Preocupación por la salud de Enrique Iglesias: su madre Isabel Preysler contó cómo evoluciona tras ser diagnosticado con neumonía

escuchar

Hace dos semanas, Enrique Iglesias preocupó a sus admiradores. El cantante canceló el show que tenía previsto en México el 13 de mayo, pocas horas antes de su actuación, por una complicación en su estado de salud. Desde entonces, el intérprete de “Bailando” no apareció en las redes sociales, lo que sembró la alarma entre sus seguidores. Su madre, Isabel Preysler, rompió el silencio y dio detalles sobre la situación del español: “Sigue en cama”.

“Queridos fans, muy a mi pesar, será imposible presentarme en el show de México esta noche”, anunció el cantante, a través de su cuenta de Instagram, el 13 de mayo pasado. Y detalló: “Tengo neumonía y los doctores me aconsejaron reposo absoluto y tengo prohibido subirme al avión”. Iglesias expresó su lamento por la suspensión: “Estoy francamente triste por lo que significa la cancelación de este show en un país que me dio tanto. Espero recuperarme rápido y poder volver a estar con ustedes en plena forma muy pronto”.

Y cerró: “Les pido mil disculpas y le mando un fuerte abrazo a todos mis fans”. Desde entonces, el cantante no volvió a aparecer en las redes sociales, lo que generó una preocupación entre sus seguidores.

El cantante anunció la cancelación de su show en México el 13 de mayo Instagram: Enriqueiglesias

Posteriormente, la madre del cantante, Isabel Preysler, dio detalles de su salud. “Fue un susto, pero, afortunadamente, ya está en casa”, señaló la mediática, en diálogo con el periodista español Carlos Pérez Gimeno. Y agregó: “Mi hijo es muy responsable y, para él, fue un gran disgusto tener que cancelar el recital porque es un gran profesional”.

ARCHIVO-. Enrique Iglesias canceló su show en México Mario Anzuoni / REUTERS - Archivo

En tanto, Preysler concluyó: “Afortunadamente, se está recuperando, aunque sigue en cama. Confiemos en que en pocos días ya pueda volver a su actividad profesional”.

La cancelación de los shows de Celine Dion: “Me rompe el corazón”

Debido también a una complicación en su estado de salud, Celine Dion canceló todos los show de la gira Courage World Tour, que comenzaba el 23 de agosto de este año en Ámsterdam y cerraría en Londres el 22 de abril de 2024. La intérprete de “My heart will go on” advirtió de la extraña dolencia que padece, que afecta a una de cada un millón de personas: un trastorno neurológico conocido como Síndrome de la persona rígida.

“Es una tremenda decepción anunciar que tenemos que cancelar la gira mundial”, señaló la cantante canadiense de 55 años. Y siguió: “Lamento mucho decepcionarlos a todos, una vez más”, en referencia a la previa postergación de los recitales por la llegada de la emergencia sanitaria producida por la pandemia por Covid-19.

ARCHIVO-. Celine Dion canceló su gira mundial 2023-24 Cover - Archivo

“Estoy trabajando duro para recuperar mi fuerza, pero salir de gira puede ser muy difícil, incluso cuando estás al 100%. No es justo para ustedes seguir posponiendo los shows y, aunque me rompe el corazón, es mejor que cancelemos todo ahora, hasta que esté realmente lista para volver a pisar el escenario otra vez”, expresó la artista a través de su cuenta de Instagram. Y cerró: “Quiero que todos sepan que no me rendiré... ¡Y no veo la hora de volver a verlos!”.

LA NACION