Alejandro Fantino vuelve a la tele con un reality show: por qué canal irá el nuevo ciclo

Luego de descansar unos meses de la televisión y dedicarse buena parte de su tiempo a disfrutar del pequeño Beltrán, el hijo que tuvo con su esposa, Coni Mosqueira, Alejandro Fantino está listo para retomar la conducción televisiva.

Primero hay que decir que lejos estuvo este tiempo de lo que algunos llaman año sabático. Nada de eso. Fantino se dedicó a su plataforma multimedia Neura Media 89.7, donde, conduce, de 17 a 19, Multiverso. Pero el llamado de la “caja boba” resultó tentador para el ex Mar de fondo.

Según pudo saber LA NACIÓN, Fantino se pondrá al frente de un reality show de parejas, cuyo nombre aún no se dio a conocer y que se verá por la pantalla de eltrece. El ciclo será producido por Kuarzo Entertainment Argentina y ya comenzó su convocatoria mediante redes sociales y el sitio web de eltrece, además de promocionarse en los cortes publicitarios del canal. “Anotate para el nuevo reality de parejas de eltrece. Llega el programa que le cambia la vida a las parejas. Envianos un video y participá del reality. Si vivís en pareja, llega para vos un nuevo reality que te va a cambiar la vida. Anotate con tu pareja y envianos un video de un minuto... Demostrá que el amor es más fuerte”, señala la convocatoria.

El programa tendría una duración de tres meses e iría entre septiembre y noviembre), en vivo desde los estudios que el canal posee en la zona Norte y que antiguamente pertenecían a Polka. . También habrá debates con panelistas, que aportarán su visión sobrte las distintas instancias del reality y sobre sus participantes. El horario será de 22.30 a 0.

El ciclo de Sebastián Wainraich termina en agosto

Con la llegada de Alejandro Fantino, se producirá un reacomodamiento en la noche de eltrece. Los 8 escalones, que actualmente va de 21.45 a 23.30, empezará a las 21.15 y finalizará a las 22.30, para dejarle la pantalla al reality de parejas. Por otra parte y tal como estaba estipulado, llegará a su fin La noche perfecta, el programa que Sebastián Wainraich conduce desde el 3 de junio de 23.30 a 0.15. El actor, standapero y conductor realizará una gira por Europa con su espectáculo, razón por la cual ya había convenido con las autoridades de eltrece que su ciclo finalizará en agosto.

Alejandro Fantino tiene un antecedente en este tipo de realities y se trata de Escuela de maridos, ciclo que lideró por la ya desaparecida señal Fox Life. Días atrás, una vieja disputa con Ricardo darín volvió a salir a flote, esta vez con el foco puesto en las diferencias entre ambos por el desfinanciamiento de los medios públicos y del Instituto Nacional de Ciencias y Artes Audiovisuales (INCAA). “Estaría bueno que ambos lados estén bien asesorados y se sienten a una misma mesa de debate, ya que queremos construir un país para adelante. Que se entiendan las posiciones y se llegue a un punto de equilibrio, y no las locuras que estamos escuchando por ahí”, expresó Ricardo Darín. Tras sus palabras, Fantino expresó en Neura: “Él está dando por sentado que una parte, los que votaron a Javier Milei, creen que el país está así por ellos. Fui cocinado a la parrilla por hacerme el partenaire de este muchacho cuando estábamos en una nota y para que la nota salga mejor, y que él salga mejor parado, le pregunté si no le gustaría tener un avión privado [Darín, en su momento le respondió que no, que tenía un auto de alta gama y eso ya le daba vergüenza]. Y yo lo veía jugando en el Vilas [Tennis Club] y [él] no podía entrar con el BMW, pegaba con los árboles de enfrente, tenía el auto de La Pantera Rosa”, señaló, dejando entrever que todavía le dolían las críticas recibidas tiempo atrás por su rol de entrevistador.