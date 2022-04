Tamara Pettinato habló de las denuncias de abuso contra su padre: “Todos merecen una segunda oportunidad”

Roberto Pettinato volvió a la pantalla de televisión como conductor de Hemos probado de todo (HPT) , un nuevo ciclo de humor, entrevistas e informes especiales que se emite por la pantalla de C5N los domingos a las 23.

Y con su regreso, volvieron también las acusaciones en su contra por malos tratos y abusos: en LAM, por ejemplo, Ángel de Brito reveló que la nutricionista Romina Pereiro, expareja de Jorge Rial, tuvo un importante altercado con el ex Sumo durante su participación el el ciclo Petti en vivo, en 2001. ”Roberto le tocó los pechos a Romina durante una grabación, ella le metió una cachetada y, acto seguido, renunció al programa” , detalló De Brito.

Sin referirse a casos puntuales, Tamara Pettinato decidió hablar de la situación de su papá y lo hizo a través de un móvil en Intrusos en el Espectáculo, por América TV.

Lo primero que le preguntó el cronista Gonzalo Vázquez fue cómo es trabajar un día a la semana con su padre, ya que Tamara también forma parte del flamante envío que conduce su papá. . “A mí me divierte mucho, ¿qué te voy a decir yo que le acepté la propuesta? En realidad no es que yo quiera trabajar con él, él quiere trabajar conmigo”, explicó con su característico humor. Luego reveló que se divierten mucho y que siempre fue así de amena la relación entre ellos. “En la vida nos divertimos, así que la paso bien”, contó.

Cuando Vázquez le mencionó las nuevas denuncias que aparecieron en contra de su padre tras su regreso a la TV la panelista dio su punto de vista. “Lo único que cuestiono es cuando dicen: ´¿cómo volvió a trabajar?́ Digo, me parece que si hay gente que cometió hechos en el pasado, errores o lo que sea, no hay que censurarlo para siempre y no darle otra oportunidad. Todos merecen una segunda oportunidad”, expresó.

“Estamos hablando de gente de otra generación, de otra época, donde yo también me reía de ciertas cosas que hoy en día ya no me río ”, explicó Tamara para defender a su padre. “Uno puede ir cambiando e ir dándose cuenta de que lo que hacía en ese momento no estaba bien y no por eso hay que censurar a las personas para siempre”, completó.

“¿Es difícil medir con la vara de hoy hechos que pasaron quince, veinte años atrás?”, le preguntó Vázquez. “Sí, claro”, respondió rápido Tamara pero luego aclaró. “Está bien que pase, está bueno que debatamos si lo que se hacía en ese momento estaba bien y decir: ´no, mirá, no estaba bien´ para que mismo nosotros y las nuevas generaciones no lo repitan”, analizó.

Cuando Gonzalo quiso saber si ella había sido víctima de una situación de maltrato o abuso en el medio, momentos incómodos, Pettinato recordó algunos productores que “se excedieron en el trato o en en toqueteo. O fotógrafos que te hacían sacar ropa de más. Obviamente viéndolo ahora eso no está bien. Pero si ese tipo se entera que no está bien lo que hizo y lo deja de hacer, y recapacita, yo no diría ́que no saque nunca más fotos el señor que me hizo sacarme ropa de más ”.

Nuevo programa, más denuncias

Con la reaparición de Roberto Pettinato regresaron también las múltiples y variadas acusaciones en su contra de parte de muchas de sus ex compañeras, entre las que se encuentran Karina Mazzocco, Josefina Pouso, Ernestina Pais, Lola Becerra, Martina Soto Pose y Mariela Anchipi.

Justamente sobre esta última habló minutos antes de la nota, su actual pareja, Dady Brieva, quien estaba en el piso de Intrusos y se refirió a los dichos de “La Chipi” sobre su experiencia con Pettinato, que resumió con una contundente frase: “Como me manoseó a mí, manoseó a todas las bailarinas”

Consultado al respecto, Brieva señaló: “Yo le dije que lo cuente, sí, ella en su momento me lo contó de manera medio sorpresiva pero después lo corroboré con Jorge Rial, cuya exmujer también sufrió algo similar”. “A mí me pasaron una serie de cosas cuando me la contó que no las voy a decir, sobre todo porque creo que ella se defiende sola”, afirmó por último.

Tras sus dichos, el programa repasó varios de los últimos informes sobre el tema, entre ellos uno que hizo LAM, de la misma señal, que no sólo trató de obtener la palabra del conductor sino que reveló el caso de Romina Pereiro.

“Durante una grabación, a Romina le tocó los pechos y ella le dio una cachetada” , afirmó Ángel de Brito para luego completar: “Me cuenta una productora de Petti en vivo que volvía loca a todas las chicas que se le cruzaban. A Romina la volvió loca mucho tiempo y la vez que la tocó, fue el detonante. Ella terminó abandonando el programa”, agregó. Ni Pereiro ni Rial, su expareja, hablaron jamás de este tema.

Quien sí habló del regreso de Pettinato fue Karina Mazzocco, quien lo acusó de haberla maltratado y acosado cuando fueron compañeros en la pantalla. “Yo sabía que él seguía trabajando en radio. No tiene ninguna denuncia formal en la Justicia, que yo sepa. Han sido todas denuncias mediáticas pero creo que no tiene ninguna presentada ”, sostuvo Mazzocco.

Luego, aclaró que comprende la situación. “Entiendo, él tiene que trabajar, tiene que seguir laburando, lógicamente. Tiene que facturar, seguramente tiene muchas cosas que mantener, pero me dejás boquiabierta [con la noticia del regreso]”, afirmó en diálogo con un movilero de LAM.

