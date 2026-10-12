Quién se fue de MasterChef Celebrity este domingo 11 de octubre

Este domingo 14 de octubre un nuevo participante de Mastrechef Celebrity (Telefe) fue eliminado del reality. Se trata de Paula Trapani, quien había quedado junto a Mike Amigorena en la cuerda floja.

La última gala de eliminación de MasterChef Celebrity estuvo marcada por el desafío de preparar arroz y calamares. Los concursantes debieron enfrentar la complejidad de limpiar el molusco en 60 minutos.

Previamente, Rocío Robles y Edith Hermida habían ganado las medallas de oro y plata en la gala de beneficios. La polémica extra-culinaria incluyó chicanas de Wanda Nara a Josefina “China” Ansa, aludiendo a Eugenia Suárez, y coqueteos con Grego Rosello y Alejandro Lerner.

Tras la salida de Pachu Peña, 12 famosos se enfrentaron a la eliminación. Durante la noche, Mike Amigorena presentó un risotto negro elogiado en sabor pero criticado en cocción, mientras que platos de Pablo Giralt, Julieta Nair Calvo y Morena Beltrán recibieron buenas devoluciones.

Hernán de Mala Fama fue fuertemente criticado. Sebastián Presta, Martita Fort, Campi y Alejandro Lerner tuvieron buenos resultados. Finalmente, Paula Trapani y Mike Amigorena quedaron en la cuerda floja, resultando eliminada la periodista quien manifestó su deseo de revancha.

Quiénes son los participantes que siguen en MasterChef Celebrity

Estos son los participantes que continúan en MasterChef Celebrity:

Alejandro Lerner

Campi

Josefina “China” Ansa

Diego Ramos

Edith Hermida

Elizabeth Vernaci

Grego Rossello

Hernán Coronel

Julieta Poggio

Julieta Nair Calvo

Karina Mazzocco

Mike Amigorena

Lizy Tagliani

Luciana Geuna

Luck Ra

Marta Fort

Morena Beltrán

Nazareno Casero

Pablo Giralt

Pablo Migliore

Rocío Robles

Sebastián Presta

En tanto, los eliminados son: Pachu Peña y Paula Trapani.

Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo

MasterChef Celebrity se puede ver en vivo por televisión en Telefe de domingo a jueves a las 22.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe.

Wanda Nara conduce la actual edición de Masterchef Celebrity

Quiénes son los jurados

A comparación de la última edición de MasterChef Celebrity, el trinomio de jurados sufrió una modificación. Quien abandonó su puesto es Donato de Santis para la llegada de Maru Botana.

Los dos puestos restantes siguen en poder de Damián Betular y Germán Martitegui.

El certamen de cocina, conducido por Wanda Nara, vuelve a acaparar la atención en la franja horaria nocturna, con la competencia de famosos para detacarse con los mejores platos.