Red Hot Chili Peppers cerró Lollapalooza Chicago 2023 con un show a la altura de su leyenda

Ardió Chicago, y las lloviznas que convirtieron a Gran Park en un gigantesco lodazal no pudieron hacer nada para prevenirlo. Pasadas las 20.30, los Red Hot Chili Peppers dieron un show encendido ante las decenas de miles de personas que se agolparon frente al escenario T-Mobile en la jornada final de Lollapalooza 2023.

El recital, que atravesó diversas etapas de la banda californiana, arrancó con el primero de varios jams que tendrían como protagonistas a Flea y John Frusciante, quien mostró a lo largo de una hora y media una destreza incendiaria que fue, por lejos, el punto alto de la noche.

Anthony Kiedis, impecable a los 60 años

Luego de ese primer duelo instrumental apareció Anthony Kiedis para cantar “Can´t Stop” de By The Way (2002) que fue coreada con ganas por buena parte del público. El vocalista de 60 años llevaba una bota ortopédica en su pierna izquierda, pero no dejó que esta condición le impidiera recorrer el escenario e incluso pegar alguno que otro salto durante los momentos más agitados del set.

“Scar Tissue”, de Californication (1999) fue otro momento festejado por el público y tuvo un vigoroso final extendido entre Frusciante y Chad Smith, quien parecía volverse cada vez más rojo a medida que desplegaba su oficio en la batería.

Chad Smith en Lollapalooza Chicago 2023

Flea, desenfrenado y movedizo como siempre, también tuvo su chance de brillar con un cover solista de Orange Claw Hammer, de Captain Beefheart, que después dio lugar a “Suck My Kiss” y “Soul to Squeeze”, ambos de la era Blood Sugar Sex Magik (1992).

El segundo cover de la noche estuvo a cargo de Frusciante, quien hizo una versión breve y demoledora del -originalmente- movido himno freestyle “Dreamboy/Dreamgirl” de Cynthia y Johnny O. Algunas parejas incluso aprovecharon este interludio romántico para bailar un lento en el barro frío de Grant Park.

El guitarrista John Frusciante en un recital de 2020 Instagram

Más tarde, luego de una algo desprolija “Californication” y el paso sin pena ni gloria de “Black Summer” (Unlimited Love, 2022) llegó una versión explosiva de “By The Way” con interpretaciones superlativas de todos los integrantes de la banda, que se llevó la mayor ovación de la noche.

El cierre del show fue con otras dos canciones de Blood Sugar Sex Magik, “I Could Have Lied” y “Give It Away”. Dos minutos antes de las 22, los Peppers se despidieron del escenario y dejaron claro que, tras cuatro décadas de carrera, la llama de su talento sigue viva. El 24 y 26 de noviembre, la veremos arder nuevamente en el Monumental de Buenos Aires.