Quién es Anita B Queen, la telonera de los BTS: la DJ que dejó la carrera de medicina para dedicarse a la música electrónica

“La energía que hay dentro del estadio es de lo más intenso que viví. Y eso que he estado en todo tipo de escenarios”. Anita B Queen está en los camarines del Estadio Único de La Plata y en minutos volverá a salir a escena. El miércoles pasado puso su DJ set al servicio del espectáculo de BTS. Fue la telonera de los reyes del k-pop. Este viernes y este sábado (para las dos funciones restantes del grupo coreano) volverá a vivir la experiencia.

Anita B Queen fue convocada para abrir los tres shows de BTS en la Argentina Gentileza Anita B Queen

¿Qué pasó el miércoles? “Fue muy fuerte, la verdad, muy fuerte. Imaginate que están esperando que vengan sus siete ídolos desde hace más de 10 años. Por eso la energía concentrada ahí es increíble. Para darte una idea, cuando me propusieron tocar para BTS mi primera reacción fue de miedo. Ya había tenido una experiencia abriéndole el show a Harry Styles. Aquella experiencia un poco me abrió la cabeza y esta podía ser una buena oportunidad para mí, para mostrar lo que hago, sobre todo en este momento de mi carrera en el que estoy empezando a sacar música propia. Antes, cuando me tocó abrir el show de Harry Styles, no tenía música mía”.

Claro que una cosa es decirlo y otra estar ahí arriba del escenario. “Porque las seguidoras de los BTS, las ‘Army’, son un público bastante feroz, en el mejor de los sentidos. Lo que representa para ellas la primera presentación de su grupo favorito, lo mucho que lo esperan, lo perfecto que ellas quieren que sea. Además, son muchísimas. La gente que viene estos tres días a ver a BTS es solo una parte de todas las Army. También están las que se quedaron afuera, que no pudieron venir”.

Sobre el público Anita dice: “Hay muchas disidencias dentro de esta comunidad. Entonces, creo que entienden un poco lo que hago o aceptan las cosas nuevas. Eso lo noté al instante y la verdad que desde el día que me anunciaron hasta el día de hoy no recibí más que apoyo y más apoyo. Y hoy, la verdad, me encariñé con las Army totalmente”.

Cuando comenzaba su juventud, Ana Belén Kim todavía estaba lejos de las bandejas y del protagonismo en las fiestas electrónicas. Se anotó en la carrera de Medicina, luego cambió un par de veces. Fue, sin brújula, para Economía y Comunicación. Y no vamos a decir que ahora tiene un horizonte muy definido, pero sí que tiene su brújula siempre orientada a la música electrónica.

Fueron justamente las fiestas electrónicas las que le mostraron que detrás de las bandejas estaba su lugar en el mundo. Abandonó la carrera y los trabajos “convencionales” para concentrarse en sus sets. De las fiestas pasó a los festivales (Lollapalooza Argentina, Primavera Sound) y de ahí a una de las bandas del momento, la de CA7RIEL y Paco Amoroso. Tuvo el honor de participar en el famoso Tiny Desk Concert, que marcó un antes y un después en la carrera del dúo.

Hoy lo de Anita va por su propio carril. Está gestando su propia música para un primer álbum y buscando la manera de plasmarla como ella quiere. Madura lo performático de su experiencia con la música y eso es lo que quiere representar.

“Creo que la característica de mi proceso profesional tiene que ver un poco con el fluir, porque la verdad que no elegí nada de lo que me pasó y si hubiera tenido que elegirlo a conciencia, creo que no lo hubiera hecho. No se me hubiera ocurrido. Ni siquiera lo pude soñar. Por eso pienso que si tuviese que elegir un rumbo, eso sería limitarme. Todo esto que sucedió estaba muy por fuera de mis pretensiones y expectativas. Por eso dejo la puerta abierta para que sucedan las cosas como vinieron sucediendo hasta el día de hoy. Expandirme, que es lo mejor, conocer gente. La gente es lo único que hace real todo lo que sucede. Porque, además, está la industria, con cosas que no me gustan cómo funcionan. Pero incluso ahí también hay gente trabajando con valores reales”.

En cuanto al porqué de su participación en los shows de BTS, algunos podrán pensar que es por ser una argentina de ascendencia coreana. Es una probabilidad, pero no una certeza. “La verdad, no estoy muy segura. He participado de diferentes eventos de [la productora local] DF, que es la que hace este evento. Ya me han propuesto para otras presentaciones. Harry Styles, en su momento, también Skrillex. Nuestra relación laboral ya tiene un par de años. Y supongo que cuando comenzaron a pedir propuestas de artistas para abrir estos shows, habrán pasado una lista al equipo de BTS y ahí estaría mi nombre. Quizá, un poco por ser DJ y otro poco por ser coreana, hizo que se decidieran por mí. No sé cómo fue el proceso, pero estoy muy agradecida”.