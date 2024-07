Lady Gaga reveló cómo fue su proceso creativo para Joker: Folie à Deux: “Cuando canto como Harley, hasta mi manera de respirar es distinta”

Escuchar

Cada vez falta menos para el estreno de Joker: Folie à Deux, y poco a poco se revelan nuevos detalles. La esperada secuela del film Joker, dirigido por Todd Phillips, marcará el regresó de Joaquin Phoenix como el temido villano, que esta vez estará acompañado de Harley Quinn. Y Lady Gaga se refirió a cómo fue el proceso creativo para darle vida a la secuaz del protagonista, e incluso, cómo debió modificar su técnica de canto.

Según explicó en varias oportunidades Todd Philliphs, Joker: Folie à Deux será una suerte de musical, aunque se aproximará a ese género a través de una mirada profundamente iconoclasta. Y en una nota con Empire, la cantante aseguró que debió reconfigurar la manera en la que utiliza su voz, en la búsqueda de encontrar la identidad vocal de Harley.

En sus propias palabras, la intérprete ocultó su identidad más conocida para armar una nueva, y sobre eso aseguró: “La gente me conoce por mi nombre artístico, que es Lady Gaga, ¿o no? Esa soy yo como artista, pero esta película no se trata de eso. Aquí estoy interpretando un rol. Entonces trabajé muchísimo con respecto a la manera en la que canta Harley, y no a la manera en la que canto yo misma”.

Joker Folie a deux Guasón 2 Lady Gaga y Joaquin Phoenix

Más adelante, Gaga profundizó en esa idea, y concluyó: “Desde donde lo veo, el personaje tiene un montón de errores de afinación. Pero yo soy una cantante profesional, así que cuando canto como Harley, hasta mi manera de respirar es distinta. Cuando respiro mientras canto sobre un escenario, tengo una manera muy controlada de asegurar la afinación correcta manteniendo el ritmo debido y el tiempo indicado, pero Harley jamás podría saber nada de eso. Así que tuve que eliminar mi técnica, y eliminar mi forma de percibir mi arte por completo, para estar metida de lleno en quien es esta mujer”.

Por su parte, el director Todd Philips se refirió a la Harley Quinn que presentará la película, y a la distancia que toma de otras versiones de la villana. Y en ese sentido, el realizador comentó: “Aunque hay elementos que el público encontrará reconocibles, realmente esta es la interpretación que hizo Gaga (…). Hay cosas de Harley en la película que fueron adaptadas de las historietas, pero todo lo tomamos y lo moldeamos según lo que nosotros queríamos hacer”.

¿De qué trata Joker 2?

Joker cuenta la historia de Arthur Fleck. El primer adelanto de Folie à Deux se divide en dos partes exactas: un minuto de prólogo donde se habla de la importancia de la música para curar la salud mental y una segunda mitad donde el caos se desata. “¿Qué cambió?”, le pregunta un médico a Arthur y este responde: “Que ya no estoy más solo”.

Este film mostrará un nuevo interés amoroso del criminal: Harley Quinn (Lady Gaga), que hará que retome el camino del mal. Hay muchas pistas en los primeros avances del film: paraguas que cambian de color, bailes que se trasladan de un espacio a otro, la vuelta de Arthur al show de televisión que lo hizo famoso. Todo parece indicar que será una película donde se borre el límite entre lo real y la imaginación desatada del Joker y su nueva secuaz.

La película de 2019 fue un éxito absoluto. Warner Bros había invertido cerca de 50 millones de dólares y se encontró con una respuesta rotunda de un público que colmó las salas de cines y le hizo ganar más de 1000 millones. También fue considerada para los premios Oscars, que se entregaron a principios de 2020 y en los que Phoenix fue galardonado como Mejor Actor.

Recién en junio de 2022, el director Todd Phillips posteó en su cuenta de Instagram una foto de la portada del nuevo guion. En este se podía ver escrito el título Joker: Folie à Deux (Locura de a dos) y eso enloqueció al público, a la vez que se dispararon las teorías sobre quién sería el o la acompañante del payaso agente del caos.

A pesar de que no se nota en el avance, desde un principio Phillips aseguró que su visión para la secuela tenía que dar un giro de 180 grados. Si Joker fue un homenaje a las películas de Martin Scorsese, particularmente Taxi driver (1976) y The king of comedy (1982), entonces su secuela buscará seguir la misma línea, rememorando clásicos como One From The Heart (1981) y The Umbrellas Of Cherbourg (1964).

Para quienes ya están ansiosos de ver esta entrega, todavía tendrán que esperar unos meses, porque en la Argentina se estrenará el 3 de octubre.

