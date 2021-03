Rita Cortese bancó a Alberto Fernández pero le “da pánico” que no haya protocolo para los actores

Rita Cortese se refirió a la situación que tuvieron que atravesar los teatros en estos meses desde que empezó la pandemia por coronavirus, pero, además, contó cómo impacta el regreso de los actores a los escenarios. La actriz afrimó que los protocolos sanitarios son para el público y no para los actores y destacó la figura del presidente Alberto Fernández en estos meses de crisis sanitaria.

“La verdad es que los actores no tenemos protocolo, no hay un protocolo, no podemos tenerlo. No es que no lo tenemos porque se hicieron mal”, dijo Cortese durante una entrevista en el programa radial Mientras tanto que conduce Marcela Coronel.

La actriz afirmó que existen complicaciones para los actores a la hora de trabajar. “Vos podés hacer radio con las divisiones, el instrumentista puede tocar con barbijo, pero los actores no podemos. Los camarines son lugares sin ventilación, algunos son muy pequeños, otros están un poquito más desarrollados. En general, no todos los teatros tienen camarines con baños privados. Digamos, es un lugar muy riesgoso”, apuntó.

Rita Cortese: "Los mayores de 60 son el 85% de los que se mueren, yo me pregunto si no querrán que nos muramos" Ignacio Sánchez - LA NACION

“Por eso están cayendo los compañeros como están cayendo. A mí me da pánico hacer teatro, te confieso”, sostuvo. “El teatro es seguro para el público, el protocolo es para el público, pero para nosotros es muy riesgoso. Lo digo además porque creo que merecemos una mirada al sector porque nosotros no somos tenidos en cuenta como trabajadores”, agregó.

Según sostuvo, a su edad, 71 años, está tratando de anotarse en la Ciudad de Buenos Aires para poder vacunarse. “Es tremendo lo que pasa con las vacunas. A lo mejor se arregla ahora”, enfatizó.

Rita Cortese: "En principio, la Argentina jugó un papel realmente magnífico" Ignacio Sánchez - LA NACION

“Estamos escuchando hace un año y medio que los mayores de 60 son el 85% de los que se mueren, yo me pregunto si no querrán que nos muramos. Hay un señalamiento que ‘ojo que si lo agarrás te morís’, y eso es lo que recibimos los adultos mayores todos los días”, indicó.

“En principio, la Argentina jugó un papel realmente magnífico. En la figura del Presidente y la vicepresidenta, en la salud pública. Se hizo un esfuerzo enorme en reestructurar todo el tema de salud y demás y, cómo funcionó, dentro de esta crisis tremenda que es el Covid-19. El país no se paralizó, se sostuvo, no colapsó, y esto tiene que ver con un gran esfuerzo que se hizo desde el Estado”, afirmó.

LA NACION