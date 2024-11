Quién es Claudio Cataño, el actor que interpretará a Aureliano Buendía en Cien años de soledad, la serie de Netflix

Sin duda alguno, una de las series más esperadas de este 2024 es Cien años de soledad, basada en la exitosa novela homónima de Gabriel García Márquez. Los fanáticos aguardan ansiosos que llegue el 11 de diciembre para ingresar a Netflix y comenzar la maratón. Para calmar la ansiedad, a lo largo de los últimos meses se publicaron algunas imágenes de la producción que permitieron conocer al actor que le dará vida al protagonista de la historia, el coronel Aureliano Buendía.

Netflix decidió adaptar a la pantalla chica el trabajo que publicó García Márquez en 1967. Para ocupar el rol protagónico eligieron al actor colombiano Claudio Cataño, quien, a los 39 años, cuenta con un interesante curriculum laboral tanto en cine como en televisión y también en teatro.

Claudio Cataño interpreta al Coronel Aureliano Buendia en la serie de Netflix Cien años de soledad, basada en la novela de Gabriel García Márquez (Foto: Instagram @claudiocatano09)

Cataño nació en Bogotá, el 18 de septiembre de 1985 y desde mediados de los 2000 empezó a abrirse paso en las producciones audiovisuales de su país natal. Debutó en la versión colombiana de Casados con hijos y a partir de ahí no paró: trabajó en las series La sucursal del cielo, Bermúdez, Comando élite, Tiro de gracia y Mil colmillos y también en las películas Nadie sabe para quién trabaja, Pacífico y Aurora. A su vez, incursionó en el mundo de la dirección con la película de 2016, Moria, y actuó en la obra de teatro, La dama negra.

Este año el intérprete estrenó las películas Inventario de Mauricio Cataño Panesso y Horizonte de Augusto César, la cual se presentó en septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF). Ahora se prepara para ponerse en la piel de Aureliano Buendía. “Este 11 de diciembre, conoceremos el mítico pueblo de Macondo, a la familia Buendía, las maldiciones, los sueños, la locura y los amores imposibles”, expresó a través de sus redes sociales.

Claudio Cataño es actor de cine, televisión y teatro (Foto: Instagram @claudiocatano09)

Además de su trabajo frente a las cámaras, Cataño tiene otra pasión, el boxeo. Se introdujo en dicho deporte a partir de su personaje en la serie de 2010, A mano limpia, y decidió incorporarlo de manera permanente en su vida. En su feed de Instagram tiene varios videos de sus entrenamientos en el cuadrilátero.

Cataño tiene una vasta trayectoria en cine, televisión y teatro; también incursionó en la dirección (Foto: Instagram @claudiocatano09)

“Mi acercamiento real empezó después de terminar la serie... aclaro que estoy lejos de creer que soy boxeador o algo por el estilo. Combatir en un ring requiere un compromiso y agallas más allá de la imaginación. Me gusta entrenar y mejorar las múltiples deficiencias de mi cuerpo a través de esta disciplina, que por cierto me pone a prueba y me reta física y mentalmente cada vez más”, sostuvo en una de sus publicaciones.

Este año Cataño presentó su película Horizonte en el Festival Internacional de Cine de Toronto (Foto: Instagram @claudiocatano09)

A su vez, también disfruta de dibujar y pintar y supo compartir algunos de sus cuadros con los casi 40 mil seguidores que tiene en Instagram. “Pinto figuras humanas y retratos, pero sin ninguna pretensión, porque no tengo el menor talento para hacerlo, y como no tengo nada que perder, ni espero nada de esto, me libero a hacer lo que me salga”, le dijo a El espectador en 2016.

Cataño en Buenos Aires, durante una visita en febrero de 2020 (Foto: Instagram/@claudiocatano09)

En cuanto a su vida sentimental, Cataño estuvo casado durante más de una década con la actriz Patricia Castañeda y tienen una hija en común. En la actualidad está en pareja con su colega María del Rosario Barreto, con quien desfiló en la alfombra roja del TIFF y a quien recientemente le declaró su amor en redes sociales. “Eres... sí, a todo si es contigo” expresó.

En la actualidad el actor está en pareja con la actriz (Foto: Instagram @claudiocatano09)

Así será Cien años de soledad, la serie basada en la novela de Gabriel García Márquez

La adaptación de la novela del escritor colombiano llegará a Netflix el próximo mes. Dirigida por Alex García López y Laura Mora, Cien años de soledad contará con un total de 16 divididos en dos partes. Los primeros ocho episodios se estrenarán el miércoles 11 de diciembre.

En cuanto al elenco, además de Claudio Cataño, quien será la versión adulta del Coronel Aureliano Buendía, también estarán Jerónimo Barón y Santiago Vásquez como la versión infantil y adolescente del personaje; Marco González como José Arcadio Buendía; Leonardo Soto como José Arcadio hijo; Susana Morales como Úrsula Iguarán; Ella Becerra como Petronila; Carlos Suárez como Aureliano Iguarán y Moreno Borja como Melquiades.