas, Mirtha Legrand hizo lo propio con Rosa María Juana Martínez Suárez. Esa costumbre quedó en desuso, pero todavía hay un puñado de celebridades que la mantienen viva. Emma Stone es una de ellas.

Si bien ya se ha referido al tema en varias oportunidades, la protagonista de La La Land reveló esta semana que le encantaría poder usar el nombre que le pusieron sus padres y que, si fuera por ella, nunca hubiese dejado de usarlo. En una entrevista publicada por The Hollywood Reporter que la actriz compartió con su compañero de elenco en la serie The Curse, Nathan Fielder, indicó: “ Que todo el mundo me llamara por mi nombre real sería muy lindo. Me gustaría ser Emily ”.

“De hecho, las personas con las que trabajo me llaman así, una vez que entramos en confianza”, indicó. Y explicó que se vio obligada a adoptar un nombre artístico porque ya había otra Emily Stone afiliada al sindicato de actores, SAG-AFTRA. “Luego me asusté hace un par de años. Por alguna razón, pensé: ‘¡Ya no puedo seguir con esto! ¡Llámenme Emily’. Nathan, al igual que muchas otras personas de mi entorno, me llama Em, lo cual es más fácil”.

Emma Stone VALERIE MACON - AFP

En noviembre de 2018, Stone dijo que, por cierto, cuando era más joven, quería que la llamaran Emma por su Spice Girl favorita: Emma Bunton, también conocida como Baby Spice. “Cuando era niña, era superrubia y mi verdadero nombre es Emily, pero quería que me llamaran Emma por Baby Spice y ¿adivinen qué? Ahora soy Emma”, dijo la estrella de Pobres Criaturas durante una aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Retrocediendo un poco más en el tiempo, la actriz recordó: “En segundo grado, fui con la maestra el primer día y le pedí que me llamara Emma”.

Sin embargo, su derrotero fue más largo y complejo. En otra entrevista publicada por la revista W, Stone indicó: “Cuando fui a inscribirme como actriz no me tomaron el nombre Emily. En ese momento tenía 16 años, y ahora me doy cuenta de que haberle pedido a una adolescente que elija su propio nombre fue un proceso realmente interesante, porque empecé a jugar... ‘Voy a ser Riley’, fue mi primer pensamiento. Así que por seis meses mi nombre fue Riley Stone”, contó.

“El problema es que mientras trabajaba en la sitcom Malcolm in the Middle, en 2006, me decían: ‘Riley, te necesitamos en el set’, y yo no me daba por aludida. Eso me hizo dar cuenta de que no había sido la elección apropiada y decidí volver a cambiarlo ”, explicó. “Fue en ese momento en el que regresé al sindicato y me anoté como Emma, porque es bastante similar a Emily. Así, además, la gente más cercana que conociera de allí en más también podría llamarme Em, como mi familia y mis amigos”, señaló.

LA NACION

Temas Emma Stone