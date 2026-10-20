Qué se sabe de la salud de Fabián Gianola tras ser atropellado por un auto

El actor Fabián Gianola fue víctima de un grave accidente de tránsito este lunes en el barrio porteño de Saavedra. El hecho ocurrió cerca de las 15.30 en el cruce de las calles Deheza y Melian, en las inmediaciones del shopping DOT.

El episodio causó conmoción en el entorno del artista, quien ahora debe enfrentar una etapa de reposo absoluto y una intervención quirúrgica para recuperarse de los daños físicos sufridos durante el impacto.

¿Cómo sucedió el accidente según el relato del actor?

Fabián Gianola explicó que el incidente ocurrió cuando salía del shopping DOT y cruzaba por la senda peatonal. Según sus declaraciones, un vehículo lo atropelló a escasos metros de alcanzar la vereda opuesta. El actor precisó que el conductor nunca frenó su marcha tras el impacto. El golpe provocó que el intérprete saliera despedido por el aire hasta caer en un charco ubicado en el cordón de la calle. El artista intentó protegerse durante la caída al cubrirse con el brazo, lo cual resultó en las lesiones óseas y ligamentarias que ahora lo afectan.

Fabián Gianola deberá operarse y no podrá participar de las siguientes funciones de la obra "Los 39 escalones" NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

¿Qué lesiones tiene Fabián Gianola?

El parte médico inicial indica una fractura expuesta de radio y la rotura de un ligamento en su muñeca. Estas heridas requieren una operación programada para este martes a las 16 en el centro asistencial La Trinidad de San Isidro. El procedimiento consiste en la colocación de una placa y tres tornillos para estabilizar la zona afectada y asegurar la correcta recuperación de las funciones motoras del brazo del actor. “Fue un susto grande. Y ahora salir del dolor y de la operación. Pero todo va a estar bien”, señaló a LA NACION.

¿Qué impacto tendrá el incidente en su agenda laboral?

El actor protagoniza actualmente la obra Los 39 escalones en el Teatro Multiescena, donde comparte elenco con Fabiana García Lago, Fabián Mazzei y Jorge Crivelli. Debido a su estado de salud, la función prevista para el martes quedó suspendida. Gianola estimó que necesitará al menos una semana de recuperación total antes de evaluar su retorno a los escenarios.

¿Qué medidas tomó el actor tras el hecho?

Además de gestionar su atención médica, Gianola confirmó que su abogado personal intervino en el caso. El letrado ya se ocupa de los trámites legales y las gestiones vinculadas al siniestro ocurrido en Saavedra.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.