¿Quién fue el gran amor de Frank Sinatra?

Este 14 de mayo se cumplen 25 años de la muerte de Frank Sinatra, el artista que fue bautizado como La Voz por su habilidad única al interpretar canciones, que son consideradas clásicos de la música, como “My Way” y “Fly Me to the Moon”. Es recordado como uno de los mejores cantantes de todos los tiempos, y su legado se destaca tanto por su aporte a la cultura musical como por su representación de la identidad italoamericana.

Fue uno de los pocos artistas bautizados como crooner, un término que describe un estilo que se caracteriza por el uso de un canto suave y cerrado y que no requiere de una proyección de voz.

Uno de los romances de Frank Sinatra que más resonó fue el que habría mantenido con Marilyn Monroe Archivo

Pero La Voz no solo era famoso por su talento y carisma: la vida personal y amorosa de Sinatra estuvo siempre marcada por la polémica. El artista se casó numerosas veces, estuvo envuelto en tensos divorcios y a lo largo de los años, se lo relacionó con las mujeres más llamativas de Hollywood, desde Ava Garden hasta Mia Farrow, pasando por Marilyn Monroe. Por su historial, Frank Sinatra era considerado un casanova.

La vida y obra de Frank Sinatra

Francis Albert Sinatra nació el 12 de diciembre de 1915 en Hoboken, un barrio italiano ubicado en Nueva Jersey. Comenzó su camino artístico de joven, cuando empezó a dar shows en clubes nocturnos de la zona, hasta que fue descubierto en 1939 por Harry James, un director de big band y trompetista, quien lo invitó a unirse a su grupo musical.

Hacia la década del 40, Sinatra firmó un contrato con la discográfica Columbia Records, con la que lanzó canciones como “I’ll Never Smile Again”, “All or Nothing at All” y “In the Wee Small Hours of the Morning”. Su primera participación en el cine fue durante la película Las Vegas nights, en 1941.

En 1950, se unió a la firma Capitol Records y junto a Nelson Riddle, reconocido director de orquesta, crearon algunos de los álbumes más importantes de su carrera como Songs for Swingin’ Lovers!, In the Wee Small Hours y Only the Lonely. Cuatro años más tarde fue galardonado con su primer Premio Oscar al Mejor Actor de Reparto por el largometraje De aquí a la eternidad.

Durante los años siguientes, alcanzó su consagración y fama como artista internacional, con el lanzamiento de singles domo “Come Fly With Me”, “Ring-a-Ding-Ding!” y “Strangers in the Night”. En 1966, fundó Reprise Records, su propia compañía discográfica desde la cual impulsó éxitos como “My Way” y “New York, New York”.

La primera esposa de Frank Sinatra, Nancy Barbato, fue la madre de los tres hijos del cantante The Grosby Group

A lo largo de su carrera, Sinatra interpretó más de 1300 canciones, recibió 10 premios Grammy, participó en más de 50 películas y recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 1985, por parte del entonces presidente Ronald Reagan.

La Voz falleció el 14 de mayo de 1998, a los 82 años de edad, en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles, luego de permanecer unas semanas internado debido a un ataque al corazón.

Los romances de La Voz

Frank Sinatra se casó por primera vez en 1943 con Nancy Barbato, con quien tuvo a sus tres únicos hijos: Nancy, Frank y Tina. La pareja se separó en 1951, luego de rumores de infidelidad por parte del cantante con Ava Gardner, reconocida actriz de Hollywood, con quien luego se unió en un matrimonio de seis años.

Frank Sinatra y Ava Gardner

Su relación con la estrella estadounidense se vio envuelta en escándalos mediáticos, debido al alto perfil y engaños por parte de ambos. Sin embargo, a pesar de que la pareja terminó separándose, muchos coinciden en que Gardner fue el gran amor de la vida del músico.

Frank Sinatra con Lauren Bacall

El cantante también fue vinculado amorosamente con Marilyn Monroe, con quien se cree que habría mantenido un romance fugaz 1961. Incluso, La Voz mantuvo una relación clandestina con Lauren Bacall, quien era pareja de Humphrey Bogart, uno de sus mejores amigos.

Frank Sinatra con Mia Farrow, su tercera esposa, en el backstage del film El Coronel Von Ryan

En 1966, Sinatra contrajo sus terceras nupcias con Mia Farrow. La pareja contaba con una diferencia de edad de casi 30 años y se divorció poco después de su primer aniversario.

Barbara junto a su marido, Frank Sinatra, en 1988 AP

La mujer que lo acompañó hasta el fin de su vida fue Barbara Marx, más conocida como Barbara Sinatra. El cantante se casó en 1976 con la modelo, bailarina y socialité estadounidense, con quien mantuvo su vínculo hasta su fallecimiento.

