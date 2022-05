Por qué el programa de Pettinato fue dado de baja tras solo dos meses

La señal de noticias C5N tomó la decisión de discontinuar la emisión del programa de Roberto Pettinato Hemos Probado de Todo , tras solo dos meses de estar al aire. Según informaron fuentes de la empresa a LA NACION, la audiencia no acompañó la propuesta lo que los llevó a dar de baja la apuesta, pero el conductor seguirá ligado a C5N y encarará un nuevo proyecto a partir de junio.

Pettinato volvió a conducir en marzo un programa de televisión, tras cinco años de ausencia en la pantalla. Hemos Probado de Todo se trasmitía los domingos a las 23 y pasado mañana será el último programa, según pudo saber LA NACION.

“ No mide lo que esperábamos y lo que necesitamos en nuestra pantalla” , indicaron fuentes de la empresa, que informaron además que el conductor estará al frente de un ciclo musical en la misma pantalla a partir de mediados de junio. Por el momento se desconoce qué habrá desde el domingo 22 en ese horario.

Además, de estar y seguir en C5N, Pettinato ya es parte del Grupo Indalo, ya que conduce en la primera mañana de 6 a 9 de una de sus FM como es Pop 101.5 el ciclo Mañana de sol.

El regreso del conductor a la televisión se dio tras varias denuncias por maltrato y acoso realizadas por mujeres durante 2020 y 2021. Ernestina Pais, Karina Mazzocco, Josefina Pouso, Mariela Anchipi, Lola Becerra y Martina Soto Pose fueron algunas de las conocidas figuras que hablaron de sus malas experiencias con él.

Hace poco tiempo su hija Tamara Pettinato se refirió a las denuncias contra su padre durante una visita al programa Intrusos. “Lo único que cuestiono es cuando dicen: ‘¿cómo volvió a trabajar?’. Me parece que, si hay gente que cometió errores en el pasado o lo que sea, no hay que censurarlo para siempre y no darle otra oportunidad”, opinó la actriz.

Luego, la hija de Roberto Pettinato remarcó: “Estamos hablando de gente educada en otra generación. Uno puede ir cambiando. Yo, por ejemplo, antes me reía de algunas cosas, que ahora ya no me rio. Uno puede ir cambiando e ir dándose cuenta de que lo que hacía en ese momento no estaba bien y no por eso hay que censurar a las personas para siempre”.

LA NACION consultó a las autoridades del canal para saber si estas denuncias tuvieron que ver con la baja del programa, quienes aseguraron que no e indicaron que fuese así no le hubiesen ofrecido encarar un nuevo proyecto a partir de junio.