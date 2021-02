Urbana Play: María O’Donnell, Sebastián Wainraich, Matías Martin y Andy Kusnetzoff presentaron la radio

Urbana Play, la radio que tendrá como principales figuras a María O’Donnell, Andy Kusnetzoff, Matías Martin y Sebastián Wainraich, tuvo este miércoles su presentación oficial. A lo largo de poco menos de tres horas, los periodistas presentaron sus nuevos ciclos, y anunciaron que la señal comenzará a transmitir a partir del próximo miércoles 17, desde las 6 de la mañana.

La presentación se pudo ver en plataformas como Facebook Live y YouTube, vías que también brindarán respaldo al dial de Urbana Play (104.3). Sentados los cuatro en una amplia mesa, charlaron sobre la programación, y sus características, saludaron al público y destacaron las bondades de los nuevos estudios, visiblemente amplios, en tiempos de coronavirus. “Estamos en todos lados, muy contentos. Algo que empezó como un sueño, es una historia larga, pero que termina muy feliz con todos acá, con la gente que conocemos, con un montón de gente trabajando”, señaló Kusnetzoff. Por su parte, Matías Martin opinó que estaba ante “la expectativa de la hoja en blanco”, y agregó: “No teníamos hace mucho esa sensación, y ahora tenemos la posibilidad de armar un medio que te presente, que te refleje; ese es el desafío que tenemos”.

Con respecto a lo que significa mudarse a una nueva señal, teniendo en cuenta que los cuatro ciclos en muchos sentidos son similares a sus antiguas versiones de la Metro, Martin consideró que todos se enfrentaban a “los problemas de conquistar versus los problemas de conservar”, y Wainraich concluyó: “Pasamos todos juntos, algo que no es normal”.

La programación

El próximo miércoles, a las 6 de la mañana comenzará De acá en más, el ciclo capitaneado por O’Donnell. Como era de esperar, la periodista no pudo evitar preguntas sobre las grabaciones de la segunda edición de MasterChef Celebrity, de la que es participante. “Sabés que tenés treinta años en el periodismo para que a partir de ahora solo te pregunten si [Germán] Martitegui realmente es malo o no”, bromeó Kusnetzoff. Muy tentada, ella se limitó a responder que no puede contar casi nada, y que incluso tiene una lista de cosas que puede y que no puede decir vinculadas a las grabaciones.

A partir de las 9 dará comienzo Perros, que contará con la participación de Lizy Tagliani como la principal incorporación al equipo. En el evento, Andy charló con la comediante sobre la experiencia de compartir un proyecto profesional juntos, y Tagliani opinó: “Es un buen desafío, porque desde la música, los gustos, la forma de hablar, somos distintos. Me puse muy contenta. Soy la perla negra de Urbana Play, ¡pronto empezaré a desteñir! Cuando me llamaste estaba super contenta. Hace dos años fui a PH, y me dijiste: ‘Vos y yo tenemos que hace radio alguna vez’. Y yo feliz, me encanta”. Por su parte, Andy contó el reto que le significó modificar Perros de la calle luego de su partida de Metro: “Mi grupo de tantos años se separó, la mitad decidió quedarse y yo tenía que rearmarme. Entonces entendí eso que me dijeron de ‘andá por otro lado, algo distinto’. Y no fue fácil dejar todo el equipo”. Luego de muchos años haciendo radio con personas con las que tenía una amistad previa, el conductor quiso cambiar la estrategia y por eso llamó a Lizy, con quien no tiene un vínculo, pero que espera construirlo a lo largo del programa.

Luego se sentaron en el estudio quienes serán los encargados del programa que se emitirá de 13 a 17, Matías Martin, que le dio la bienvenida al equipo a Clemente Cancela. Ellos estarán al frente de Todo pasa, un ciclo cuyo nombre, para Martin, tiene un significado muy especial: “Hace muchos años, tenía un deportivo Varsky que se llamaba así. Eso tenía un componente muy pesado, de oscuridad e impunidad (en relación al conocido anillo que utilizaba Julio Grondona), pero hoy tiene una luz de esperanza, está como en el aire eso”. Y ante la actual pandemia, la angustia de muchas personas y los efectos en la gente, Martin reflexionó: “Hay situaciones sanitarias y sociales complejísimas, y la función nuestra es sobrellevar y acompañar”.

Durante el último bloque, Wainraich y Julieta Pink presentaron el último programa que se emitirá por Urbana Play, de lunes a viernes. De 17 a 20, Vuelta y media, un nombre que por su similitud con Metro y medio [el ciclo que hacían en Metro] posiblemente genere confusiones al momento de mencionarlo. La dupla repasó varias de las secciones clásicas, contó cuáles conservarán y cuáles no, y confirmaron la presencia en el equipo de Pablo Fábregas, quien también los acompaña desde hace años.

De ese modo, y con una transmisión en la que desplegaron los principales nombres de la nueva radio, Urbana Play se puso en marcha, y a partir del próximo miércoles 17 a las 6 comenzará oficialmente su transmisión.

LA NACION