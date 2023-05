El amor secreto que Tina Turner reveló a los 83 años: “Siempre estuve enamorada pero nunca dormimos juntos”

escuchar

A lo largo de más de cinco décadas de carrera y 83 años de vida, Anna Mae Bullock -popularmente conocida como Tina Turner- no dejó nada sin vivir y, podría decirse, que murió habiendo recorrido el gran espectro de las experiencias humanas de punta a punta: desde el éxito, el reconocimiento y la fama internacional hasta los excesos, la explotación laboral y hasta un intento de suicido. Sin embargo, dentro del amplio anecdotario que fue su vida, hubo un gran amor que no pudo concretar y el cual hizo público a comienzos de 2023, meses antes de morir.

Tina Turner falleció el 24 de mayo a los 83 años instagram @mickjagger

Tina Turner dio los primeros pasos de su carrera en 1959, en un ambiente en donde ser mujer -especialmente una mujer afrodescendiente- no eran características que le jugaran a favor. Sin embargo, a fuerza de talento y determinación, logró hacerse un espacio en una industria predominantemente dominada por los hombres. Y no solo eso, sino que trascendió lo meramente musical. Además de sus incontables hits, también era una consagrada actriz, compositora, bailarina y coreógrafa.

En sus largos años dentro del mundo de la música y el entretenimiento -se retiró en 2013, cuando decidió que era momento de dejar atrás los escenarios-, la portadora del muy merecido título de “Reina del Rock” se codeó con otros grandes del ambiente. Entre ellos, el también aclamado Mick Jagger.

Mick Jagger y Tina Turner: un fuego que no llegó a concretarse instagram @mickjagger

Fueron muchas las veces que trabajaron juntos, compartieron escenarios e, incluso, protagonizaron ciertas escenas cargadas de química que, para muchos, eran un claro indicio de que entre ellos había algo más que simple camaradería. Sin embargo, los dos remarcaron en repetidas ocasiones que eran amigos y que, incluso, se consideraban familia.

No obstante, a comienzos de 2023 y ya con 83 años, Tina Turner hizo una gran revelación en una íntima charla con el medio británico The Guardian. En medio de un dinámico ping pong de preguntas y respuestas, la intérprete admitió que siempre estuvo enamorada del carismático líder de The Rolling Stones.

“Siempre estuve enamorada de Mick Jagger. Me encantaba cuando salíamos de gira con los Rolling Stones”, reveló, sin imaginar el revuelo que desataría. Y es que, con esa simple frase, confirmó la sospecha que invadió a sus fans durante varios años.

Pero, ¿por qué, si se sentía atraída por su amigo y colega, nunca mantuvieron una relación romántica? A pesar de que la misma Tina no especificó el motivo y el propio Jagger también se llamó a silencio, ella siempre manifestó que sentía que tanto él como David Bowie eran como sus hermanos. “Nunca me acosté ni con Jagger ni con Bowie, eran como los hermanos que nunca tuve. Nunca dormimos juntos; y nunca intentaron nada conmigo porque creo que me veían como una especie de modelo a seguir”, contó.

Tina Turner reveló que siempre estuvo enamorada de Mick Jagger instagram @mickjagger

Asimismo, en una oportunidad reveló que fue ella la responsable de los icónicos pasos de baile de la voz detrás de Paint it Black. “Él dijo que fue su madre quien le enseñó a bailar. Pero trabajamos las chicas y yo con él y le enseñamos, aunque nunca me ha reconocido como la que le enseñó a moverse”, aseveró, entre risas.

Tina Turner murió a los 83 años el 24 de mayo del 2023 en Zúrich, Suiza, país en el que residió en sus últimos años. “Con ella, el mundo pierde a una leyenda de la música y un modelo a seguir”, señaló un portavoz de la artista.

Horas después de que trascendiera la dolorosa noticia, Mick Jagger expresó sus condolencias a través de su perfil de Instagram. “Estoy apenado por el fallecimiento de mi maravillosa amiga Tina Turner. Ella era una artista y cantante extremadamente talentosa. Era inspiradora, cálida, graciosa y generosa. Me ayudó mucho cuando era joven y nunca la voy a olvidar”, escribió, junto a una serie de postales que capturaron los años de amistad que compartieron.

LA NACION