Qué ver en Netflix: las mejores series y películas para disfrutar este fin de semana largo

En medio de un nuevo fin de semana largo por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, muchas personas aprovecharán el sábado, domingo y lunes para descansar y ponerse al día con el abanico de posibilidades que ofrecen las plataformas de streaming. Entre las más solicitadas, se encuentra Netflix, la cual ya tiene listo el ranking de las series y películas más vistas por los suscriptores de Argentina para que, a la hora de elegir, no sea tan tediosa la búsqueda.

Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. La última casa (2026)

Ciencia ficción/Terror. En una situación inexplicable, una familia se encuentra confinada en su casa, sin poder salir. A medida que las provisiones disminuyen, deben aprender a ser ingeniosos para sobrevivir y desentrañar la misteriosa fuerza que los atrapa. Duración: 1 h 52 min. Ver La última casa.

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2. Nando entre dos mundos (2026)

Drama/Crimen. Atrapado entre la vida familiar y sus obligaciones con el mundo del crimen, Nando se enfrenta a una elección imposible sobre a quién debe su verdadera lealtad. Duración: 1 h 49 min. Ver Nando entre dos mundos.

Nando entre dos mundos, tráiler

3. Un hijo propio (2026)

Drama/Maternidad. Alejandra finge un embarazo por la presión de su madre y la sociedad. La mentira se convierte en una farsa elaborada que dura meses y abarca todas sus relaciones, dejándola atrapada en un engaño de su propia creación. Duración: 1 h 36 min. Ver Un hijo propio.

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4. La era de la extinción (2015)

Terror/Ciencia ficción. Nueve años después de que una infección convirtiese a gran parte de la humanidad en zombis, Patrick, Jack y Lu, una niña de nueve años, sobreviven en Harmony. Sin embargo, la calma se verá truncada cuando las sanguinarias criaturas regresen. Duración: 1 h 53 min. Ver La era de la extinción.

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5. Charlie y la fábrica de chocolate (2005)

Infantil/Fantasía. Un niño pobre y cuatro jovencitos ricos ganan un paseo a la increíble empresa de un raro fabricante de dulces. Duración: 1 h 55 min. Ver la Charlie y la fábrica de chocolate.

Charlie y la fábrica de chocolate, tráiler

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Mi vida con los chicos Walter, temporada 3 (2026)

Romance/Drama adolescente. Ante la recuperación familiar tras la grave crisis de salud de George, los protagonistas enfrentan nuevos retos personales y dilemas románticos. Duración: diez episodios. Ver Mi vida con los chicos Walter, temporada 3.

Mi vida con los chicos Walter, temporada 3, tráiler

2. Mi brillante carrera (2026)

Drama/Romance. En la Australia de 1900, una obstinada joven campesina sueña con escribir, mientras las expectativas sociales y familiares chocan con su feroz deseo de independencia y libertad creativa. Duración: seis episodios. Ver Mi brillante carrera.

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3. Acaramelados (2026)

Romance/Comedia. Una fiscal ambiciosa pierde la memoria y termina conviviendo con un entrenador de boxeo que asegura ser su novio. ¿Puede el amor verdadero nacer de una mentira? Duración: diez episodios. Ver Acaramelados.

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4. Moria (2026)

Biográfico. Serie que recorre distintas etapas de la vida —pasado, presente e incluso futuro— de la legendaria vedette argentina Moria Casán, mostrando cómo se construyó su figura como ícono cultural. Duración: ocho episodios. Ver Moria.

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5. Operación Safed Sagar: La misión más alta de la Fuerza Aérea India (2026)

Política/Drama. Un escuadrón de pilotos de la Fuerza Aérea se esfuerza por superar diversos desafíos y llevar sus límites al máximo para lograr el éxito en una misión peligrosa. Duración: seis episodios. Ver Operación Safed Sagar: La misión más alta de la Fuerza Aérea India.