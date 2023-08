Usted Señalemelo rompió el silencio tras su intenso show en Lollapalooza Chicago 2023: “Fue una locura”

escuchar

Bajo una lluvia torrencial, los mendocinos de Usted Señalemelo hicieron historia el sábado cuando se convirtieron en la primera banda argentina en tocar en la versión original del histórico festival Lollapalooza, que se realiza hace 32 años en Estados Unidos.

Usted Señalemelo tocó "TRAS" en el Lollapalooza Chicago 2023

En una entrevista con LA NACION, el vocalista Juan Saieg, el guitarrista Gabriel “Cocó” Orozco y el baterista Lucca Beguerie Petrich hablaron de lo que aprendieron en su gira norteamericana, las comparaciones con Soda Stereo y el recital consagratorio que darán el próximo 25 de octubre en el Luna Park.

-El clima no los acompañó, pero el show siguió adelante y con buena respuesta del público, ¿Cómo lo vivieron?

Lucca: Fue una locura, porque entre la lluvia y el escenario, que estaba medio escondido, teníamos un poco de incertidumbre sobre si iba o no a venir gente. Nos la subió mucho que la noche anterior, que tocamos en un after party con Portugal. The Man [en el teatro Metro, de Wrigleyville], nos fue a ver mucha gente a pesar de que estaba sold out. En el show de Lolla sentimos mucha calidez de la gente a pesar de que llovió todo el tiempo, se juntó mucho público al final, fue inolvidable.

-¿La respuesta fue igual en otras paradas de su gira estadounidense?

Juan: Como ayer, fue en Nueva York, Los Ángeles, Pomona, Seattle, Miami, Saint Louis, Indianápolis y Kansas. Fue mucha gente latina a vernos, pero en la parte más “americana” del tour se vivió esa misma calidez que vimos acá. Estamos muy contentos, teníamos cierto temor a enfrentarnos a otro idioma, a cómo se iba a percibir el show, pero al final la música es más fuerte.

-La versión estadounidense de Lollapalooza tiene 32 años y ustedes son la primera banda argentina en tocar acá. ¿Qué se siente?

Gabriel: Es súper fuerte. Es un festival tan enorme, lo hemos visto en tantas películas, series, en Los Simpson. En las entrevistas que tenemos con medios en inglés nos preguntan mucho por el rock argentino. Pensar que tiene una historia enorme desde la década del 60, de contextos políticos y situaciones que lo hicieron mucho más potente en nuestro país. Para nosotros, ser los primeros en estar en este festival es una locura. Sentimos que somos los primeros, pero no vamos a ser los únicos. Que venimos para darlo todo y demostrar que en la Argentina hay música muy buena y que podemos participar de un evento como este y que la gente la pase increíble.

-”Pastizal” surgió después de una gira de 2018, ¿Salieron nuevas composiciones durante este tour?

Gabriel: Sí, tuvimos una semana en Miami dónde hicimos un showcase y nos encerramos un rato a componer, a ver qué salía, si el contexto ayudaba. Y la verdad que ayudó. Estamos súper contentos con lo que salió ahí, así que creo que se vienen cosas nuevas pronto.

-Buena parte de su set está integrado por temas de Tripolar, su último disco, ¿Cómo lo ha recibido el público?

Juan: Muy buena. Creo que en vivo se termina de entender. Acá en Estados Unidos hicimos mucha parte del show con temas nuevos y también era una prueba, porque ya sabés que los temas anteriores, por ahí, gustan más. Al tenerlos tocados durante tantos años tienen cierta solidez y con esta gira pudimos solidificar los nuevos también. Estamos ansiosos por mostrarlos en la Argentina.

-Hay una progresión muy rápida en el último año, primero el Obras lleno, luego el Art Media y ahora el Luna Park. ¿Los sorprende esa velocidad?

Lucca: Algunas cosas las planeamos con mucho tiempo y otras con poco. Lo de Art Media no estaba pensando, pero lo del Luna lo soñamos desde que hicimos nuestro primer Niceto. Son cosas para las que trabajás.

-Muchas veces se habla de ustedes como “los nuevos Soda Stereo”, ¿Les pesa esa comparación?

Gabriel: Es algo bueno, Soda dejó un legado enorme y es un objetivo hermoso para nosotros poder llegar a ser como ellos, tocar donde tocaban y hacer música como la que hacían ellos, que era increíble. Nosotros nunca lo pensamos, no nos dijimos “seamos tres como ellos y hagamos rock”.

Lucca: por ahí nosotros somos parte de una escena que está marcando una época, como les sucedió a ellos y de ahí viene la comparación. Nosotros no lo vivimos tanto, a Soda no lo vi en vivo ni lo escuché tanto, escuché más a Cerati.

Juan: Me pasa lo mismo. Personalmente lo conocí con Fuerza natural. A partir de que nos han dicho esto hemos empezado a estudiar más a Gustavo o a Soda en mayor profundidad y te das cuenta que Gustavo escuchaba las mismas bandas de afuera que escuchamos nosotros. Son influencias. Pasó algo muy loco, para Tripolar habíamos empezado con un concepto de dos polaridades y después agregamos el tres por jugar, pero comenzó por leer un libro de magia, el Kybalión, y luego me enteré por YouTube que Gustavo usaba ese libro para componer y me quedé flasheado. Todo está conectado.

-Hace no tanto tiempo había rumores de que estaban por separarse, luego volvieron con disco nuevo, gira internacional, Lolla Chicago y ahora Luna Park, ¿Qué cambió?

Lucca: Entendimos que existe un equilibrio que hay que respetar. Hay momentos donde estamos tranquilos y otros donde tenemos que salir por todo, como estamos haciendo ahora. Te vas poniendo objetivos y preparándote para crecer. Esto de Chicago fue algo increíble, pero nos estamos preparando desde los 12 años para esto.

Juan: Así es la vida, son subidones, a veces toca bajar. Tenemos que disfrutarla y estar en armonía entre nosotros tres.