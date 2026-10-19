Qué se sabe del show de Tini que fue suspendido por problemas técnicos en el Kaseya Center de Miami

El recital de Tini Stoessel previsto para el domingo en el Kaseya Center de Miami quedó cancelado de forma repentina. La artista, que debía presentarse en el marco de su gira Futttura, no realizó el espectáculo por problemas técnicos y de seguridad.

Tini Stoessel debió cancelar su show en Miami tinistoessel

La productora Ake Music emitió un comunicado oficial donde informó que la decisión respondió al incumplimiento de los requerimientos de producción solicitados para el montaje del evento. Según la firma, la situación resultó ajena a la voluntad de la cantante, quien permaneció lista para subir al escenario hasta el momento en que se tomó la determinación final.

La propia artista explicó los motivos de la suspensión mediante su cuenta de Instagram durante la madrugada del lunes. Stoessel aclaró que el conflicto no fue un simple inconveniente técnico y detalló que el recinto fue entregado con demoras.

La cantante sostuvo que gran parte del montaje permaneció incompleto y que los sistemas de iluminación, video, sonido y comunicación no funcionaron de manera adecuada. Además, la falta de tiempo impidió la ejecución de las pruebas de seguridad indispensables para los vuelos escénicos. “La seguridad y el respeto por el público no son negociables”, sentenció la cantante en su descargo.

El equipo de trabajo de la artista intentó resolver las falencias hasta último momento, incluso mediante la búsqueda de materiales y equipamiento faltante. Pese a los esfuerzos, la cantante remarcó que las condiciones técnicas impedían realizar el show con seguridad para ella, sus bailarines y sus músicos.

La artista manifestó su frustración por la cancelación y pidió disculpas a los seguidores que viajaron para asistir al evento. Stoessel también deslizó la existencia de otras circunstancias relacionadas con el tour sobre las cuales decidió no profundizar por el momento. La prioridad de la cantante, según sus palabras, es continuar con su gira, aunque aclaró que eso no implica aceptar situaciones que afecten a su público o a su equipo.

El Kaseya Center también difundió un aviso en sus pantallas internas para deslindar responsabilidades. “Debido a circunstancias no relacionadas con el artista y el Kaseya Center, la actuación de Tini esta noche fue cancelada”, indicó el comunicado del estadio. Los organizadores informaron que los compradores de las entradas recibirán el reembolso automático a través del punto de venta original. Ake Music remitió a los canales oficiales para gestionar estas devoluciones.

Tini Stoessel se presenta en diferentes ciudades, en el marco de la gira Futtturia (Foto: Instagram @tinistoessel)

El comunicado oficial de la productora del show de Tini

Lamentamos informar que el show de TINI, programado para esta noche, 18 de octubre, en el Kaseya Center de Miami, ha sido cancelado debido al incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción previamente solicitados, indispensables para la realización del espectáculo.

Queremos aclarar expresamente que esta situación es completamente ajena a TINI, quien se encontraba lista para subir al escenario, así como a su equipo de producción, quienes no tienen responsabilidad alguna en las circunstancias que llevaron a esta cancelación.

A pesar de todos los esfuerzos realizados, no fue posible garantizar las condiciones técnicas y de seguridad necesarias dentro de los tiempos requeridos.

Lamentamos profundamente lo sucedido y pedimos sinceras disculpas a todos los fans por la decepción y los inconvenientes ocasionados.

La información correspondiente a las entradas y devoluciones será comunicada a través de los canales oficiales de venta.

Cómo es la técnica para el show de Tini

El concierto de la cantante atraviesa los 15 años de su carrera e incluye un montaje específico debido a que está dividido en tres etapas. Es por ello que la escenografía está prevista con tres escenarios, una pantalla LED de 100 metros, un equipo de baile de 30 personas y la utilización de un arnés para el inicio de cada presentación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA