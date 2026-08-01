Los expertos en psicología coinciden: las personas que agradecen excesivamente los pequeños favores no son solo agradecidas

Hay personas que agradecen prácticamente todo. Desde quien les sostiene una puerta hasta quien les alcanza un vaso de agua o les hace un pequeño favor cotidiano. Para muchos, esta costumbre responde simplemente a una buena educación. Sin embargo, distintos estudios psicológicos muestran que detrás de ese hábito también pueden esconderse rasgos vinculados con la personalidad, la salud emocional y la manera de relacionarse con el entorno.

La gratitud es uno de los conceptos más estudiados por la psicología positiva durante las últimas décadas. Más que una simple expresión de cortesía, se la considera una fortaleza personal que permite reconocer el valor de aquello que otras personas hacen por nosotros y apreciar los aspectos positivos de la vida cotidiana.

Su origen etimológico también aporta una pista sobre su significado. La palabra proviene del latín gratus, que puede traducirse como “agradable” o “placentero”, una relación que explica por qué agradecer suele estar asociado a emociones positivas.

¿Cuáles son los beneficios de ser agradecido?

Desde la psicología positiva, la gratitud es entendida como una fortaleza del carácter. No se limita a decir “gracias”, sino que implica reconocer genuinamente el esfuerzo, la ayuda o los gestos de los demás y valorarlos. Las personas que practican la gratitud de forma habitual suelen mostrar una actitud más optimista frente a los desafíos diarios. En lugar de concentrarse exclusivamente en aquello que les falta, tienden a valorar lo que poseen, las experiencias positivas y los vínculos que construyen con otras personas.

Los especialistas también señalan que quienes desarrollan esta fortaleza suelen demostrar humildad, resiliencia y una mayor capacidad para afrontar situaciones difíciles sin perder de vista los aspectos positivos de su realidad. Además, expresar gratitud fortalece los vínculos sociales. Cuando una persona reconoce el esfuerzo ajeno, genera interacciones más cálidas y favorece relaciones basadas en el respeto, la empatía y la reciprocidad.

Los beneficios que la ciencia encontró en ser agradecido

Diversas investigaciones respaldan los efectos positivos de este hábito sobre la salud física y mental. Uno de los estudios más conocidos fue realizado por los psicólogos Robert A. Emmons, de la Universidad de California en Davis, y Michael McCullough, de la Universidad de Miami. Los investigadores observaron que las personas que practicaban ejercicios de gratitud de manera regular reportaban menos problemas de salud, mayor bienestar general y un mejor rendimiento en sus actividades cotidianas.

Ser agradecido tiene efectos positivos en la salud física y mental (Foto: FreeP¡CK)

Otras investigaciones también encontraron beneficios adicionales. Un estudio realizado con personas que padecían trastornos neuromusculares mostró que quienes expresaban gratitud con frecuencia se despertaban sintiéndose más descansados, optimistas y conectados con los demás.

Por su parte, científicos chinos concluyeron que los niveles elevados de gratitud se asociaban con una mejor calidad del sueño y con menores índices de ansiedad y depresión. En la misma línea, una investigación de la Universidad George Mason realizada con veteranos de la guerra de Vietnam encontró que quienes manifestaban mayores niveles de gratitud presentaban menos síntomas de estrés postraumático y una mayor capacidad de resiliencia.

Incluso algunos trabajos desarrollados por investigadores del Centro de Investigación de Conciencia de la Atención Integral de la UCLA sugieren que experimentar emociones vinculadas con la gratitud favorece cambios positivos en el funcionamiento del sistema nervioso y contribuye al bienestar psicológico.