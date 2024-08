Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich saludaron a su hija por sus 17 años y mostraron cómo está hoy la adolescente

Escuchar

Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich llevan casi una vida juntos. Se conocieron hace más de 30 años en las calles de Villa Crespo. En ese entonces eran solo niños, pero una década después se reencontraron y comenzaron a construir una historia que se coronó con la llegada de sus dos hijos, Kiara y Federico. Justamente, esta semana su primogénita cumplió 17 años y ambos hicieron uso de sus redes sociales para dedicarle sentidos mensajes. Además, la humorista agregó fotos de cuando era niña y otras más actuales, las cuales dieron cuenta de cómo creció y lo grande que está hoy.

“Hoy cumple 17 años, la persona que me pasea por absolutamente todas las emociones día tras día”. Con estas palabras comenzó la especial dedicatoria de Gutmann para su hija Kiara. “La que me hizo madre y pobre, tuvo que bancarse toda mi inexperiencia. La que crio con las mejores intenciones, la que me pone los puntos: me enseña que no hay que gritar (aunque me lo diga gritando), y me ubica como nadie, porque de ella aprendo de todo. La que tiene un corazón tremendamente hermoso y noble, una flor de hermana, una nieta de oro”, continuó la actriz.

El posteo que le dedicó Dalia Gutmann a su hija Kiara por sus 17 años (Foto: Instagram @daliagutmann)

“No hay palabras para este amor que te tengo Kiara Emilia Wainraich”, sentenció. Sus palabras estuvieron acompañadas por dulces imágenes. La primera fue de Sebastián y Dalia dándole un beso cuando esta era pequeña y la segunda de madre e hija juntas, también de la misma época. La tercera, en tanto, fue una selfie más actual de las dos mujeres, que dio cuenta de que esa niña pequeña hoy es toda una adolescente.

Kiara, la hija mayor Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich cumplió 17 años (Foto: Instagram @daliagutmann)

La humorista le dedicó un especial posteo a su hija en redes sociales (Foto: Instagram @daliagutmann)

Asimismo, la humorista agregó otras fotos más casuales: una de ella y Kiara en el auto y otra de ambas comparando su manicura color bordó. Una siguiente foto fue del interior de su heladera, donde se pudo advertir un recipiente con una etiqueta que daba cuenta de que pertenecía a la adolescente. Para cerrar el álbum de fotos, usó una divertida selfie de ambas a pura sonrisa.

En una cuestión de horas, el posteo tuvo casi 20 mil “Me Gusta” y cientos de comentarios de amigos, colegas y fanáticos. “Kikina hermosa, feliz cumple dulzura. Te quiero”, comentó Paola Krum. “¡Feliz cumple!”, escribió Georgina Barbarossa y Denise Dumas sumó “Feliz cumple Kiara”. Además, Nancy Dupláa, María Carámbula y Vanesa Butera también dejaron sus saludos.

Las fotos que compartió Dalia Gutmann en el posteo (Foto: Instagram @daliagutmann)

Kiara es la hija mayor de Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich (Foto: Instagram @daliagutmann)

Por otro lado, aquellas personas que siguen a Gutmann desde hace años se conmovieron con las imágenes de su hija mayor. “Feliz cumple Kikucha. Veo esas fotos de más chica y me emociona lo grande que esas”; “Bella como su mamá, felices 17″; “Yo la conocí así de pequeña. Lo más esa niña”, comentaron algunos de sus seguidores. Por su parte, la cumpleañera, le agradeció a su madre las especiales palabras: “Te amo, gracias por todo”.

Por otra parte, el conductor de La noche perfecta (eltrece) también hizo un posteo en su feed de Instagram para saludar a su hija por su cumpleaños. “¡Esta niña hoy cumple 17! Amor, vértigo y locura en ser padre de esta hija hermosa y sensacional”, escribió Wainraich y sumó una tierna foto de él con su hija en brazos, cuando ella era pequeña.

El posteo que le dedicó Sebastián Wainraich a su hija Kiara por sus 17 años (Foto: Instagram @sebawainraichok)

“Te amo, gracias Pa”, le respondió Kiara. También en esta publicación, se pudieron advertir saludos de colegas del medio como Federico D’Elia, Malena Guinzburg, Matías Martin y Mercedes Morán.

