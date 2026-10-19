Quién se va de Masterchef: cuándo es la gala de eliminación y quiénes son los principales candidatos a dejar el show
Tras una jornada de preparación de un plato salado y uno dulce, cinco participantes recibieron el delantal negro; quiénes están en la cuerda floja para esta noche
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El reality culinario Masterchef Celebrity (Telefe), que habitualmente cuenta cada domingo con una gala en la que se despide un participante, exhibe cambios en estos días y sus seguidores y televidentes deben saber cuándo es la gala de eliminación y quiénes son los principales candidatos a dejar el show.
Debido a modificaciones en la grilla semanal de programación, durante el domingo no hubo eliminados en el certamen y la gala de eliminación se llevará a cabo el lunes 19 de octubre.
Esto se debe a que Telefe transmite partidos de la Copa Libertadores y esa competencia deportiva ocupó un día de la semana, lo que provocó el corrimiento de la instancia decisiva para saber quiénes continúan en el certamen que conduce Wanda Nara.
Cuándo es la gala de eliminación y quiénes son los principales candidatos a dejar el show
La gala de eliminación de Masterchef Celebrity, prevista para el domingo 18 de octubre, en esta ocasión pasa al lunes 19 a las 22.15 horas.
El domingo los concursantes compitieron con la realización de un plato salado para una boda, y una preparación dulce para un funeral.
Tras la degustación del jurado, los delantales negros, que se reparten a las peores performances, tuvieron como destinatarios a Nazareno Casero, Mike Amigorena, Sebastián Presta, Morena Beltrán y Lizy Tagliani.
Quiénes son los participantes que actualmente compiten en MasterChef Celebrity
Estos son los participantes que permanecen en MasterChef Celebrity:
- Alejandro Lerner
- Campi
- Josefina “China” Ansa
- Diego Ramos
- Edith Hermida
- Elizabeth Vernaci
- Grego Rossello
- Hernán Coronel
- Julieta Poggio
- Julieta Nair Calvo
- Karina Mazzocco
- Mike Amigorena
- Lizy Tagliani
- Luciana Geuna
- Luck Ra
- Marta Fort
- Morena Beltrán
- Nazareno Casero
- Pablo Giralt
- Pablo Migliore
- Rocío Robles
- Sebastián Presta
En tanto, los eliminados, hasta el momento, son: Pachu Peña y Paula Trapani.
Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo
MasterChef Celebrity se puede ver en vivo por televisión en Telefe de domingo a jueves a las 22.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:
- DirecTV: canal 123 (1123 en HD).
- Cablevisión / Telecentro: canal 12.
- Flow: canal 10.
- Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).
A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe.
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