Ronen Suarc y la decisión de adoptar un niño de entre 6 y 11 años: “No voy a cambiarle ni el nombre ni su historia”

Ronen Suarc atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida. Instalado desde hace años en Nueva York, donde desarrolló buena parte de su carrera profesional, el periodista reveló que inició el proceso para adoptar siendo padre soltero y que ya recibió una primera respuesta favorable.

El periodista mostró su felicidad al dar a conocer una nueva y desafiante etapa en su vida (Instagram @ronensuarc)

La noticia fue compartida en un video a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 400 mil seguidores. “¿Se acuerdan que les conté que yo quería ser papá? Bueno, finalmente empecé los procesos. Por ahora fui preaprobado. No lo puedo creer”, contó frente a cámara.

Según explicó, debido a que será un padre soltero, se ve imposibilitado de adoptar a un bebé, pero sí podrá adoptar a un niño de entre seis y once años de edad. “La verdad que me siento raro, porque ¿qué le digo? ¿Que me diga papá, que me diga Ronen...?”, reflexionó.

El periodista explicó que comenzó el proceso de adopción y que en los próximos días conocerá a su hijo o hija (Foto: Instagram @ronensuarc)

También explicó que, debido a que la decisión será de acuerdo a las necesidades actuales que existen de adopción en Estados Unidos, no sabrá hasta último momento si será un niño o una niña quien se sume a su hogar. “Pienso en un niño, una niña... La verdad es que por ahí, en mi condición, un niño es más fácil, pero también me hace ilusión una niña con sus peinaditos, llevarla al colegio”, dijo ilusionado.

El siguiente paso para Ronen será comenzar una etapa de conocimiento progresivo. Primero se producirían encuentros con el chico o la chica para comprobar cómo se desarrolla el vínculo y, posteriormente, podría comenzar una convivencia bajo supervisión. “Ahora es donde viene el proceso, donde vos conocés a la criatura, empezás a salir un rato, ver si se siente cómodo y luego, por supervisión, viene a vivir con vos. Qué nervios”, relató.

“Por supuesto, no vamos a cambiarle el nombre. Él tiene su historia, su identidad. Y yo lo único que voy a hacer es tratar de darle un lugar seguro, que se sienta cómodo, y aprender a ser papá”, aseguró.

El periodista explicó a sus seguidores que buscará contar el paso a paso de su adopción (Foto: Instagram @ronensuarc)

El periodista tampoco ocultó los temores que le genera afrontar una experiencia completamente nueva. Por ese motivo, recurrió a sus seguidores para pedir consejos sobre la crianza y sobre cómo prepararse para la llegada de un hijo. “No sé si hay un manual o algo que ustedes me puedan recomendar como consejo. La verdad que me siento muy nervioso, muy cagado en las patas. Se los voy a decir, porque es uno de mis mayores sueños, pero la verdad, extremadamente feliz”, cerró su video, sumamente emocionado y decidido a contar su proceso como padre adoptivo.

Las reacciones en redes sociales (Foto: Instagram @ronensuarc)

Tras compartir la noticia, la publicación recibió numerosos mensajes de apoyo y felicitaciones. “Sos lo más, Ro. Vas a ser el mejor papá del mundo”, escribió una usuaria. “Felicitaciones, Ronen. Qué linda noticia. Vas a ser un padre excelente”, comentó otra persona. “Papá no es necesariamente el biológico. ¡Qué suerte tendrá el que te tenga a su lado!”, recordó otro seguidor, apoyándolo en su decisión de adoptar y hacer feliz a un niño.