Quién se fue de Gran Hermano ayer, domingo 28 de abril

Gran Hermano (Telefe) tuvo una nueva gala de eliminación este domingo 28 de abril. La placa estaba compuesta por Emmanuel Vich, Coty Romero, Juliana “Furia” Scalgione, Martín Ku y Zoe Bogach y, al final del programa un nuevo participante dejó el reality.

“Esta placa puede ser la de una final. A medida que se acerque el cierre, las placas empiezan a ser más power. El juego está avanzado, cada uno de ustedes es un personaje en sí mismo, y hoy uno se va de la casa. Así que Emmanuel, Juliana, Constanza, Martín y Zoe, lo mejor para ustedes”, dijo el conductor, Santiago del Moro, cuando comenzó la gala. Inmediatamente, reveló que la primera hermanita en ser salvada era Zoe.

Luego, el resto de los nominados se dirigió al confesionario para hablarle al público. Allí, Emmanuel dijo a cámara: “Les quiero agradecer por cumplir mi sueño, quiero quedarme en la casa para llegar a la final. Siento que si estoy acá es porque ustedes quieren. Estoy muy contento, muy agradecido por todo esto con Gran Hermano y con la gente, esta casa salvó mi vida. Los amo mucho, y síganme ayudando hasta el final”.

Por su parte, Coty dijo: “Quiero usar este espacio para agradecer a los que me siguen bancando. Si me voy, me iré feliz, y si me quedo, seguiré jugando. No voy a mezclar lo personal con el juego, porque sinceramente pienso que este es un juego, y uno viene a demostrar sus mejores cartas. Quiero divertir a la gente y pasarlo bien, aunque estos días estuve un poquito bajón. Si la gente confía en mí, me va a ayudar a repuntar. Estoy muy feliz”.

Furia aprovechó la ocasión para hacer un fuerte descargo: “Intenté defender a Emmanuel, porque creo que toda la casa está contra él. Para nosotros es injusto que haya entrado un ex jugador, hace tres semanas que no hace nada, y lo primero que hizo fue querer gritarme. Y ese juego sucio de difamar con mentiras, es una porquería. Acá las mentiras tienen patas cartas, me gustaría que se fuera Constanza, y ojalá me pueda quedar”.

El último en ir al confesionario fue Martín, quien aclaró: “En primer lugar quiero agradecer a toda la gente que estuvo bancando lo que estuve pensando y diciendo en la semana. Creo que di un mensaje muy claro de lo que quería. Estoy agradecido con todo, si bien yo acá no veo nada de lo que hacen afuera, estoy seguro de que me están bancando una banda. Estamos en una situación, como siempre, en la que no sabemos nada. Y por otro lado, quería aclarar que hay muchas mentiras que se dicen en la casa, pero no pasa nada, porque hay cámaras y micrófonos por todos lados, y las mentiras se saben”.

Al final del programa, Del Moro anunció que Martín era el primero en salir de placa, seguido por Furia. De esta forma, la final fue un mano a mano entre Emmanuel y Coty.

Finalmente, Coty fue la eliminada de Gran Hermano, algo que evidenció que Furia sigue siendo fuertemente respaldada por el público.

Quiénes siguen la casa de Gran Hermano

Los participantes que siguen en el reality son: Federico “Manzana” Farías, Zoe Bogach, Martín Ku, Emmanuel Vich, Nicolás Grosman, Juliana Scaglione, Bautista Mascia, Virginia Demo, Florencia Regidor, Darío Martínez y Mauro Dalessio.

Por otro lado, los participantes eliminados de GH son Carla Destéfano (abandono), Hernán “El Negro” Ontivero, Axel Klekaylo, Williams López, Florencia Cabrera, Denisse González, Alan Simone, Sabrina Cortez (dos veces) Lucía Maidana, Lisandro Navarro, Isabel Denegri (expulsión), Denisse González (dos veces), Rosina Beltrán, Damian Cesarmorsa, Joel Ojeda, Catalina Gorostidi, Paloma Méndez y Coty Romero.

Cómo votar en Gran Hermano

El voto que emite el público es negativo e indica a quién quiere que se elimine de la casa. Para participar se deberán seguir los siguientes pasos:

Mandar un mensaje de texto al número 9009 con la palabra “GH”.

Luego obtendrán una respuesta automática y allí tendrán que contestar con el nombre de la persona que deseas que abandone la casa de Gran Hermano, sin usar apodos.

Después llegará el siguiente mensaje: “¡Muy bien! Ahora, para registrar tu voto en Gran Hermano, responde este mensaje con la palabra “SI”. De este modo, el voto quedará registrado en el sistema.

