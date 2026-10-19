Qué dijo Tini Stoessel de la cancelación del show en Miami: el comunicado completo

En el marco de su gira llamada Futttura, Tini Stoessel no pudo realizar el show de este domingo en el Kaseya Center de Miami. La cancelación del evento, anunciada por la productora Ake Music, estuvo sustentada en fallas técnicas y de seguridad que impedían brindar un show acorde a las circunstancias.

Comunicado de Aku Music Instagram Ake Music

La productora aclaró, minutos más tarde, que la situación es “completamente ajena a Tini” y desligó de responsabilidad tanto a la artista como a los productores.

Tini Stoessel habló tras la cancelación del show en Miami (Foto: Instagram @tinistoessel)

Durante la madrugada del lunes, la cantante, vía su cuenta de Instagram, se encargó de brindar su testimonio acerca de la cancelación del show que generó un fuerte disgusto en los presentes, quienes deberán aguardar las indicaciones para pedir el reembolso de las entradas.

El comunicado completo de Tini Stoessel

El comunicado de Tini

Lamento que el show de hoy no haya podido realizarse, principalmente por cada persona que compró su entrada, viajó e hizo un esfuerzo enorme para compartir esta noche con nosotros.

Durante los últimos días, mi equipo hizo todo lo posible para adaptar la producción de Futttura y llevar adelante el show. Cuando llegamos al venue nos encontramos con que las condiciones técnicas y de seguridad, que se nos habían garantizado, no estaban dadas.

El venue fue entregado con horas de retraso, gran parte del montaje estaba incompleto, sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos. Tampoco se pudieron realizar pruebas indispensables de seguridad, entre ellas las de los vuelos escénicos.

Mi equipo trabajó hasta último momento intentando resolver cada uno de estos problemas, incluso consiguiendo materiales y equipamiento que debían haber estado disponibles. Aun así, se seguía insistiendo en realizar el show.

Quiero ser muy clara: esto no fue un simple inconveniente técnico. Fueron condiciones fundamentales de seguridad las que no se habían garantizado y que no se cumplieron.

Todos estábamos listos para salir al escenario. Los músicos, bailarines, mi equipo y yo, pero las condiciones no estaban dadas para hacerlo de manera segura.

Más adelante se compartirá un comunicado formal con el detalle de las numerosas deficiencias técnicas y operativas que no estoy mencionando en este comunicado.

Hay muchas circunstancias alrededor de esta gira sobre las que hoy elijo no profundizar. Mi prioridad sigue siendo continuar con Futttura, un proyecto al que le puse muchísimo amor y trabajo, pero eso no significa que tenga que aceptar cualquier situación cuando las consecuencias terminan afectándolos a ustedes, al equipo y a mí.

Me genera mucha impotencia haber llegado a esta instancia. No se imaginan cuánto lamento todo esto. Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables.

Lamento profundamente lo sucedido, gracias por acompañarme y seguir confiando en mí.