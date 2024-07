Quién es el hombre con el que Lady Gaga caminará hacia el altar

Escuchar

Stefani Joanne Angelina Germanotta, más conocida como ‘Lady Gaga’, está en su mejor momento y así lo demuestra en la llamada ciudad del amor. Es que la artista no solo brillo a nivel profesional con su performance en la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024 en París, Francia, sino que también sorprendió al anunciar que se va a casar con Michael Polansky, con quien está de novia desde 2020.

Pese a que no lo comunicó en público, un video no tardó en dar a conocer que la cantante de 38 años está comprometida. Mientras los enamorados veían competir a los gimnastas, Gabriel Attal, el primer ministro francés, se acercó a saludarla, y la intérprete de “Bad Romance” presentó a su pareja como “mi prometido”, noticia que emocionó a sus fans y no tardó en recorrer el mundo. Pero, ¿quién es el hombre con el que pasará por el altar?

El momento en el que Lady Gaga le presenta a Michael Polansky como su prometido a Gabriel Attal, primer ministro francés (Photo by Oli SCARFF / AFP) OLI SCARFF - AFP

Polansky tiene 46 años y es un conocido empresario tecnológico. Graduado en Matemáticas Aplicadas y Ciencias Informativas en la Universidad de Harvard, se desempeña como consejero del Grupo Parker en Silicon Valley, sede en California de muchas compañías emergentes y globales de tecnología.

Una vez que terminó su carrera, comenzó a trabajar para PayPal y Facebook. En 2011, cofundó la incubadora de tecnología Parker Group con Sean Parker, el fundador de Napster y el primer presidente de Facebook.

Pero no solo se dedica al mundo empresarial, sino que también es filántropo. Forma parte de varias organizaciones benéficas, como la Fundación Parker, que se enfoca en el cambio climático y la salud global. Además, dirige la Fundación Robin Hood, que lucha contra la pobreza en Nueva York, y un instituto de investigación contra el cáncer. Se estima que su fortuna alcanza los 2,4 millones de dólares.

Lady Gaga disfruta de los Juegos Olímpicos junto a su futuro marido, el empresario Michael Polansky

La historia de amor entre Gaga y Polansky se hizo pública por primera vez durante el fin de semana del Super Bowl, en 2020, cuando la artista compartió con sus millones de seguidores una particular fotografía a través de Instagram. “Cuando tu bf (mejor amigo) te envía todas las flores de Roma por tu cumpleaños”, dijo Lady Gaga en una publicación de 2021, mostrando el espectacular arreglo floral que recibió de Polansky.

Cabe recordar que no es la primera vez que la compositora se compromete. En un momento, quiso compartir su vida junto al actor y modelo estadounidense Taylor Kinney, de quien se separó en 2016; luego, con Christian Carino, su exrepresentante, con quien oficializó la ruptura en 2019.

Lady Gaga brilló en la apertura de los Juegos Olímpicos (Captura: X)

Por su parte, Polansky es padre de una nena de una relación anterior. A diferencia de su pareja, él tiene un perfil más bajo y en su cuenta de Instagram, donde acumula casi 20.000 seguidores, solo tiene un par de fotos de su hija.

Lady Gaga y Polanski pasan mucho tiempo juntos. En marzo de este año, ella festejó sus 38 años junto a un grupo de amigos en un restaurante informal en Santa Mónica. Un testigo de la velada le contó a People que la pareja se veía muy enamorada. “La dejó brillar y se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba. Estuvo sonriendo y riendo toda la noche. Fue una celebración divertida”, describió.

