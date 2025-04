Bafici 2025: grandes nombres en cinco películas para ver este fin de semana

Como en un abrir y cerrar de ojos, culmina este fin de semana la maratónica 26° edición del Bafici, aunque la carrera para el cinéfilo porteño no se detiene: en paralelo se realiza una nueva edición de la Semana de Cine Italiano, hasta el próximo miércoles, y el jueves 24 comenzará el Festival de Cine Francés. Pero, si de números se trata, entre el sábado y domingo el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, ofrecerá un centenar de proyecciones que permiten acomodar la agenda para una despedida entre competencias, retrospectivas, música y trayectorias.

Así, será el turno del chino Jia Zhang-ke (Caught By The Tides, sábado a las 13.45 en el Alvear); del francés Georges Gachot (Misty, The Erroll Garner Story, sábado a las17.20 en Cinépolis Houssay 4); del rumano Radu Jude (Kontinental 25, sábado 18.40, Gaumont); el español Albert Serra (Tardes de soledad, sábado a las 19, Alvear); el canadiense Denis Coté (Paul, domingo a las 13.55 en Cinépolis H3); o su par estadounidense James Benning (Little Boy, domingo a las 18.50 en Cinépolis H1). El nostálgico definitivo podrá sacar los pañuelos en Le endez-vous de l´éte, de Valentine Cadic, y llorar por la última función del 26 Bafici (domingo a las 22.30 en Cinépolis H4), y sólo esperar la nueva edición en abril del próximo año. Pero en esta carrera cinéfila quedan cinco títulos (dos documentales y tres clásicos) de nombres indelebles para reencontrar o descubrir .

Constelación Portabella

Ya desde su título este documental dirigido por Claudio Zulian no deja dudas de su horizonte narrativo: una mirada, la primera además, a una figura clave del cine español como es Pere Portabella (realizador de títulos como Nocturno 29, Pont de Varsovia o El silencio antes de Bach), pero que además fue productor de clásicos de Carlos Saura (Los golfos), Marco Ferreri (El cochecito) y Luis Buñuel (Viridiana). El documental además permite a través de la figura de Portabella recorrer 70 años de historia política española, de la que el cineasta también formó parte como senador de las Cortes Constituyentes Españolas.

Sábado a las 14, en Cinépolis H.2

En la ciudad blanca

Uno de los realizadores más importantes de la historia del cine suizo desde fines de los cincuenta -cuando se hizo conocido por un corto realizado con Claude Goretta-, el nombre de Alain Tanner (fallecido en 2022), es celebrado en este Bafici con la proyección de algunos de sus clásicos. En este caso, se trata de una coproducción con Portugal protagonizada por el inolvidable Bruno Ganz, que da vida a un marinero suizo que desembarca en Lisboa desde donde le escribe cartas a su amada hasta que conoce a Rosa, una camarera del hotel en el que se aloja. Integró la Selección Oficial del Festival de Cine de Berlín y ganó el premio César.

Sábado a las 16.05, en el Gaumont.

Intimidad de los parques

Basado en dos cuentos de Julio Cortázar (“El ídolo de las cícladas” y “Continuidad de los parques”), el viaje a Machu Pichu de Teresa, su marido Héctor y su examante Mario permite al inolvidable cineasta Manuel Antín una sutil exploración de la infidelidad y la pulsión sexual, además de darle cierre a la trilogía que realizó con Cortázar. Con Dora Baret, Francisco Rabal y Ricardo Blume, esta coproducción con Perú se proyecta a sesenta años de su estreno en copia fílmica.

Sábado a las 18 en el Museo del Cine.

Francois Truffaut, le scénario de ma vie

Otro documental, en este caso con la firma de David Teboul, llega luego de su presentación en la última edición del Festival de Cannes. Francois Truffaut, le scénario de ma vie se permite un juego vibrante y delicado para describir a un nombre insoslayable de la nouvelle vague y de la historia del cine francés, con el recupero de las cartas y documentos que iban a constituir su autobiografía en diálogo con Claude de Givray. No pudieron terminar la propuesta: enfermo, un tumor cerebral acabó con la vida de Truffaut en 1984 a los 52 años y, junto a la cronología de su vida, se presentan esas desgarradoras cartas que reconstruyen una vida y un final.

Domingo a las 21, en el Cine Gaumont.

El inocente

Estrenada en 1976, fue la última película del gran Luchino Visconti, para la cual el realizador en colaboración con Suso Cecchi d’Amico y Enrico Medioli tomaron la novela homónima de Gabrielle d’Annunzio. En ella, un rico aristócrata romano tiene una amante mientras su esposa sospecha de él. Su desinterés cambia cuando llega a sus oídos que su mujer ha iniciado una relación con un escritor. La pasión dará paso a la presión social y a la tragedia, y sirve a Visconti para mostrar uno de sus temas favoritos: la decadencia de la aristocracia. Con Giancarlo Giannini, Laura Antonelli, Jennifer O’Neill y Massimo Girotti

Domingo a las 21.25 en el Alvear

