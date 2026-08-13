¿Es feriado el lunes 17 de agosto en la Argentina?
El asueto recuerda la muerte del General José de San Martín; qué dice el calendario oficial de feriados
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Se acerca el 17 de agosto y los ciudadanos se preguntan si es feriado o no. Según el calendario oficial, esta jornada está oficializada como asueto y se une a los dos días del fin de semana que lo anteceden para armar un descanso extendido.
Cada 17 de agosto se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. De esta manera, las personas podrán armar un plan con amigos o familia para aprovechar los tres días libres en el calendario.
¿Es feriado el lunes 17 de agosto en la Argentina?
En el calendario oficial de feriados, que difunde la Jefatura de Gabinete, el lunes 17 de agosto es feriado nacional de carácter inamovible, por conmemorarse el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
Debido al asueto, se producirá un descanso extendido de tres días, conformado por los días sábado 15, domingo 16 y lunes 17.
Qué se celebra el 17 de agosto
El Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín se conmemora cada 17 de agosto, en honor al militar y político argentino que murió en 1850. Lideró la lucha por la independencia del país junto a su ejército, con el que cruzó la Cordillera de los Andes y derrotó a las milicias españolas en la batalla de Maipú, una de las hazañas históricas más importantes de la historia argentina.
Esta fecha recuerda sus valores de libertad y valentía no solo en el territorio nacional, sino también en países como Chile y Perú.
Creó el Regimiento de Granaderos a Caballo, logró el triunfo en la batalla de San Lorenzo. Además, fue gobernador de Cuyo y formó el Ejército de los Andes, con el que en 1817 cruzó la Cordillera en la batalla de Chacabuco.
Una vez alcanzada la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, San Martín consideró necesario que los países vecinos tuvieran el mismo destino y, por eso, luchó para poner fin a las colonias en Chile, en 1818, y en Perú, en 1821.
La esposa de San Martín murió muy joven, cuando el Libertador se encontraba impedido de volver a Buenos Aires, por lo que la pareja no pudo despedirse.
En 1824, San Martín se mudó a la ciudad de Boulogne-sur-Mer, Francia, junto a su hija. En su nuevo hogar, en un pequeño pueblo al norte de Francia que está ubicado junto al canal de la Mancha, vivió sus últimos años.
Los feriados y días no laborables que quedan en 2026
|Mes
|Fecha
|Nombre del feriado
Agosto
Lunes 17 de agosto
Paso a la Inmortalidad del Gral. Don José de San Martín (feriado trasladable)
Octubre
Lunes 12 de octubre
Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Noviembre
Lunes 23 de noviembre
Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre)
Diciembre
Lunes 7 de diciembre
Día no laborable con fines turísticos
Diciembre
Martes 8 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Diciembre
Viernes 25 de diciembre
Navidad (feriado inamovible)
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