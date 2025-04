El contraataque de Viviana Canosa: “Lejos de rectificarme, el lunes vamos a ratificar la denuncia”

“Cadena nacional: Habla al país Viviana Canosa”, podía leerse en el graph de Viviana en vivo este miércoles, mientras la conductora aseguraba que, lejos de retractarse por sus dichos contra Lizy Tagliani, estaba lista para ratificar la denuncia el próximo lunes.

“ No me retracté ni me contradije; yo puedo estar equivocada, pero no miento ”, dijo notablemente molesta, haciendo referencia a la interpretación que muchos hicieron tras una entrevista que brindó anoche a TN. “Mi obligación era denunciar, como la de todo ciudadano que tiene conocimiento de un delito. Fui con un montón de pruebas ”, aseguró.

“Lo que más me calentó e indigna es que digan que contradije o me retracté. Me pueden decir lo que quieran, pero no me digan mentirosa. Hay cosas que nunca dije, hay cosas que insinúe y que me hago cargo”, comenzó Canosa. “Ayer le dimos una nota a [Franco] Mercuriali que preguntó si Lizy [Tagliani] abusó de un menor de edad y nosotros a esa pregunta, ahora que está judicializada la cuestión, no podemos responder, pero no significa que te hayas retractado ”, señaló el abogado de Canosa, Juan Manuel Dragani, que se encontraba en el estudio. “La causa es mucho más grave que Lizy Tagliani”, agregó.

“Martin Candalat [columnista de El diario de Mariana] dice que no hay secreto de sumario. Dejá de mentir, están informando mal... Si no fuese así, ya tendrían todos las copias de la denuncia”, apuntó el abogado.

“Lo que me estoy jugando en esta... Con mi credibilidad no se metan. Son temas muy heavy no todo el mundo tiene la espalda para decirlos. Quiero meterme con Pablo Duggan, que da clases de moral. Dijo cosas al aire muy complicadas”, disparó Canosa luego sobre el periodista de C5N. “Me los estoy fumando a todos hace tantos años. [Beto] Casella, yo sé que vos querés llamar mi atención y me dedicás informes en tu programa, pero cuando decimos que sos amigo del Bambino Veyra o que hablás de la burundanga, vos te enojás. Casella, sos impresentable. Reinventate, cansaste y ya nadie te cree. Sos violento conmigo, me decís cosas muy violentas e igual me las banco”.

“No es que hay ir contra todos, es que me tienen harta. El día lunes vamos a Comodoro Py a ratificar la denuncia. Lejos de haberme rectificado, vamos a ratificar ”, aseguró la conductora. “El día que se enteren los nombres y la denuncia se van a dar cuenta que es mucho más amplio. No es una cuestión de Viviana contra Lizy. Esto es una denuncia muy seria que está judicializada. Queremos llegar a la verdad y que se investigue”, sumó Dragani.

El modus operandi de Canosa no cambia:

difama sin pudor, destruye y después ensaya una tibia retractación para lavarse las manos.

Lo hizo conmigo cuando estaba embarazada. Sus mentiras me llevaron a una internación con riesgo de perder a mi hijo.

Más tarde se disculpó en un… https://t.co/OvKaskvSBU — zulema menem (@zulemitamenem) April 16, 2025

La conductora también leyó al aire una publicación en la red X de Zulemita Menem y arremetió contra ella: “Yo no tengo la culpa que vos te hayas metido con un tipo casado que desalojó a la mujer para irse con vos. No tengo nada con vos, pero no respeto ni a uno solo de tu familia. ¿Querés que te nombre las causas graves de corrupción de tu papá? Y ahora tenemos la mala suerte de tenerlos de nuevo a los primos en el gobierno. Yo te puedo caer mal, pero tu familia da vergüenza. Tu apellido es sinónimo de corrupción “.

