Un nuevo participante abandonó la casa de Gran Hermano (Telefe) por decisión del público. La placa de nominados estaba compuesta por Rosina Beltrán, Catalina Gorostidi, Virginia Demo, Martín Ku, Darío Corti, Paloma Méndez, Emmanuel Vich, Mauro D’Alessio, Damián Moya y Florencia Regidor.

Durante la noche, el conductor Santiago del Moro informó quiénes quedaron en competencia. La primera participante en salir de placa fue Virginia Demo y el segundo, Martín. Darío ocupó el tercer puesto entre los menos votados por el público y cuarta quedó Paloma.

Emmanuel fue el quinto jugador en ser el menos votado por el público, mientras que Damián se posicionó sexto, seguido por Damián en el séptimo lugar y Florencia en octavo.

Al conocerse los resultados finales, los participantes entraron al confesionario y dieron los motivos por los cuales debían seguir en competencia. La primera en hablar con el público fue Rosina, quien manifestó: “Me quiero quedar, estoy cumpliendo el gran sueño de mi vida, que hace mucho tiempo soñé con estar acá. Me encantaría seguir dándolo todo, que sigan confiando en mí. Quiero seguir adelante siendo yo, al 100 por ciento”.

La segunda el explicar las razones por las que quería seguir en el juego fue Catalina. “Primero agradecerle a la gente todo lo que me bancó para estar acá de nuevo. Creo que logré muchos de los objetivos que me prometí, y sería más justo que se quede Rosi. Yo estoy muy feliz con todo lo que pasó, pude llegar a conectar más con mis compañeros con los que no había conectado al principio. Y si me voy o me quedo, estoy feliz. Lo dejo en manos de la gente. Simplemente, agradecer y si me voy, que me esperen con un aplauso en la tribuna”.

Al final de la noche, Rosina acumuló el 59,2% de los votos, por lo que debió irse del reality. En tanto, Cata recibió el 40,8% de los votos. Tras saberse los resultados, la uruguaya abandonó el juego y se despidió de sus compañeros. “Los amo a todos”, expresó al mismo tiempo que daba abrazo a Zoe. La participante quedó en shock por la decisión del público y no pudo evitar el llanto.

Quiénes siguen la casa de Gran Hermano

Los participantes que siguen en el reality son: Federico “Manzana” Farías, Zoe Bogach, Martín Ku, Emmanuel Vich, Nicolás Grosman, Juliana Scaglione, Bautista Mascia, Virginia Demo, Paloma Méndez, Damian Cesarmorsa, Florencia Regidor, Darío Martínez, Mauro Dalessio, Catalina Gorostidi y Joel Ojeda.

Por otro lado, los participantes eliminados de esta edición de Gran Hermano son Carla Destéfano (abandono), Hernán “El Negro” Ontivero, Axel Klekaylo, Williams López, Florencia Cabrera, Denisse González, Alan Simone, Sabrina Cortez (dos veces) Lucía Maidana, Lisandro Navarro, Isabel Denegri (expulsión), Denisse González (dos veces) y Rosina Beltrán.

Cómo votar en Gran Hermano

El voto que emite el público es negativo e indica a quién quiere que se elimine de la casa. Para participar se deberán seguir los siguientes pasos:

Mandar un mensaje de texto al número 9009 con la palabra “GH”.

Luego, obtendrán una respuesta automática y allí tendrán que contestar con el nombre de la persona que deseas que abandone la casa de Gran Hermano, sin usar apodos.

Después, llegará el siguiente mensaje: “¡Muy bien! Ahora, para registrar tu voto en Gran Hermano, responde este mensaje con la palabra “SI”. De este modo, el voto quedará registrado en el sistema.

