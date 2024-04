Juana Viale habló con Mirtha Legrand desde el medio del océano y le contó detalles increíbles de su viaje

Escuchar

Este domingo, Mirtha Legrand sorprendió a todos sus espectadores con una llamada telefónica especial que mantuvo con Juana Viale, quien se encuentra en medio de una travesía por el océano Atlántico arriba de un velero y con el fin de detectar la contaminación por plástico en alta mar. En sintonía con ello y a casi un mes de su ausencia frente a la pantalla, al inicio de Almorzando con Juana (eltrece), su abuela logró contactarla y llevó a cabo una conversación en la que la actriz explicó detalles exclusivos de su viaje.

Si bien Juana realiza publicaciones constantes en su cuenta de Instagram en donde hace parte a sus seguidores de la aventura que emprendió junto a Yago Lange, su novio, y otros amigos; en esta oportunidad, “la Chiqui” se dio el lujo de entrevistarla en su programa. Allí no solo le consultó sobre los secretos de un viaje tan extenso y sus peligros, sino que le insistió con su vuelta a la Argentina.

“Estoy en el medio del océano. Hoy cruzamos el ecuador, salimos desde Canarias, desde la isla de Lanzarote y ya estamos cruzando el ecuador. En breve estaríamos llegando a Brasil, que es el primer destino final”, comenzó Juana con su relato.

Por su parte, Mirtha soltó: “¿Y a la Argentina cuándo llegás querida?”. En ese instante, la actriz respondió: “Abuela, yo te quiero agradecer tanto por esta banca que me estás haciendo que no sé cuándo te lo voy a agradecer. No sé cuántos bombones te voy a regalar”. Con cariño, la conductora dijo: “Si no lo hago por mi nieta, ¿por quién lo voy a hacer?”.

Luego de ello, la madre de Ámbar, Ringo y Silvestre brindó algunos detalles de su expedición: “Es un viaje en velero, somos cinco tripulantes, estamos haciendo una captura de microplástico cada cierto tiempo, después, toda esa recolección de microplástico la llevamos a evaluar y a analizar. Estamos viendo muchos animales, por suerte. Acá estamos, documentado todo lo que estamos viviendo, la vida abordo, lo que comemos, cómo nos sentimos, es muy lindo”.

“¿Están cerca de la costa o están alejados?”, preguntó Legrand, a lo que su nieta contestó: “No, no vemos tierra hace nueve días más o menos, no estoy al tanto, ya perdí un poco la noción del tiempo. Y en tres o dos días ya estaríamos llegando a Brasil, que es cuando volvemos a ver tierra después de tanto tiempo”. “Pero, ¿y a la Argentina cuándo?”, reiteró la Chiqui: “A la Argentina cuando llegue me tomo un avión y me clavo los tacos aguja y los vestidos de [Gino] Bogani y vuelvo”.

Como toda abuela, Mirtha le hizo una pregunta sobre su estado físico: “¿Estás bien de salud, Juani?”. Por su parte, Viale confirmó que sí, que se quede tranquila, que está comiendo bastante bien. “Ayer tuvimos tormenta a la noche, por eso aprovechamos a bañarnos con el agua de la lluvia. Todo muy lindo”.

Mirtha saludó con tierno saludo a su nieta y le insistió con que regrese "prontito" (Fuente: El Trece/Captura de video)

Luego, la conductora habitual del Almorzando hizo un llamado de atención acerca de la información y experiencia arriba del barco: “Lamentablemente se ve bastante plástico en el andar. Vemos bolsas de plástico, tapas, vemos bidones, mesas de plástico... Pero después hay muchas cosas bellas, como los peces voladores, ballenas, delfines que te acompañan en el andar. Muchas especies distintas, como nos estamos acercando a la costa, hay pájaros”.

“¿Tiene sus riesgos?”, indagó preocupada Legrand, y su nieta reconoció: “Sí, tiene sus riesgos, pero nos cuidamos entre todos. Es como toda cosa en la vida, tiene riesgo, pero qué lindo es tomarlos para tener esta experiencia”. “No te lo olvidás más”, remarcó la Chiqui.

Como dato curioso, Juanita, como suele llamarla cariñosamente su abuela, se refirió a una “tradición” que se repite en todas las embarcaciones cuando se cruza la línea del ecuador. “Hicimos la ceremonia para que Neptuno te permita navegar. Hicimos la ceremonia. Después, aprovechaos que no hay viento y nos tiramos al mar. El azul es un azul puro, y entran los rayos del sol transparentes... Acá el mar es de 3000 metros de profundidad”.

Al cierre, Mirtha Legrand pronunció: “Bueno, Juanita, quiero decirte que yo te he reemplazado con todo cariño, con todo amor, que he tratado de hacer lo mejor posible y que te recuerdo muchísimo”. Como respuesta, Viale expresó: “Abuela, sos tan capa, tan brillante. Volviste a tus almuerzos”. “Sí, pero quiero que vuelvas prontito”, concluyó la Chiqui entre risas.