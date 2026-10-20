Quién se fue de MasterChef ayer, lunes 19 de octubre
El jurado del certamen de cocina definió al tercer eliminado; quiénes continúan en carrera
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Este lunes se conoció al tercer participante eliminado de MasterChef Celebrity (Telefe). Tras una jornada de mucha tensión, varios participantes quedaron en la cuerda floja y fue el jurado —Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana— quienes decidieron al participante que abandonó la competencia.
Tras ir despejando la nómina de cocineros que no llegaron a contentar del todo a los jurados, Grego Rosello, Julieta Nair Calvo y Morena Beltrán llegaron hasta la última instancia. El primero que abandonó la terna fue el influencer y así quedó conformado el versus entre la actriz y la periodista, quien finalmente terminó abandonando la competencia.
Quién se fue de MasterChef ayer, lunes 19 de octubre
Una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity puso a prueba a once participantes con delantal negro. La consigna de la noche fue preparar un plato con mondongo, revelado mediante cajas misteriosas táctiles.
Si bien muchos optaron por el clásico guiso, como Grego Rosello y Josefina “China” Ansa, algunos apelaron a la originalidad. En el caso de Campi se destacó con empanadas de mondongo, elogiadas por su técnica. Diego Ramos cautivó con un guiso y Lizy Tagliani con un sabroso pastel de papa y mondongo.
En cambio, Nazareno Casero innovó con chicharrón y ensalada, mientras Mike Amigorena presentó un estofado bien valorado. Por otro lado, Morena Beltrán y Julieta Nair Calvo prepararon milanesas de mondongo que no convencieron al jurado.
Tras la degustación, Diego Ramos, Lizy y Campi fueron elegidos como los mejores de la noche. Finalmente, entre los peores (Morena, Julieta y Grego), Beltrán fue la tercera eliminada de la competencia.
Quiénes son los participantes que actualmente compiten en MasterChef Celebrity
Estos son los participantes que permanecen en MasterChef Celebrity:
- Alejandro Lerner
- Campi
- Josefina “China” Ansa
- Diego Ramos
- Edith Hermida
- Elizabeth Vernaci
- Grego Rossello
- Hernán Coronel
- Julieta Poggio
- Julieta Nair Calvo
- Karina Mazzocco
- Mike Amigorena
- Lizy Tagliani
- Luciana Geuna
- Luck Ra
- Marta Fort
- Nazareno Casero
- Pablo Giralt
- Pablo Migliore
- Rocío Robles
- Sebastián Presta
En tanto, los eliminados, hasta el momento, son: Pachu Peña, Paula Trapani y Morena Beltrán.
Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo
MasterChef Celebrity se puede ver en vivo por televisión en Telefe de domingo a jueves a las 22.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:
- DirecTV: canal 123 (1123 en HD).
- Cablevisión / Telecentro: canal 12.
- Flow: canal 10.
- Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).
A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe.
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