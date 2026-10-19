Se suspendió de último momento el show de Tini en Miami: “No fue un simple inconveniente”

La cantante argentina Tini Stoessel no pudo realizar este domingo el show que tenía previsto en el Kaseya Center de Miami, en el marco de su gira Futttura. Tras la cancelación, anunciada por la productora Ake Music, la artista aseguró que no estaban dadas las condiciones técnicas y de seguridad para salir al escenario que se le habían prometido.

Durante la madrugada de este lunes, la artista se pronunció a través de sus historias de Instagram y lamentó lo ocurrido, especialmente por quienes habían comprado entradas, viajado y realizado un esfuerzo para asistir. “Quiero ser muy clara: esto no fue un simple inconveniente técnico”, afirmó, y sostuvo que no se habían cumplido condiciones fundamentales que les habían garantizado previamente.

El comunicado de Tini Instagram Tini Stoessel

Según relató, el recinto fue entregado con horas de retraso y gran parte del montaje estaba incompleto. Tampoco se encontraban operativos sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación. A esas deficiencias se sumó la imposibilidad de realizar pruebas indispensables de seguridad, entre ellas las correspondientes a los vuelos escénicos.

La cantante explicó que su equipo había trabajado durante los últimos días para adaptar la producción de Futttura y llevar adelante el espectáculo, y que, una vez en el lugar, continuó intentando resolver los inconvenientes hasta último momento, incluso mediante la búsqueda de materiales y equipamiento que debían haber estado disponibles. Pese a ese panorama, aseguró que se seguía insistiendo en realizar el recital.

“Todos estábamos listos para salir al escenario”, expresó la artista mediante su cuenta de Instagram (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

Tini remarcó que tanto ella como los músicos, los bailarines y el resto de su equipo estaban preparados para actuar. “Todos estábamos listos para salir al escenario”, expresó, antes de reiterar que las condiciones impedían hacerlo de manera segura. También anticipó que más adelante se difundirá un comunicado formal con otras deficiencias técnicas y operativas que no incluyó en su publicación.

En otro tramo del mensaje, la artista aludió a situaciones vinculadas con el desarrollo del tour, sin brindar precisiones: “Hay muchas circunstancias alrededor de esta gira sobre las que hoy elijo no profundizar”. Ratificó que su prioridad es continuar con Futttura pero aclaró que eso no implica aceptar situaciones cuyas consecuencias afecten al público, a su equipo y a ella misma.

Comunicado de Aku Music Instagram Ake Music

La cantante también manifestó su frustración por la cancelación y agradeció el acompañamiento de sus seguidores. “La seguridad y el respeto por el público no son negociables”, marcó en el cierre de su descargo.

Antes de ese mensaje, durante la noche del domingo, Ake Music había anunciado la cancelación mediante un comunicado. La empresa explicó que la decisión respondió al “incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción previamente solicitados, indispensables para la realización del espectáculo”.

La cancelación se produjo casi dos meses después de que trascendiera el conflicto entre Tini y su padre, Alejandro Stoessel, por el manejo de su patrimonio

Desde la productora indicaron que la situación es “completamente ajena a Tini” y remarcaron que la artista estaba lista para subir al escenario. Además, sostuvieron que, pese a los esfuerzos, no había sido posible garantizar las condiciones técnicas y de seguridad necesarias dentro de los tiempos requeridos. La firma pidió disculpas a los fanáticos por la decepción y los inconvenientes.

Por su parte, en una pantalla del Kaseya Center se proyectó un aviso que también desvinculó al recinto de lo sucedido. “Debido a circunstancias no relacionadas con el artista y el Kaseya Center, la actuación de Tini esta noche ha sido cancelada”, indicó el mensaje. Allí se informó que los compradores recibirán el reembolso de sus entradas a través del punto de compra original. Ake Music remitió a los canales oficiales de venta para conocer la información sobre las devoluciones.

El espectáculo cancelado estaba programado para tener lugar este domingo en el Kaseya Center

La cancelación se produjo casi dos meses después de que trascendiera el conflicto entre Tini y su padre, Alejandro Stoessel, por el manejo de su patrimonio. Tal como informó LA NACION a fines de agosto, la cantante puso fin a la representación artística de su padre -quien estuvo al frente de su carrera durante 15 años- y solicitó una auditoría para conocer el estado de sus bienes y revisar la administración de sus ingresos. Ese relevamiento habría detectado que las ganancias de la artista eran percibidas por sociedades sobre las que ella no tenía participación ni control.

Por otra parte, horas antes de la cancelación de este domingo, Tini había compartido otra novedad relacionada con su carrera. En una publicación de Instagram, anunció que este jueves 22 de octubre se lanzará el álbum Futttura Live.