Qué significa que los padres ayuden a sus hijos ya adultos de manera constante, según la psicología

Acostumbrados a cuando sus hijos eran pequeños, gran parte de los adultos siente reticencia a dejar de ayudar a quienes supieron criar. Aunque estos vivan solos, con amigos e incluso tengan su propia pareja, suele ser una característica común en la mayoría de las personas; y la psicología tiene una respuesta.

En la era actual, los padres afrontan un gran desafío: la salud mental de sus hijos más chicos

Este comportamiento, conocido formalmente en la clínica familiar como “crianza helicóptero” o hiperpaternidad prolongada, no opera como un acto de generosidad saludable, sino como una intervención invasiva donde los progenitores son incapaces de transicionar de su rol de protectores al de observadores.

Tal como explica la investigadora Eva Millet en su análisis ¿Hijos perfectos o hipohijos? Causas y consecuencias de la hiperpaternidad, este modelo de atención excesiva termina por moldear a los llamados “hipohijos”: adultos caracterizados por una profunda inseguridad, extrema vulnerabilidad y una severa falta de autonomía, quienes dependen crónicamente del auxilio paterno para resolver los problemas cotidianos de la madurez.

Lejos de ser una mera percepción teórica, la evidencia científica respalda el impacto directo de esta conducta en el aparato psíquico. Según una investigación publicada en la revista científica PLOS ONE, la hiperpaternidad en la adultez emergente daña la salud mental de los hijos al frustrar sus tres necesidades psicológicas básicas: la autonomía, la competencia y la vinculación.

Según una investigación publicada en la revista científica PLOS ONE, la hiperpaternidad en la adultez emergente daña la salud mental de los hijos al frustrar sus tres necesidades psicológicas básicas: la autonomía, la competencia y la vinculación Imágen generada con IA

En ese sentido, es que al resolverles las crisis financieras, habitacionales o de pareja, y al no permitirles asumir las consecuencias de sus actos, los padres impiden que los jóvenes desarrollen una verdadera sensación de control sobre sus vidas y que se perciban a sí mismos como individuos eficaces. El estudio concluye que este rescate continuo genera menores niveles de autoestima, una peor autorregulación emocional y una mayor alienación respecto a su entorno.

Este accionar de los adultos suele ser la consecuencia del “síndrome del nido vacío”, el cual no es un diagnóstico clínico o una enfermedad mental, sino un concepto psicológico que describe el periodo de transición y profundo malestar emocional que experimentan los padres cuando sus hijos se independizan y se marchan del hogar familiar.

Aunque es una etapa natural del ciclo vital de cualquier familia, el cambio drástico en la rutina y en la dinámica de la casa puede detonar una crisis de identidad en los progenitores. Entre los síntomas se encuentran: la sensación de pérdida y duelo; la pérdida de propósito o identidad, la ansiedad y preocupación excesiva y la crisis de pareja.

Al resolverles las crisis financieras, habitacionales o de pareja, y al no permitirles asumir las consecuencias de sus actos, los padres impiden que los jóvenes desarrollen una verdadera sensación de control sobre sus vidas

En definitiva, lo que la psicología intenta explicar es que esta incapacidad de los padres para soltar responde, en gran medida, a la gestión de su propia ansiedad frente al error del hijo. Para muchos adultos, la identidad personal quedó tan mimetizada con el rol de cuidadores que dejar de ayudar significaría enfrentarse al vacío existencial y a la pérdida de un propósito vital. Al intentar ahorrarles el sufrimiento del mundo real, los padres logran calmar de forma inconsciente su propio malestar y mantener una sensación de utilidad. Sin embargo, el costo real es el desarrollo de una indefensión aprendida en el hijo: el joven internaliza el mensaje implícito de que es incapaz de valerse por sí mismo, lo que consolida un círculo vicioso de dependencia mutua que debilita y frena su maduración emocional.