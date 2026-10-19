Quién se va de Masterchef: cuándo es la gala de eliminación y quiénes son los principales candidatos a dejar el show

El reality culinario Masterchef Celebrity (Telefe), que habitualmente cuenta cada domingo con una gala en la que se despide un participante, exhibe cambios en estos días y sus seguidores y televidentes deben saber cuándo es la gala de eliminación y quiénes son los principales candidatos a dejar el show.

Hoy se conocerá un nuevo eliminado en MasterChef Celebrity

Debido a modificaciones en la grilla semanal de programación, durante el domingo no hubo eliminados en el certamen y la gala de eliminación se llevará a cabo el lunes 19 de octubre.

Esto se debe a que Telefe transmite partidos de la Copa Libertadores y esa competencia deportiva ocupó un día de la semana, lo que provocó el corrimiento de la instancia decisiva para saber quiénes continúan en el certamen que conduce Wanda Nara.

Cuándo es la gala de eliminación y quiénes son los principales candidatos a dejar el show

La gala de eliminación de Masterchef Celebrity, prevista para el domingo 18 de octubre, en esta ocasión pasa al lunes 19 a las 22.15 horas.

El domingo los concursantes compitieron con la realización de un plato salado para una boda, y una preparación dulce para un funeral.

Tras la degustación del jurado, los delantales negros, que se reparten a las peores performances, tuvieron como destinatarios a Nazareno Casero, Mike Amigorena, Sebastián Presta, Morena Beltrán y Lizy Tagliani.

Quiénes son los participantes que actualmente compiten en MasterChef Celebrity

Estos son los participantes que permanecen en MasterChef Celebrity:

Alejandro Lerner

Campi

Josefina “China” Ansa

Diego Ramos

Edith Hermida

Elizabeth Vernaci

Grego Rossello

Hernán Coronel

Julieta Poggio

Julieta Nair Calvo

Karina Mazzocco

Mike Amigorena

Lizy Tagliani

Luciana Geuna

Luck Ra

Marta Fort

Morena Beltrán

Nazareno Casero

Pablo Giralt

Pablo Migliore

Rocío Robles

Sebastián Presta

En tanto, los eliminados, hasta el momento, son: Pachu Peña y Paula Trapani.

Wanda Nara conduce la actual edición de MasterChef Celebrity

Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo

MasterChef Celebrity se puede ver en vivo por televisión en Telefe de domingo a jueves a las 22.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe.