escuchar

Ernesto Tenembaum rechazó en duros términos la medida de Sergio Massa para quitar del impuesto a las ganancias a los asalariados más ricos del país que ganan hasta $1.000.000 al mes por considerarla “electoralista, irresponsable e injusta”. El periodista afirmó que la resolución tomada por el ministro de Economía y candidato presidencial del peronismo kirchnerista es “distributivamente injusta” y afirmó, indignado: “Cuanto más lo miro más bronca me da”.

“No me alcanzan los adjetivos para sumar una mirada negativa sobre la medida que está tomando”, dijo Tenembaum sobre la eliminación de este impuesto a los salarios más altos que comenzará a correr a partir de octubre, cuando se implementará una suba del piso mínimo de ganancias a más de 1 millón de pesos para reducir el impacto de la devaluación del peso post PASO.

Como informó LA NACION, la cantidad de trabajadores y jubilados que paga el impuesto a las ganancias actualmente es de 701.928; es decir, un 7% del total de los trabajadores en relación de dependencia. Desde el ministerio de Economía confirmaron que llevarán a más de $1.000.000 el piso mínimo, lo que sería un aumento en el sueldo de los trabajadores mejor remunerados de más del 40%. El anuncio se hará este lunes por la tarde en un encuentro entre el ministro Massa y los gremios en el Ministerio de Economía.

Tenembaum - conductor en Radio con Vos (89.9)

La bronca de Tenembaum con Massa por la quita de ganancias: “¿A quién beneficiás?”

“Sergio Massa está avanzando en la idea de que cada vez menos gente pague ganancias, y está subiendo el piso no imponible de ganancias a 1 millón de pesos. Con lo cual, si alguien gana 800 lucas, le está retirando un impuesto a alguien que gana 800 lucas en blanco, imaginate a alguien que está escuchando y gana 250 lucas en negro, y dice: ¿Y a mí qué me beneficia esto? No, en nada, te va perjudicar”, analizó este lunes el conductor de Radio con Vos.

“Porque esto genera un problema de financiamiento del Estado, que va a hacer que en algún momento todo el resto tenga que pagarlo. Entonces, ¿es una medida distributivamente injusta?”, se preguntó, y respondió: “Efectivamente, es una medida distributivamente injusta. Y lo otro, ¿hay guita para pagarlo? Es la segunda pregunta”.

El periodista consideró que analizar esta resolución es “muy interesante para entender la lógica de Massa, pero cuanto más yo la miro, más bronca me da. Me parece que es electoralista, me parece que es irresponsable y me parece que es injusto. Pero por ahí me equivoco y es una mirada mía”.

Más adelante, Tenembaum continuó con el tema y argumentó: “Sé que mucha gente con esto va a decir, bueno, buenísimo, porque además es retroactiva, con lo cual parte de esta gente va a recibir guita, guita en la mano, guita concreta, en sus cuentas”.

Sergio Massa, en el acto del Hipódromo

“Entonces yo decía, a ver, es una medida electoralista, es una medida injusta, es una medida que además puede tener perjuicios para la economía, y es una medida que en algún lugar uno puede leer un desconocimiento de qué pasa en términos laborales en el país; o sea, ¿a quién beneficiás y a quién no? ¿A quién ignorás en todo esto? O sea, no me alcanzan los adjetivos para sumar mirada negativa sobre la medida que está tomando”, manifestó el conductor del programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?

Para Tenembaum, la gran mayoría de los trabajadores “son pobres, porque tienen el salario por debajo de la línea de pobreza, y el empleo que crece es el empleo precario”, de manera que la resolución de Massa, para esta gran porción de trabajadores que ganan hasta $250.000, a la quita de ganancias “la ven pasar”.

“Lo que pasa es que cuando uno decide desde el Estado una medida, decidís si favorecés a los que tienen menos y están peor, o a los que tienen más y están mejor. Esta medida favorece a algunos de los que tienen más”, consideró el periodista.

“Un candidato que tiene problemas y que agarra y utiliza el aparato de Estado para meter guita en la economía, de tal manera que haya gente que no lo votó, que lo vote porque le dio guita. Eso ya me parece… no me gusta nada, sé que todos lo hacen de una manera u otra, sé que es habitual, me doy cuenta que además es inútil, no es algo que haya dado vuelta a ninguna elección, pero que a un mes para recibir justo antes de la elección donde se define si él entra a la votación o no, una torta de guita, un grupo de gente que podría, de repente es un millón de personas que cambian el voto por esto, yo no creo que eso pase, creo que la gente es inteligente, que sabe que los beneficios que da un gobierno antes de una elección no le cambian el voto, pero bueno, que alguien que quiere ser presidente piense de esa manera, a mí no me gusta, me parece que en términos morales no corresponde”.

Sergio Massa en el discurso del encuentro de Unión por la Patria

“Después, ¿es responsable? Es decir, tenés un excedente de liquidez en la economía, esa liquidez va al dólar y el dólar te genera más inestabilidad que la que tenés, ¿es responsable? Es decir, ¿estás dando guita hoy para perjudicar a la gente mañana? ¿Eso estás haciendo?”, preguntó Tenembaum, y prosiguió: “Porque el mismo Massa ha dicho muchas veces que el tema de gasto público es importante para controlar la inflación. O sea, ¿redobla el gasto público? O sea, de nuevo, ¿estás tratando de sobornar a la gente para que te vote a un costo donde después la gente tiene que pagar por eso que vos estás decidiendo? Tercero, refleja que no entendés qué pasa en el país cuando vos tenés 11 millones de trabajadores que no son comprendidos por esta medida: informales, monotributistas, pero la reman como sea, etcétera, etcétera, etcétera… O vos estás pensando en un país que no es el país que ya existe”.

Y finalizó: “Es injusto, es improcedente, es moralmente cuestionable. Veo ahí como una medida que refleja algo de la política que es lo que menos me gusta de la política; que es, ‘me salvo como sea, no importa si incendio el país, no importa si es injusto con tal de conseguir algunos votitos’. No me gusta nada”.

LA NACION