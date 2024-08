La conmovedora coincidencia que hizo emocionar a Marcelo Longobardi: “Es alucinante”

Escuchar

En la emisión en vivo de su programa en Radio Rivadavia del viernes, Marcelo Longobardi sorprendió a la audiencia al compartir un momento profundamente emotivo que decidió utilizar para abrir la transmisión. Visiblemente conmovido, el periodista no pudo evitar expresar cómo ese episodio lo había impactado de manera especial. “Acaba de pasar algo tan extraordinario y tan increíble, y también tan conmovedor”, anunció, antes de dar los detalles.

Acto seguido, Longobardi explicó que, tiempo atrás, se había referido en vivo a un dibujo que circulaba por las redes sociales y que había capturado su atención. Describió el diseño como “muy interesante, muy genial, con trazos simples en negro sobre una hoja blanca”, destacando cómo su sencillez y originalidad lo habían impresionado. En ese momento, comenzó a explicarlo, señalando que, aunque era sencillo, transmitía un profundo significado sobre la vida: daba a entender cómo los planes no siempre terminan como uno espera, capturando una visión realista sobre las expectativas y la realidad.

El dibujo que terminó emocionando a Marcelo Longobardi

“Lo comenté porque un día me lo mandó mi hijo Franco, no me acuerdo por qué motivo. Entonces, en ese momento, me llama un periodista del diario LA NACION, Pablo Montagna, y me dice que la persona que hizo ese dibujito escuchaba el programa”, explicó, y después sumó: “Le contaron a esta persona y el final de la historia no se puede creer”.

Su sorpresa al enterarse de la identidad del dibujante

Por lo que dio a conocer Montagna, presente en ese momento en el estudio, el creador del dibujo viral tenía la intención de mandarle el original al periodista, firmado por él como un presente, pero lo que pasó después sorprendió a todos. “Pablo Montagna es familiar del autor del dibujito, y Pablo me acaba de contar quién es el autor: es el hijo de una persona que yo conocí mucho, tanto a él como a su padre, la familia Loitegui”, contó Longobardi y explicó que se trataba de un amigo que fue asesinado en la puerta de su casa en San Isidro por una persona que le quiso robar el auto.

“Los principios de mi carrera estuvieron relacionados con esta familia, porque tenían una inmobiliaria muy importante, una empresa de construcción que fue la primera que me apoyó en mi carrera”, reveló el periodista, visiblemente emocionado por como se volvió a reencontrar con personas tan significativas para él. “Y ahora me vengo a enterar de que el autor del dibujito es Alejo Loitegui, el hijo de mi amigo Bernardo, quien murió en circunstancias disparatadas en su casa, asesinado delante de su familia”, agregó.

Marcelo Longobardi con el dibujo en sus manos

La emoción de Marcelo Longobardi por esta casualidad

Marcelo Longobardi se emocionó por la historia que compartió. La conexión personal con el autor del dibujo y el relato detrás de la trágica muerte de su amigo lo tocó profundamente. “Es alucinante”, lanzó, con ya el dibujo original en mano.

Por último, dejó una reflexión sobre la obra en sí, relacionada en gran medida con su propia realidad y la manera en que percibe su vida: “Yo soy como este dibujo. Tengo un plan y después la vida se convierte en un ida y vuelta súper complicado, un laberinto”.

LA NACION