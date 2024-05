La chicana de Flor Vigna a Luciano Castro y Griselda Siciliani tras confirmar su romance: “Si se animan, que hablen”

Escuchar

“Hace un tiempo ya no estamos juntos. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos”. De esta manera, allá por febrero y a través de su canal de difusión de Instagram, Flor Vigna anunció su separación de Luciano Castro. Lo que vino después fue una seguidilla de idas y vueltas, de palitos y cruces con Sabrina Rojas, expareja del actor. No obstante, la historia dio un giro cuando él confirmó su relación con Griselda Siciliani.

Ahora, en medio de las repercusiones, Flor Vigna volvió a referirse a su escandalosa ruptura. Pero, lo que llamó la atención fue que la bailarina le tiró una fuerte indirecta a su ex y dejó entrever que la cronología de su relación se superpuso con la de él y Siciliani.

Castro y Vigna fueron pareja por dos años y medio Santiago Cichero/AFV

En diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece), en primer lugar, Vigna desestimó los rumores de romance con Maximiliano Appap, el cantante de la banda 18 Kilates, con quien acaba de lanzar el tema “Fui feliz”, y aseguró que no está en sus planes ponerse en pareja tan pronto: “Está bueno estar sola, ahora me tomo las noches para producir, para editar, para armar toda la agenda del equipo. Así que me viene bien estar sola”.

En este sentido, el cronista le mencionó a Castro y Siciliani, quienes la semana pasada confirmaron su noviazgo:“Vos un poquito dijiste que él se había mandado unos cag***nes y ahí quizás todo empezó a apuntar un poco a las fechas del cierre del vínculo que tenían ustedes y el inicio con Griselda”.

Aunque la bailarina respondió como un “sí” y enfatizó en que no quería hablar tanto al respecto: “No me sorprendió [la relación]. Hablé con Lucho hace poquito. Yo de verdad tengo ganas de merecerme todo lo bueno, de dejar este capítulo atrás. Tener que aprender todo lo que tenga que aprender y realmente que se pase. (...) Yo si fuera por mí me hubiera quedado en mi casa e incluso cancelé un montón de notas porque no me sale hablar todavía de todo este capítulo”.

Fue entonces cuando el cronista volvió a poner el foco en el inicio de la relación de Luciano Castro y Griselda Siciliani. No solo le preguntó cómo se enteró del vínculo, sino que le mencionó unos presuntos mensajes entre los actores que aparentemente existieron mientras él aún estaba en una relación con ella, y los cuales habrían causado una crisis que sortearon en su momento.

¿Qué respondió Vigna ante estos “mensajes que existían de antes”? Un escueto “sí” y una risa. “Sí, punto final y espero que nunca más me pase. El otro día vi una nota de Pampita que decía que deseó mucho un buen amor y que le llegó y yo sé que me va a llegar”, expresó. Si bien dio cuenta de que a pesar de estos “comprometedores” mensajes, ellos apostaron por su vínculo, remarcó: “Todo es un poco más complejo, pero prefiero guardármelo”.

"No puedo hablar de ellos, yo prefiero que si se animan, que hablen ellos y que cuenten todo”, dijo Vigna sobre Castro y Siciliani instagram @florvigna

Por último, comentó que no volvió a cruzarse con Griselda Siciliani, pero que de hacerlo no hablaría con ella. Sin embargo, hizo un comentario que no pasó inadvertido: “Realmente le pido mucho a la vida terminar este capítulo y que empiece otro. No puedo hablar de ellos, yo prefiero que, si se animan, que hablen ellos y que cuenten todo”.

“Puedo hablar de mí y yo entiendo que todo sucede por algo y a mí me costó mucho irme de esa relación. Ame muchísimo y a veces tenés que irte de lugares que te hacen mal por más de que amás”, sentenció Flor Vigna.

