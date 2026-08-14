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Quién se va de Gran Hermano este lunes 17 de agosto, según las encuestas

El público tiene la posibilidad de sacar una vez más a un jugador de la casa y ya se conocieron los sondeos que marcan a una participante como la menos querida por la audiencia

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El público ya eligió en redes sociales quién quiere que abandone la casa más famosa del país
El público ya eligió en redes sociales quién quiere que abandone la casa más famosa del país(Foto: Instagram @granhermanoar)

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se acerca a una nueva gala de eliminación en una instancia decisiva de la competencia. La placa quedó conformada después de una jornada de nominación particular, ya que las finalistas pudieron votar junto con los participantes que ellas mismas eligieron para acompañarlas durante la recta final del programa.

Antes de que comenzara la votación, Yipio, líder de la semana 25, decidió utilizar la nominación fulminante contra Solange, una de las participantes que protagonizó varios enfrentamientos durante su paso por la casa. De esta manera, quedó automáticamente nominada y su incorporación modificó el armado de la placa.

Los nominados de esta semana en Gran Hermano
Los nominados de esta semana en Gran Hermano(Foto: Telefe)

A diferencia de otras semanas, las visitas contaron con un solo voto al momento de nominar. Además, la definición tiene una dinámica particular que podría cambiar el resultado entre el domingo y el lunes. La placa de Generación Dorada será de voto positivo hasta el 16 de agosto, por lo que durante esa primera instancia los seguidores deben elegir quiénes quieren que permanezcan en competencia.

Después de la emisión del programa del domingo por Telefe, el mecanismo cambiará a voto negativo de cara a la 26.ª gala de eliminación, prevista para el lunes 17 de agosto. Los participantes, además, no conocerán quiénes consiguieron salir de la placa durante la primera etapa de la definición.

Quién se iría de Gran Hermano, según las encuestas

Aunque el resultado oficial dependerá exclusivamente de los votos emitidos mediante las vías habilitadas por el programa, las encuestas realizadas en redes sociales ya permiten conocer algunas tendencias entre los seguidores del reality.

Una de ellas fue realizada por el conductor del streaming, Diego Poggi, que les consultó a sus seguidores quién querían que permaneciera en competencia. Al tratarse de una medición de voto positivo, las que recibieron menos apoyo aparecen, en principio, en una situación más comprometida.

Según los resultados difundidos hasta el momento, Yipio lidera ampliamente la encuesta con 7.600 votos, seguida por Charlotte, con 4.400, y Sol, con 3.300. Más abajo aparece Tamara, con 2.300 votos, mientras que Luana alcanza los 1.900 y Zilli suma 1.500.

Votación positiva del público
Votación positiva del público(Foto: Captura de pantalla @poggi)

La situación más complicada es la de Alejandra Majluf, quien se ubica en el último lugar de la medición con apenas 319 votos positivos, una diferencia considerable respecto del resto de los participantes incluidos en la encuesta.

De mantenerse esta tendencia, Majluf sería quien corre mayor riesgo en la primera etapa de la placa. En el extremo contrario se encuentra Yipio, que aparece como la participante con mayor respaldo entre quienes respondieron a la consulta; aunque cabe destacar que tiene la inmunidad por ser líder y no se encuentra en riesgo.

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